https://crimea.ria.ru/20251023/ssha-vveli-sanktsii-protiv-rosnefti-i-lukoyla-1150367895.html

США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла"

США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла" - РИА Новости Крым, 23.10.2025

США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла"

США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в него входят 34 дочерних структуры компаний "Роснефть" и "Лукойл". Об этом говорится в сообщении... РИА Новости Крым, 23.10.2025

2025-10-23T06:31

2025-10-23T06:31

2025-10-23T06:33

санкции против россии

российская нефть

сша

россия

экономика

политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/16/1125502648_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_b633fe77a15acfeb82b6140a82c35f55.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в него входят 34 дочерних структуры компаний "Роснефть" и "Лукойл". Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.Новые санкции распространяются на все структуры, находящиеся под контролем "Роснефти" и "Лукойла" на 50% и более, даже если они не включены в санкционный список напрямую. Под ограничения попали 28 дочерних предприятий "Роснефти" и шесть дочерних компаний "Лукойла".При этом проведение операций с "Лукойлом" и "Роснефтью" в случае, если они связаны со сворачиванием деятельности из-за санкций, будут разрешены до 21 ноября.Президент США Дональд Трамп, комментируя новые американские санкции против российских компаний, заявил, что они не будут действовать долго."Эти потрясающие санкции... против двух их крупнейших нефтяных компаний, и мы надеемся, что они не будут действовать долго", - сказал Трамп журналистам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251023/tramp-otmenil-vstrechu-s-putinym-v-budapeshte-1150367221.html

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции против россии, российская нефть, сша, россия, экономика, политика, новости