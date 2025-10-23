https://crimea.ria.ru/20251023/evrosoyuz-prinyal-19-y-paket-sanktsiy-protiv-rossii-1150371253.html

Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России

Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России - РИА Новости Крым, 23.10.2025

Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России

19-й пакет антироссийских санкций принял Европейский Союз в четверг. Об этом заявила глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас. РИА Новости Крым, 23.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. 19-й пакет антироссийских санкций принял Европейский Союз в четверг. Об этом заявила глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас.Накануне стало известно, что США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в него входят 34 дочерних структуры компаний "Роснефть" и "Лукойл". Президент США Дональд Трамп, комментируя новые американские санкции против российских компаний, заявил, что они не будут действовать долго.Ранее журналист из Болгарии Ася Зуан заявила, что Европейский Союз ведет себя как секта, принимая выгодные США, но самоубийственные для экономик стран Европы антироссийские санкции. И все это ради милитаризации для противостояния России и помощи Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Министр обороны Швеции призвал Запад готовиться к войне "ради мира"Путин рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей в ЕС"Стреляем себе в колено": Фицо призвал ЕК сбросить антироссийские очки

2025

