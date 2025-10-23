Рейтинг@Mail.ru
США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла" - РИА Новости Крым, 23.10.2025
США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла"
США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла" - РИА Новости Крым, 23.10.2025
США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла"
США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в него входят 34 дочерних структуры компаний "Роснефть" и "Лукойл". Об этом говорится в сообщении... РИА Новости Крым, 23.10.2025
санкции против россии
российская нефть
сша
россия
экономика
политика
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в него входят 34 дочерних структуры компаний "Роснефть" и "Лукойл". Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.Новые санкции распространяются на все структуры, находящиеся под контролем "Роснефти" и "Лукойла" на 50% и более, даже если они не включены в санкционный список напрямую. Под ограничения попали 28 дочерних предприятий "Роснефти" и шесть дочерних компаний "Лукойла".При этом проведение операций с "Лукойлом" и "Роснефтью" в случае, если они связаны со сворачиванием деятельности из-за санкций, будут разрешены до 21 ноября.Президент США Дональд Трамп, комментируя новые американские санкции против российских компаний, заявил, что они не будут действовать долго."Эти потрясающие санкции... против двух их крупнейших нефтяных компаний, и мы надеемся, что они не будут действовать долго", - сказал Трамп журналистам.
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
санкции против россии, российская нефть, сша, россия, экономика, политика, новости
США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла"

Минфин США объявил о введении санкций против "Роснефти" и "Лукойла"

06:31 23.10.2025 (обновлено: 06:33 23.10.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Здание министерства финансов США в Вашингтоне.
Здание министерства финансов США в Вашингтоне. - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в него входят 34 дочерних структуры компаний "Роснефть" и "Лукойл". Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.
"Сегодняшние действия направлены против двух крупнейших российских нефтяных компаний, Открытого акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" и ОАО "Лукойл", которые теперь включены в санкционный список... Кроме того, (Минфин США — ред.) вносит в санкционный список ряд дочерних компаний "Роснефти" и "Лукойла", базирующихся в России", — говорится в заявлении ведомства.
Новые санкции распространяются на все структуры, находящиеся под контролем "Роснефти" и "Лукойла" на 50% и более, даже если они не включены в санкционный список напрямую. Под ограничения попали 28 дочерних предприятий "Роснефти" и шесть дочерних компаний "Лукойла".
При этом проведение операций с "Лукойлом" и "Роснефтью" в случае, если они связаны со сворачиванием деятельности из-за санкций, будут разрешены до 21 ноября.
Президент США Дональд Трамп, комментируя новые американские санкции против российских компаний, заявил, что они не будут действовать долго.
"Эти потрясающие санкции... против двух их крупнейших нефтяных компаний, и мы надеемся, что они не будут действовать долго", - сказал Трамп журналистам.
