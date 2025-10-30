https://crimea.ria.ru/20251030/putin-prikazal-obespechit-proezd-zhurnalistov-v-rayony-blokirovaniya-vsu-1150549832.html

Путин приказал обеспечить проезд журналистов в районы блокирования ВСУ

Путин приказал обеспечить проезд журналистов в районы блокирования ВСУ - РИА Новости Крым, 30.10.2025

Путин приказал обеспечить проезд журналистов в районы блокирования ВСУ

Минобороны России получило приказ Верховного Главнокомандующего РФ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов для посещения районов, где... РИА Новости Крым, 30.10.2025

2025-10-30T16:23

2025-10-30T16:23

2025-10-30T16:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Минобороны России получило приказ Верховного Главнокомандующего РФ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов для посещения районов, где заблокированы ВСУ, сообщает ведомство.Российское командование готово при необходимости прекратить боевые действия на 5-6 часов в данных районах, а также обеспечить коридоры беспрепятственного въезда и выезда групп представителей иностранных СМИ, в том числе украинских, при условии гарантий безопасности как для журналистов, так и российских военнослужащих, подчеркнули в МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

