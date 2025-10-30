Рейтинг@Mail.ru
Путин приказал обеспечить проезд журналистов в районы блокирования ВСУ - РИА Новости Крым, 30.10.2025
Путин приказал обеспечить проезд журналистов в районы блокирования ВСУ
Путин приказал обеспечить проезд журналистов в районы блокирования ВСУ
владимир путин (политик)
новости
россия
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Минобороны России получило приказ Верховного Главнокомандующего РФ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов для посещения районов, где заблокированы ВСУ, сообщает ведомство.Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в данных районах, а также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ, в том числе украинских, при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и российских военнослужащих, подчеркнули в МО РФ.
Новости
владимир путин (политик), новости, россия, министерство обороны рф, вооруженные силы россии
Путин приказал обеспечить проезд журналистов в районы блокирования ВСУ

Путин приказал обеспечить проезд иностранных журналистов в районы блокирования ВСУ

16:23 30.10.2025 (обновлено: 16:30 30.10.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Минобороны России получило приказ Верховного Главнокомандующего РФ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов для посещения районов, где заблокированы ВСУ, сообщает ведомство.
"Министерство обороны Российской Федерации получило приказ Верховного Главнокомандующего Российской Федерации обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских, при их обращении к командованию ВСУ, для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове, Купянске", – сказано в сообщении.
Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в данных районах, а также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ, в том числе украинских, при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и российских военнослужащих, подчеркнули в МО РФ.
Владимир Путин (политик)НовостиРоссияМинистерство обороны РФВооруженные силы России
 
