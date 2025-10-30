https://crimea.ria.ru/20251030/grozit-li-rossiyanam-novyy-koronavirus--kommentariy-rospotrebnadzora-1150540651.html

Грозит ли россиянам новый коронавирус – комментарий Роспотребнадзора

2025-10-30T13:24

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Специалисты Роспотребнадзора активно изучают новый коронавирус BRZ batCoV, на данном этапе риск передачи от животных к человеку низкий. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее СМИ сообщили, что бразильские ученые выявили у небольшого вида насекомоядных летучих мышей новый коронавирус BRZ batCoV. По результатам генетического анализа установлено, что он относится к роду бета-коронавирусов, в который входят возбудители COVID-19 (SARS-CoV-2), MERS (MERS-CoV) и атипичной пневмонии (SARS-CoV).В то же время продолжение мониторинга и углубленных исследований необходимо для обеспечения безопасности и готовности к возможным вызовам в будущем, отметили в Роспотребнадзоре.Бразильские исследователи отмечают, что на данный момент доказательств того, что новый коронавирус представляет угрозу для людей, нет. Вместе с тем, в BRZ batCoV выявлен короткий участок шиповидного белка, потенциально поддающийся расщеплению ферментами в клетках человека и животных. Эта особенность облегчает проникновение вирусов в клетки хозяина.Ранее подобная генетическая черта не фиксировалась у коронавирусов летучих мышей американского континента, что позволяет предположить ее независимое возникновение в популяциях Южной Америки, добавили в пресс-службе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Формула смертности" от COVID-19: кто в группе риска Лечить пациентов российской вакциной от рака готовы через 1,5 месяца В России разработали тест на 25 инфекций

