Рейтинг@Mail.ru
В Крыму уточнили информацию о сбоях в работе Telegram - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251030/v-krymu-utochnili-informatsiyu-o-sboyakh-v-rabote-telegram-1150549745.html
В Крыму уточнили информацию о сбоях в работе Telegram
В Крыму уточнили информацию о сбоях в работе Telegram - РИА Новости Крым, 30.10.2025
В Крыму уточнили информацию о сбоях в работе Telegram
Проблемы в работе с мессенджерами WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) и Telegram в Крыму связаны с кратковременным сбоем в работе сервисов. Об этом заявили... РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T16:31
2025-10-30T16:31
telegram
новости
новости крыма
мессенджеры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110026/71/1100267155_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_470659f335993c3866e01c366cc1ff44.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Проблемы в работе с мессенджерами WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) и Telegram в Крыму связаны с кратковременным сбоем в работе сервисов. Об этом заявили в пресс-службе крупнейшего регионального телеком-оператора.Ранее РИА Новости со ссылкой на данного оператора сообщило о частичном ограничении работы мессенджеров WhatsApp* и Telegram на полуострове.На прошлой неделе сообщалось, что Роскомнадзор ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp для противодействия преступным действиям, направленным на обман и вымогательство денег, вовлечение россиян в диверсионную и террористическую деятельность.*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РоссииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110026/71/1100267155_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_483594bfd0a098a1875ac26761b6fd59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
telegram, новости, новости крыма, мессенджеры
В Крыму уточнили информацию о сбоях в работе Telegram

В работе Telegram в Крыму был зафиксирован временный сбой - оператор связи

16:31 30.10.2025
 
© РИА Новости . Игорь Руссак / Перейти в фотобанкСтарт продаж iPhone 6 и iPhone 6 plus в России
Старт продаж iPhone 6 и iPhone 6 plus в России - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости . Игорь Руссак
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Проблемы в работе с мессенджерами WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) и Telegram в Крыму связаны с кратковременным сбоем в работе сервисов. Об этом заявили в пресс-службе крупнейшего регионального телеком-оператора.
Ранее РИА Новости со ссылкой на данного оператора сообщило о частичном ограничении работы мессенджеров WhatsApp* и Telegram на полуострове.

"Информация, опубликованная сегодня, не является заявлением о блокировке иностранных мессенджеров и ее прочтение в данном ключе не является корректным, оператор ссылается на ранее опубликованные материалы о потенциально возможных ограничениях. В работе Telegram был зафиксирован временный сбой, потому его доступность была ограничена", - уточнили в компании.

На прошлой неделе сообщалось, что Роскомнадзор ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp для противодействия преступным действиям, направленным на обман и вымогательство денег, вовлечение россиян в диверсионную и террористическую деятельность.
*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
TelegramНовостиНовости КрымаМессенджеры
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:43В Симферополе из-за рухнувшей фуры троллейбусы и автобусы изменят маршрут
16:31В Крыму уточнили информацию о сбоях в работе Telegram
16:23Путин приказал обеспечить проезд журналистов в районы блокирования ВСУ
16:1613 лет колонии получила жительница Севастополя за работу на ГУР Украины
16:09Крымский мост сейчас - очередь выросла в три раза
15:50В Черном море хотят разместить карбоновые полигоны
15:28Пять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
15:16Магнитная буря началась на Земле
15:07Крымский мост: начала расти очередь на выезде с полуострова
14:55Центробанк назвал условие быстрого снижения ключевой ставки
14:30В Крыму ограничили работу Telegram и WhatsApp
14:16Жителя Феодосии будут судить за сбитую насмерть женщину-пешехода
13:47Новости СВО: киевский режим потерял за сутки еще более 1400 боевиков
13:24Грозит ли россиянам новый коронавирус – комментарий Роспотребнадзора
13:12Кремль ответил на заявление Трампа о начале ядерных испытаний
13:01Что ждет экономику Крыма в 2026 году
12:48Бюджет Крыма 2026 – какие отрасли в приоритете
12:38СК проверит информацию об инциденте в детсаду Симферополя
12:19Удары по Украине: выведены из строя объекты ВПК и энергетики
12:08ВС РФ освободили еще два поселка в Запорожской и Харьковской областях
Лента новостейМолния