Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке Telegram и WhatsApp в Крыму

2025-10-30T19:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Роскомнадзор не блокирует работу мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta*, признана в России экстремистской и запрещена), сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.Проблемы в работе с мессенджерами WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) и Telegram в Крыму связаны с кратковременным сбоем в работе сервисов. Об этом ранее в четверг заявили в пресс-службе крупнейшего регионального телеком-оператора.При этом ранее в Роскомнадзоре поясняли, что ограничения на работу иностранных мессенджеров в отдельных регионах Юга России могут вводиться временно в целях противодействия преступным действиям, связанным с мошенничеством, вымогательством средств и вовлечением граждан в диверсионную или террористическую деятельность.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

