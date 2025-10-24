https://crimea.ria.ru/20251024/sanktsii-es-ne-skazhutsya-na-turpotoke-v-rossiyu-1150404137.html

Санкции ЕС не скажутся на турпотоке в Россию

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Санкции Евросоюза не окажут чувствительного влияния на турпоток в Россию, так как число туристов из ЕС не превышает 5,5% от общего числа приезжающих с этой целью в РФ. Об этом в пятницу заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.В то же время он отметил, что жители европейских стран любят путешествовать в Россию. В частности Москва, Санкт-Петербург и города Золотого кольца всегда пользовались большой популярностью у европейцев. Поэтому, если индивидуальные европейские туристы захотят приехать в Россию, то получат помощь и поддержку со стороны российских туристических компаний.23 октября Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций запретил европейским туроператорам организовывать турпоездки в РФ. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия антироссийских санкций станут понятны через полгода – ТрампКаким будет ответ России на новые санкции ЗападаВ Болгарии назвали ЕС сектой из-за Украины и антироссийских санкций

