https://crimea.ria.ru/20251030/roskomnadzor-oproverg-soobscheniya-o-blokirovke-telegram-i-whatsapp-v-krymu-1150561258.html
Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке Telegram и WhatsApp в Крыму
Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке Telegram и WhatsApp в Крыму - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке Telegram и WhatsApp в Крыму
Роскомнадзор не блокирует работу мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta*, признана в России экстремистской и запрещена), сообщает РИА Новости со... РИА Новости Крым, 30.10.2025
2025-10-30T19:10
2025-10-30T19:10
2025-10-30T19:18
роскомнадзор
telegram
новости крыма
крым
мессенджеры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111090/86/1110908601_0:471:2804:2048_1920x0_80_0_0_8bdc2e9a46df66dfa190660fc0d23ec7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Роскомнадзор не блокирует работу мессенджеров Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta*, признана в России экстремистской и запрещена), сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.Проблемы в работе с мессенджерами WhatsApp (принадлежит корпорации Meta*) и Telegram в Крыму связаны с кратковременным сбоем в работе сервисов. Об этом ранее в четверг заявили в пресс-службе крупнейшего регионального телеком-оператора.При этом ранее в Роскомнадзоре поясняли, что ограничения на работу иностранных мессенджеров в отдельных регионах Юга России могут вводиться временно в целях противодействия преступным действиям, связанным с мошенничеством, вымогательством средств и вовлечением граждан в диверсионную или террористическую деятельность.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111090/86/1110908601_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f99def55f2209aa898d51e69f4ee6b55.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскомнадзор, telegram, новости крыма, крым, мессенджеры
Роскомнадзор опроверг сообщения о блокировке Telegram и WhatsApp в Крыму
В Крыму Telegram и WhatsApp не блокируются – Роскомнадзор
19:10 30.10.2025 (обновлено: 19:18 30.10.2025)