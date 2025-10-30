https://crimea.ria.ru/20251030/kreml-otvetil-na-zayavlenie-trampa-o-nachale-yadernykh-ispytaniy-1150540559.html
Кремль ответил на заявление Трампа о начале ядерных испытаний
СИМФЕПРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о начале ядерных испытаний, заявил, что в Кремле не считают, что начался новый виток гонки вооружений между Россией и США.Ранее Трамп поручил начать испытания ядерного оружия – свое решение он обосновал якобы наличием у других стран "программ испытаний".Представитель Кремля заявил, что США не уведомляли Россию о намерениях проводить ядерные испытания и отметил, что США суверенная страна и имеет право на суверенные решения.В то же время он напомнил слова президента России Владимира Путина, который неоднократно повторял: если какая-то страна отойдет от моратория на ядерные испытания, РФ будет действовать соответственно ситуации,.Также пресс-секретарь президента РФ проинформировал, что пока никаких субстантивных предложений по теме Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) от США не было. Судьба ДСНВ и ядерные испытания – это разные темы, подчеркнул Песков.И выразил надежду, что информация об испытаниях "Буревестника" и "Посейдона" была донесена до Трампа корректно.Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", сказал, что Москве известно о намерении некоторых стран провести ядерные испытания, и если они пройдут, Россия сделает то же самое. В начале октября этого года замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что США давно идут по пути приведения своей инфраструктуры для ядерных испытаний в состояние готовности.22 сентября президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что Россия готова продолжить придерживаться центральных количественных ограничений в рамках ДСНВ после его истечения 5 февраля 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Заявление Трампа по ядерным испытаниям не является новым витком гонки вооружений – Кремль
13:12 30.10.2025 (обновлено: 13:44 30.10.2025)
СИМФЕПРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя высказывания президента США Дональда Трампа о начале ядерных испытаний, заявил, что в Кремле не считают, что начался новый виток гонки вооружений между Россией и США.
Ранее Трамп поручил начать испытания ядерного оружия – свое решение он обосновал якобы наличием у других стран "программ испытаний".
"Все-таки нет", – сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, можно ли расценивать заявления Трампа о начале испытаний ядерного оружия как новый виток гонки вооружений.
Представитель Кремля заявил, что США не уведомляли Россию о намерениях проводить ядерные испытания и отметил, что США суверенная страна и имеет право на суверенные решения.
В то же время он напомнил слова президента России Владимира Путина, который неоднократно повторял: если какая-то страна отойдет от моратория на ядерные испытания, РФ будет действовать соответственно ситуации,.
Также пресс-секретарь президента РФ проинформировал, что пока никаких субстантивных предложений по теме Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) от США не было. Судьба ДСНВ и ядерные испытания – это разные темы, подчеркнул Песков.
И выразил надежду, что информация об испытаниях "Буревестника"
и "Посейдона"
была донесена до Трампа корректно.
"Мы надеемся на то, что касается испытаний "Буревестника" и "Посейдона", что корректно была доведена информация до президента Трампа. В том плане, что это не может ни в коей мере трактоваться как ядерное испытание", - сказал представитель Кремля.
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", сказал, что Москве известно о намерении некоторых стран провести ядерные испытания, и если они пройдут, Россия сделает то же самое. В начале октября этого года замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что США давно идут по пути приведения своей инфраструктуры для ядерных испытаний в состояние готовности.
22 сентября
президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что Россия готова продолжить придерживаться центральных количественных ограничений в рамках ДСНВ после его истечения 5 февраля 2026 года.
