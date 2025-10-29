https://crimea.ria.ru/20251029/kogo-priveli-v-uzhas-antirossiyskie-sanktsii-ssha-1150492616.html

Кого привели в ужас антироссийские санкции США

Кого привели в ужас антироссийские санкции США - РИА Новости Крым, 29.10.2025

Кого привели в ужас антироссийские санкции США

Очередными антироссийскими санкциями, утвержденными президентом Дональдом Трампом, США ударили не столько по России, сколько по Западной Европе. Такое мнение в... РИА Новости Крым, 29.10.2025

2025-10-29T07:38

2025-10-29T07:38

2025-10-29T07:18

радио "спутник в крыму"

вадим петров

мнения

санкции

сша

европа

россия

экономика

российская нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1c/1150492973_0:107:1024:683_1920x0_80_0_0_3fd933d315dad6746234e24fdae714da.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Очередными антироссийскими санкциями, утвержденными президентом Дональдом Трампом, США ударили не столько по России, сколько по Западной Европе. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, кандидат исторических наук Вадим Петров.По словам эксперта, Россия пока "достаточно успешно держит оборону на фронте санкций", хотя некоторые из них и переносятся с определенными трудностями."Тем не менее, по мере нарастания возможностей нашей экономики за счет перебазирования основной части экспорта на юго-восток мы получаем шансы наращивать экспорт нефти и газа", – сказал Петров.На этом фоне попавшая под новые американские рестрикции российская компания "Лукойл" уже заявила, что готова продать свои активы в западноевропейских странах, и перспектива ухода компании вызывала в Европе "еще больший ужас", чем объявленные в отношении ее дочерних организаций санкции, отметил он.Так, например, в Румынии, Болгарии и других государствах Европы, "где "Лукойл" является фактически основным поставщиком нефтепродуктов, уничтожение возможностей компании торговать ставит эти страны на грань катастрофы", сказал он.Не менее угрожающая ситуация в Германии, где федеральный канцлер Фридрих Мерц уже открыто заявляет о рисках, заметил Петров.В этой связи политолог делает вывод, что антироссийские санкции США в большей степени бьют не по России, а по "партнерам" Америки на нашем с ними общем континенте."Трамп ударил не столько по нам этими санкциями, сколько по Западной Европе", - резюмировал эксперт.23 октября Министерства финансов США анонсировало новый пакет антироссийских санкций, в который вошли десятки дочерних организаций крупнейшей в России нефтегазовой компаний "Роснефть" и второй по объемам нефтедобычи РФ – "Лукойл".В тот же день вступил в силу 19-й пакет санкций Евросоюза, которым, в частности, европейским туроператорам стало запрещено организовывать турпоездки в РФ.Президент РФ Владимир Путин, комментируя американские санкции, подчеркнул, что Вашингтон поступает недружественно, и это решение не способствует укреплению российско-американских отношений. При этом заверил, что новые ограничительные меры в отношении РФ не скажутся ее на экономическом самочувствии.Президент США Дональд Трамп заявил, что последствия антироссийских санкций можно будет оценить через год.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лучше Средиземноморья: европейские санкции развивают туризм в Крыму Санкции и переговоры по Украине: Дмитриев назвал цели своей поездки в США Санкции ЕС не скажутся на турпотоке в Россию

сша

европа

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим петров, мнения, санкции, сша, европа, россия, экономика, российская нефть