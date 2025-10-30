https://crimea.ria.ru/20251030/ogranicheniya-na-krymskom-mostu-i-sboy-v-rabote-telegram-v-krymu-glavnoe-1150562862.html

Ограничения на Крымском мосту и сбой в работе Telegram в Крыму: главное

Ограничения на Крымском мосту и сбой в работе Telegram в Крыму: главное - РИА Новости Крым, 30.10.2025

Ограничения на Крымском мосту и сбой в работе Telegram в Крыму: главное

На Крымском мосту запретят проезд электромобилям и гибридным авто со стороны Кубани. Информацию о сбоях в работе Telegram в Крыму опровергли в Роскомнадзоре... РИА Новости Крым, 30.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. На Крымском мосту запретят проезд электромобилям и гибридным авто со стороны Кубани. Информацию о сбоях в работе Telegram в Крыму опровергли в Роскомнадзоре. Кремль ответил на заявление Трампа о начале ядерных испытаний. Президент РФ Владимир Путин приказал обеспечить проезд журналистов в районы блокирования ВСУ. В Крыму утвердили проект бюджета на 2026 год. Грозит ли россиянам новый коронавирус.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новые ограничения на Крымском мостуС 3 ноября электромобилям и гибридным авто запретят въезд на Крымский мост со стороны Тамани. Соответствующий указ подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Согласно документу, ограничения начнут действовать с 00:00 3 ноября на участке федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь от развязки на станицу Тамань до въезда на Крымский мост.Сбой в работе Telegram в КрымуПроблемы в работе с мессенджерами Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta*, признана в России экстремистской и запрещена) связаны с кратковременным сбоем в работе сервисов. Об этом заявили в пресс-службе крупнейшего регионального телеком-оператора.Роскомнадзор подтвердил, что не блокирует работу мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta*, признана в России экстремистской и запрещена).*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Кремль ответил на заявление Трампа о начале ядерных испытанийПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о начале ядерных испытаний, заявил, что в Кремле не считают, что начался новый виток гонки вооружений между Россией и США."Все-таки нет", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли расценивать заявления Трампа о начале испытаний ядерного оружия как новый виток гонки вооружений.Путин приказал обеспечить проезд журналистов в районы блокирования ВСУМинобороны России получило приказ Верховного Главнокомандующего РФ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов для посещения районов, где заблокированы ВСУ."Министерство обороны Российской Федерации получило приказ Верховного Главнокомандующего Российской Федерации обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских, при их обращении к командованию ВСУ, для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове, Купянске", – сказано в сообщении МО РФ.В Крыму утвердили проект бюджета на 2026 годПравительство Крыма утвердило проект бюджета республики на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Документ утвержден на заседании Совета министров РК."Бюджет рассчитан исходя из базового прогноза развития экономики республики. Параметры на 2026 год составили: доходы – 231,1 млрд рублей, расходы – 235 млрд рублей. Дефицит 3,9 млрд рублей планируемый, он будет покрываться прогнозными остатками на начало года", – сообщила вице-премьер – министр финансов республики Ирина Кивико.Грозит ли россиянам новый коронавирусСпециалисты Роспотребнадзора активно изучают новый коронавирус BRZ batCoV, на данном этапе риск передачи от животных к человеку низкий. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее СМИ сообщили, что бразильские ученые выявили у небольшого вида насекомоядных летучих мышей новый коронавирус BRZ batCoV.По результатам генетического анализа установлено, что он относится к роду бета-коронавирусов, в который входят возбудители COVID-19 (SARS-CoV-2), MERS (MERS-CoV) и атипичной пневмонии (SARS-CoV).Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

