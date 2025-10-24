https://crimea.ria.ru/20251024/sanktsii-es-ne-skazhutsya-na-turpotoke-v-rossiyu-1150404137.html
Санкции ЕС не скажутся на турпотоке в Россию
Санкции ЕС не скажутся на турпотоке в Россию - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Санкции ЕС не скажутся на турпотоке в Россию
Санкции Евросоюза не окажут чувствительного влияния на турпоток в Россию, так как число туристов из ЕС не превышает 5,5% от общего числа приезжающих с этой... РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T12:53
2025-10-24T12:53
2025-10-24T12:53
дмитрий чернышенко
санкции против россии
туризм
россия
новости
европейский союз (ес)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0d/1130044407_0:0:3194:1797_1920x0_80_0_0_5ed6279f961f418df8c83b4f6de01685.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Санкции Евросоюза не окажут чувствительного влияния на турпоток в Россию, так как число туристов из ЕС не превышает 5,5% от общего числа приезжающих с этой целью в РФ. Об этом в пятницу заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.В то же время он отметил, что жители европейских стран любят путешествовать в Россию. В частности Москва, Санкт-Петербург и города Золотого кольца всегда пользовались большой популярностью у европейцев. Поэтому, если индивидуальные европейские туристы захотят приехать в Россию, то получат помощь и поддержку со стороны российских туристических компаний.23 октября Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций запретил европейским туроператорам организовывать турпоездки в РФ. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия антироссийских санкций станут понятны через полгода – ТрампКаким будет ответ России на новые санкции ЗападаВ Болгарии назвали ЕС сектой из-за Украины и антироссийских санкций
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0d/1130044407_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_d7197329be55f6aab2faaf0ffde745bd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, санкции против россии, туризм, россия, новости, европейский союз (ес)
Санкции ЕС не скажутся на турпотоке в Россию
Санкции ЕС не окажут чувствительного влияния на турпоток в Россию - Чернышенко