Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке Telegram и WhatsApp в Крыму - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке Telegram и WhatsApp в Крыму
Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке Telegram и WhatsApp в Крыму - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке Telegram и WhatsApp в Крыму
Роскомнадзор не блокирует работу мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta*, признана в России экстремистской и запрещена), сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T19:10
2025-10-30T19:18
роскомнадзор
telegram
новости крыма
крым
мессенджеры
Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке Telegram и WhatsApp в Крыму

В Крыму Telegram и WhatsApp не блокируются – Роскомнадзор

19:10 30.10.2025 (обновлено: 19:18 30.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Роскомнадзор не блокирует работу мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta*, признана в России экстремистской и запрещена), сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

"Роскомнадзор не блокирует названные сервисы", – отметили в ведомстве.

Проблемы в работе с мессенджерами WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) и Telegram в Крыму связаны с кратковременным сбоем в работе сервисов. Об этом ранее в четверг заявили в пресс-службе крупнейшего регионального телеком-оператора.
При этом ранее в Роскомнадзоре поясняли, что ограничения на работу иностранных мессенджеров в отдельных регионах Юга России могут вводиться временно в целях противодействия преступным действиям, связанным с мошенничеством, вымогательством средств и вовлечением граждан в диверсионную или террористическую деятельность.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Лента новостейМолния