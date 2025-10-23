https://crimea.ria.ru/20251023/ssha-vveli-sanktsii-protiv-rosnefti-i-lukoyla-1150367895.html
США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла"
США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла"
США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в него входят 34 дочерних структуры компаний "Роснефть" и "Лукойл". Об этом говорится в сообщении... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T06:31
2025-10-23T06:31
2025-10-23T06:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в него входят 34 дочерних структуры компаний "Роснефть" и "Лукойл". Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.Новые санкции распространяются на все структуры, находящиеся под контролем "Роснефти" и "Лукойла" на 50% и более, даже если они не включены в санкционный список напрямую. Под ограничения попали 28 дочерних предприятий "Роснефти" и шесть дочерних компаний "Лукойла".При этом проведение операций с "Лукойлом" и "Роснефтью" в случае, если они связаны со сворачиванием деятельности из-за санкций, будут разрешены до 21 ноября.Президент США Дональд Трамп, комментируя новые американские санкции против российских компаний, заявил, что они не будут действовать долго."Эти потрясающие санкции... против двух их крупнейших нефтяных компаний, и мы надеемся, что они не будут действовать долго", - сказал Трамп журналистам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла"
Минфин США объявил о введении санкций против "Роснефти" и "Лукойла"
06:31 23.10.2025 (обновлено: 06:33 23.10.2025)
