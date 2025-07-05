https://crimea.ria.ru/20250705/na-obezdnoy-alushty-zakonchili-nadvizhku-proleta-viaduka---foto-video-1147727304.html

На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука - фото, видео

На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука - фото, видео - РИА Новости Крым, 05.07.2025

На объездной Алушты закончили надвижку пролета виадука - фото, видео

На объездной дороге Алушты провели надвижку пролета виадука. Об этом сообщает пресс-служба компании "ВАД". РИА Новости Крым, 05.07.2025

2025-07-05T17:29

2025-07-05T17:29

2025-07-05T18:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. На объездной дороге Алушты провели надвижку пролета виадука. Об этом сообщает пресс-служба компании "ВАД"."На строительстве дороги в обход города Алушта завершилась надвижка пролетного строения виадука", - говорится в сообщении.Как отметили в пресс-службе, сложная инженерная операция была разделена на четыре этапа.По его словам, это уникальный для Крыма объект. Глубина оврага, над которым проходит виадук - более 35 метров. Полностью завершить работы на объекте планируют в конце следующего года.По словам Павла Шуршилина, новый виадук сократит время в пути до Ялты минимум на 30 минут.Надвижку пролетного строения виадука на объездной Алушты начали 28 апреля. Новая магистраль проходит через село Изобильное, протяженность участка – 7,8 километров. Несмотря на небольшую длину новой дороги, проект сложен в реализации – часть трассы проложена в горной местности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мост через реку Черная в Инкермане – когда закончится ремонтНа ямочный ремонт и обновление разметки на дорогах Крыма выделен миллиардКак ремонтируют самый живописный серпантин в Крыму

https://crimea.ria.ru/20250530/yugo-vostochnyy-obkhod-simferopolya--kogda-zakonchitsya-stroyka-1146824603.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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