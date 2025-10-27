Рейтинг@Mail.ru
Лучше Средиземноморья: европейские санкции развивают туризм в Крыму - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Эксклюзивы РИА Новости Крым
Лучше Средиземноморья: европейские санкции развивают туризм в Крыму
Лучше Средиземноморья: европейские санкции развивают туризм в Крыму - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Лучше Средиземноморья: европейские санкции развивают туризм в Крыму
Антироссийские санкции Евросоюза помогут стимулировать развитие внутреннего турпотока в России, и Крым станет передовым местом отдыха. Такое мнение РИА Новости... РИА Новости Крым, 27.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Антироссийские санкции Евросоюза помогут стимулировать развитие внутреннего турпотока в России, и Крым станет передовым местом отдыха. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель республиканского представительства гостинично-туристической ассоциации Валентина Марнопольская.23 октября Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций запретил европейским туроператорам организовывать турпоездки в РФ.Эксперт отмечает существенные качественные изменения туристической инфраструктуры по всем направлениям в регионах России и уверена, что если не сбавлять темп, то внутренний турпоток продолжит расти.По информации Марнопольской, Крым максимально делает акцент на российских туристов и пока регион не видит массового потока гостей из других стран. Но ситуация может поменяться.При этом Марнопольская акцентировала, что пляжный сезон 2025 года показал явные преимущества летнего отдыха в Крыму. На полуостров приехали отдыхающие, которые раньше бывали в Краснодарском крае. Кроме того, эксперт считает, что в будущем туристы в большей степени будут переориентироваться на Крым и Черное море.Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что санкции Евросоюза не окажут чувствительного влияния на турпоток в Россию, так как число туристов из ЕС не превышает 5,5% от общего числа приезжающих с этой целью в РФ.
крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, мнения, валентина марнопольская, отдых, отдых в крыму, санкции, санкции против россии
Лучше Средиземноморья: европейские санкции развивают туризм в Крыму

Санкции ЕС против России стимулируют развитие внутреннего турпотока в Крым – эксперт

08:12 27.10.2025
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоПляж в Крыму
Пляж в Крыму
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Антироссийские санкции Евросоюза помогут стимулировать развитие внутреннего турпотока в России, и Крым станет передовым местом отдыха. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель республиканского представительства гостинично-туристической ассоциации Валентина Марнопольская.
23 октября Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций запретил европейским туроператорам организовывать турпоездки в РФ.
Эксперт отмечает существенные качественные изменения туристической инфраструктуры по всем направлениям в регионах России и уверена, что если не сбавлять темп, то внутренний турпоток продолжит расти.
По информации Марнопольской, Крым максимально делает акцент на российских туристов и пока регион не видит массового потока гостей из других стран. Но ситуация может поменяться.

"Мы не исключаем, что готовы это сделать в будущем, но сейчас ситуация однозначно рассчитана на внутреннего туриста, именно у нас в Крыму", – рассказала она.

При этом Марнопольская акцентировала, что пляжный сезон 2025 года показал явные преимущества летнего отдыха в Крыму. На полуостров приехали отдыхающие, которые раньше бывали в Краснодарском крае. Кроме того, эксперт считает, что в будущем туристы в большей степени будут переориентироваться на Крым и Черное море.

"Черное море в Крыму по условиям больше всего приближено к Средиземному. Поэтому приоритет для Крыма, конечно, будет", – убеждена собеседник агентства.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что санкции Евросоюза не окажут чувствительного влияния на турпоток в Россию, так как число туристов из ЕС не превышает 5,5% от общего числа приезжающих с этой целью в РФ.
