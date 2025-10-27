Лучше Средиземноморья: европейские санкции развивают туризм в Крыму
Санкции ЕС против России стимулируют развитие внутреннего турпотока в Крым – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Антироссийские санкции Евросоюза помогут стимулировать развитие внутреннего турпотока в России, и Крым станет передовым местом отдыха. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель республиканского представительства гостинично-туристической ассоциации Валентина Марнопольская.
23 октября Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций запретил европейским туроператорам организовывать турпоездки в РФ.
Эксперт отмечает существенные качественные изменения туристической инфраструктуры по всем направлениям в регионах России и уверена, что если не сбавлять темп, то внутренний турпоток продолжит расти.
По информации Марнопольской, Крым максимально делает акцент на российских туристов и пока регион не видит массового потока гостей из других стран. Но ситуация может поменяться.
"Мы не исключаем, что готовы это сделать в будущем, но сейчас ситуация однозначно рассчитана на внутреннего туриста, именно у нас в Крыму", – рассказала она.
При этом Марнопольская акцентировала, что пляжный сезон 2025 года показал явные преимущества летнего отдыха в Крыму. На полуостров приехали отдыхающие, которые раньше бывали в Краснодарском крае. Кроме того, эксперт считает, что в будущем туристы в большей степени будут переориентироваться на Крым и Черное море.
"Черное море в Крыму по условиям больше всего приближено к Средиземному. Поэтому приоритет для Крыма, конечно, будет", – убеждена собеседник агентства.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что санкции Евросоюза не окажут чувствительного влияния на турпоток в Россию, так как число туристов из ЕС не превышает 5,5% от общего числа приезжающих с этой целью в РФ.
