Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251023/evrosoyuz-prinyal-19-y-paket-sanktsiy-protiv-rossii-1150371253.html
Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России
Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России
19-й пакет антироссийских санкций принял Европейский Союз в четверг. Об этом заявила глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас. РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T10:13
2025-10-23T10:13
европейский союз (ес)
санкции против россии
санкции
новости
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8882306415bb89100844cd7ff6609dc1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. 19-й пакет антироссийских санкций принял Европейский Союз в четверг. Об этом заявила глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас.Накануне стало известно, что США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в него входят 34 дочерних структуры компаний "Роснефть" и "Лукойл". Президент США Дональд Трамп, комментируя новые американские санкции против российских компаний, заявил, что они не будут действовать долго.Ранее журналист из Болгарии Ася Зуан заявила, что Европейский Союз ведет себя как секта, принимая выгодные США, но самоубийственные для экономик стран Европы антироссийские санкции. И все это ради милитаризации для противостояния России и помощи Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Министр обороны Швеции призвал Запад готовиться к войне "ради мира"Путин рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей в ЕС"Стреляем себе в колено": Фицо призвал ЕК сбросить антироссийские очки
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6aca69981d5c3366e9e05ff7e38fa321.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
европейский союз (ес), санкции против россии, санкции, новости, политика
Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России

ЕС принял 19-й пакет антироссийских санкций

10:13 23.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. 19-й пакет антироссийских санкций принял Европейский Союз в четверг. Об этом заявила глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас.
"Мы только что приняли наш 19-й пакет санкций. Он направлен, в частности, против российских банков, криптобирж, компаний в Индии и Китае", – сказано в публикации в соцсети X, которую цитирует РИА Новости.
Накануне стало известно, что США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в него входят 34 дочерних структуры компаний "Роснефть" и "Лукойл".
Президент США Дональд Трамп, комментируя новые американские санкции против российских компаний, заявил, что они не будут действовать долго.
Ранее журналист из Болгарии Ася Зуан заявила, что Европейский Союз ведет себя как секта, принимая выгодные США, но самоубийственные для экономик стран Европы антироссийские санкции. И все это ради милитаризации для противостояния России и помощи Украине.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Министр обороны Швеции призвал Запад готовиться к войне "ради мира"
Путин рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей в ЕС
"Стреляем себе в колено": Фицо призвал ЕК сбросить антироссийские очки
 
Европейский Союз (ЕС)Санкции против РоссииСанкцииНовостиПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:40Российские войска нанесли мощные удары по объектам энергетики Украины
13:31К чему приведут санкции против российского СПГ - мнение
13:20Эпоха цифры: Москалькова призвала не ограничивать россиян в правах
13:12День памяти партизан и подпольщиков – в Крыму вспоминают героев
13:03Предотвратили взрыв: на трассе "Таврида" сгорел автомобиль
12:46Два беспилотника ВСУ пытались атаковать Крым
12:45В Симферополе кипятком затопило подъезд и квартиры многоэтажки
12:38В Тюмени прощаются с военкором РИА Новости Иваном Зуевым 14:40
12:28Зеленский сделал новое заявление по территориям
12:14Ливни с грозами и штормовой ветер идут на Крым
12:05Каким будет ответ России на новые санкции Запада
11:54Взрыв в Луганске - что известно о ЧП и пострадавших
11:42"Встал на тропу войны": Медведев оценил решения Трампа по России
11:26Трамп отменил встречу с Путиным - комментарий МИД РФ
11:21Новые удары ВСУ по Херсонщине – погиб мирный житель
10:58Под Джанкоем силовики перекроют дороги
10:50В Севастополе возобновили движение катеров и паромов
10:42Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено
10:30В Крыму тушили крупный пожар на складе овощей
10:20В Челябинской области объявлен день траура из-за трагедии в Копейске
Лента новостейМолния