https://crimea.ria.ru/20251027/luchshe-sredizemnomorya-evropeyskie-sanktsii-razvivayut-turizm-v-krymu-1150430354.html

Лучше Средиземноморья: европейские санкции развивают туризм в Крыму

Лучше Средиземноморья: европейские санкции развивают туризм в Крыму - РИА Новости Крым, 27.10.2025

Лучше Средиземноморья: европейские санкции развивают туризм в Крыму

Антироссийские санкции Евросоюза помогут стимулировать развитие внутреннего турпотока в России, и Крым станет передовым местом отдыха. Такое мнение РИА Новости... РИА Новости Крым, 27.10.2025

2025-10-27T08:12

2025-10-27T08:12

2025-10-27T06:59

эксклюзивы риа новости крым

крым

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

мнения

валентина марнопольская

отдых

отдых в крыму

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/06/1149251773_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_4c11fb1cb31b0f241ffef2018f8d0096.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Антироссийские санкции Евросоюза помогут стимулировать развитие внутреннего турпотока в России, и Крым станет передовым местом отдыха. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель республиканского представительства гостинично-туристической ассоциации Валентина Марнопольская.23 октября Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций запретил европейским туроператорам организовывать турпоездки в РФ.Эксперт отмечает существенные качественные изменения туристической инфраструктуры по всем направлениям в регионах России и уверена, что если не сбавлять темп, то внутренний турпоток продолжит расти.По информации Марнопольской, Крым максимально делает акцент на российских туристов и пока регион не видит массового потока гостей из других стран. Но ситуация может поменяться.При этом Марнопольская акцентировала, что пляжный сезон 2025 года показал явные преимущества летнего отдыха в Крыму. На полуостров приехали отдыхающие, которые раньше бывали в Краснодарском крае. Кроме того, эксперт считает, что в будущем туристы в большей степени будут переориентироваться на Крым и Черное море.Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что санкции Евросоюза не окажут чувствительного влияния на турпоток в Россию, так как число туристов из ЕС не превышает 5,5% от общего числа приезжающих с этой целью в РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Туристов из ЕС в России заменят гости с Востока и АзииПоследствия антироссийских санкций станут понятны через полгода – ТрампКаким будет ответ России на новые санкции Запада

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, мнения, валентина марнопольская, отдых, отдых в крыму, санкции, санкции против россии