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На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука - фото, видео - РИА Новости Крым, 05.07.2025
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На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука - фото, видео
На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука - фото, видео - РИА Новости Крым, 05.07.2025
На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука - фото, видео
На объездной дороге Алушты провели надвижку пролета виадука. Об этом сообщает пресс-служба компании "ВАД". РИА Новости Крым, 05.07.2025
2025-07-05T17:29
2025-07-05T18:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. На объездной дороге Алушты провели надвижку пролета виадука. Об этом сообщает пресс-служба компании "ВАД"."На строительстве дороги в обход города Алушта завершилась надвижка пролетного строения виадука", - говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, сложная инженерная операция была разделена на четыре этапа.По его словам, это уникальный для Крыма объект. Глубина оврага, над которым проходит виадук - более 35 метров. Полностью завершить работы на объекте планируют в конце следующего года.По словам Павла Шуршилина, новый виадук сократит время в пути до Ялты минимум на 30 минут.Надвижку пролетного строения виадука на объездной Алушты начали 28 апреля. Новая магистраль проходит через село Изобильное, протяженность участка – 7,8 километров. Несмотря на небольшую длину новой дороги, проект сложен в реализации – часть трассы проложена в горной местности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мост через реку Черная в Инкермане – когда закончится ремонтНа ямочный ремонт и обновление разметки на дорогах Крыма выделен миллиардКак ремонтируют самый живописный серпантин в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука - фото, видео

На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука высотой с 11-этажный дом

17:29 05.07.2025 (обновлено: 18:02 05.07.2025)
 
© Пресс-служба "ВАДа"На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука
На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука
© Пресс-служба "ВАДа"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. На объездной дороге Алушты провели надвижку пролета виадука. Об этом сообщает пресс-служба компании "ВАД".
"На строительстве дороги в обход города Алушта завершилась надвижка пролетного строения виадука", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, сложная инженерная операция была разделена на четыре этапа.
"Строительство виадука через самое глубокое ущелье на возведении обхода города Алушта находится на финальной стадии надвижки. Это завершающий, четвертый этап. Общая протяженность надвигаемого пролета - 178 метров, а суммарная масса всех металлоконструкций - более 800 тонн ", - рассказал заместитель начальника строительного управления АО "ВАД" по Республике Крым по проектированию Павел Шуршилин.
По его словам, это уникальный для Крыма объект. Глубина оврага, над которым проходит виадук - более 35 метров. Полностью завершить работы на объекте планируют в конце следующего года.
"Это всего третье сооружение на территории полуострова, которое осуществляется методом надвижки уже готового пролетного строения. До этого такое сооружение строили на 8-м этапе трассы "Таврида" в районе Инкермана - надвигали путепровод через железнодорожные пути. Также надвигали эстакаду на юго-восточном обходе Симферополя через действующее Ялтинское шоссе без остановки движения", - пояснил Павел Шуршилин.
© Пресс-служба "ВАДа"На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука
На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука
1 из 5
На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука
© Пресс-служба "ВАДа"
© Пресс-служба "ВАДа"На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука
На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука
2 из 5
На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука
© Пресс-служба "ВАДа"
© Пресс-служба "ВАДа"На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука
На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука
3 из 5
На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука
© Пресс-служба "ВАДа"
© Пресс-служба "ВАДа"На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука
На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука
4 из 5
На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука
© Пресс-служба "ВАДа"
© Пресс-служба "ВАДа"На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука
На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука
5 из 5
На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука
© Пресс-служба "ВАДа"
1 из 5
На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука
© Пресс-служба "ВАДа"
2 из 5
На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука
© Пресс-служба "ВАДа"
3 из 5
На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука
© Пресс-служба "ВАДа"
4 из 5
На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука
© Пресс-служба "ВАДа"
5 из 5
На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука
© Пресс-служба "ВАДа"
По словам Павла Шуршилина, новый виадук сократит время в пути до Ялты минимум на 30 минут.
Надвижку пролетного строения виадука на объездной Алушты начали 28 апреля. Новая магистраль проходит через село Изобильное, протяженность участка – 7,8 километров. Несмотря на небольшую длину новой дороги, проект сложен в реализации – часть трассы проложена в горной местности.
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