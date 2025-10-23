https://crimea.ria.ru/20251023/evrosoyuz-prinyal-19-y-paket-sanktsiy-protiv-rossii-1150371253.html
Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России
Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России
19-й пакет антироссийских санкций принял Европейский Союз в четверг. Об этом заявила глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас. РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T10:13
2025-10-23T10:13
2025-10-23T10:13
европейский союз (ес)
санкции против россии
санкции
новости
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8882306415bb89100844cd7ff6609dc1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. 19-й пакет антироссийских санкций принял Европейский Союз в четверг. Об этом заявила глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас.Накануне стало известно, что США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в него входят 34 дочерних структуры компаний "Роснефть" и "Лукойл". Президент США Дональд Трамп, комментируя новые американские санкции против российских компаний, заявил, что они не будут действовать долго.Ранее журналист из Болгарии Ася Зуан заявила, что Европейский Союз ведет себя как секта, принимая выгодные США, но самоубийственные для экономик стран Европы антироссийские санкции. И все это ради милитаризации для противостояния России и помощи Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Министр обороны Швеции призвал Запад готовиться к войне "ради мира"Путин рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей в ЕС"Стреляем себе в колено": Фицо призвал ЕК сбросить антироссийские очки
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/17/1137510755_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6aca69981d5c3366e9e05ff7e38fa321.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европейский союз (ес), санкции против россии, санкции, новости, политика
Евросоюз принял 19-й пакет санкций против России
ЕС принял 19-й пакет антироссийских санкций