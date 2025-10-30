https://crimea.ria.ru/20251030/v-krymu-utochnili-informatsiyu-o-sboyakh-v-rabote-telegram-1150549745.html
В Крыму уточнили информацию о сбоях в работе Telegram
В Крыму уточнили информацию о сбоях в работе Telegram - РИА Новости Крым, 30.10.2025
В Крыму уточнили информацию о сбоях в работе Telegram
Проблемы в работе с мессенджерами WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) и Telegram в Крыму связаны с кратковременным сбоем в работе сервисов. Об этом заявили... РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T16:31
2025-10-30T16:31
2025-10-30T16:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Проблемы в работе с мессенджерами WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) и Telegram в Крыму связаны с кратковременным сбоем в работе сервисов. Об этом заявили в пресс-службе крупнейшего регионального телеком-оператора.Ранее РИА Новости со ссылкой на данного оператора сообщило о частичном ограничении работы мессенджеров WhatsApp* и Telegram на полуострове.На прошлой неделе сообщалось, что Роскомнадзор ограничивает работу мессенджеров Telegram и WhatsApp для противодействия преступным действиям, направленным на обман и вымогательство денег, вовлечение россиян в диверсионную и террористическую деятельность.*принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РоссииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
В Крыму уточнили информацию о сбоях в работе Telegram
