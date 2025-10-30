Рейтинг@Mail.ru
Грозит ли россиянам новый коронавирус – комментарий Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Грозит ли россиянам новый коронавирус – комментарий Роспотребнадзора
Грозит ли россиянам новый коронавирус – комментарий Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Грозит ли россиянам новый коронавирус – комментарий Роспотребнадзора
Специалисты Роспотребнадзора активно изучают новый коронавирус BRZ batCoV, на данном этапе риск передачи от животных к человеку низкий. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 30.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Специалисты Роспотребнадзора активно изучают новый коронавирус BRZ batCoV, на данном этапе риск передачи от животных к человеку низкий. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ранее СМИ сообщили, что бразильские ученые выявили у небольшого вида насекомоядных летучих мышей новый коронавирус BRZ batCoV. По результатам генетического анализа установлено, что он относится к роду бета-коронавирусов, в который входят возбудители COVID-19 (SARS-CoV-2), MERS (MERS-CoV) и атипичной пневмонии (SARS-CoV).В то же время продолжение мониторинга и углубленных исследований необходимо для обеспечения безопасности и готовности к возможным вызовам в будущем, отметили в Роспотребнадзоре.Бразильские исследователи отмечают, что на данный момент доказательств того, что новый коронавирус представляет угрозу для людей, нет. Вместе с тем, в BRZ batCoV выявлен короткий участок шиповидного белка, потенциально поддающийся расщеплению ферментами в клетках человека и животных. Эта особенность облегчает проникновение вирусов в клетки хозяина.Ранее подобная генетическая черта не фиксировалась у коронавирусов летучих мышей американского континента, что позволяет предположить ее независимое возникновение в популяциях Южной Америки, добавили в пресс-службе.
Новости
Грозит ли россиянам новый коронавирус – комментарий Роспотребнадзора

Риск передачи нового коронавируса от животных к человеку низкий – Роспотребнадзор

13:24 30.10.2025
 
© РИА Новости . Владимир Песня / Перейти в фотобанкЦентр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи
Центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Специалисты Роспотребнадзора активно изучают новый коронавирус BRZ batCoV, на данном этапе риск передачи от животных к человеку низкий. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее СМИ сообщили, что бразильские ученые выявили у небольшого вида насекомоядных летучих мышей новый коронавирус BRZ batCoV. По результатам генетического анализа установлено, что он относится к роду бета-коронавирусов, в который входят возбудители COVID-19 (SARS-CoV-2), MERS (MERS-CoV) и атипичной пневмонии (SARS-CoV).
"Специалисты ведущих научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора активно изучают BRZ batCoV. В настоящее время риск передачи вируса от животных к человеку остается низким", - рассказали в ведомстве.
В то же время продолжение мониторинга и углубленных исследований необходимо для обеспечения безопасности и готовности к возможным вызовам в будущем, отметили в Роспотребнадзоре.
Бразильские исследователи отмечают, что на данный момент доказательств того, что новый коронавирус представляет угрозу для людей, нет. Вместе с тем, в BRZ batCoV выявлен короткий участок шиповидного белка, потенциально поддающийся расщеплению ферментами в клетках человека и животных. Эта особенность облегчает проникновение вирусов в клетки хозяина.
Ранее подобная генетическая черта не фиксировалась у коронавирусов летучих мышей американского континента, что позволяет предположить ее независимое возникновение в популяциях Южной Америки, добавили в пресс-службе.
