Санкции ЕС не скажутся на турпотоке в Россию - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Санкции ЕС не скажутся на турпотоке в Россию
Санкции ЕС не скажутся на турпотоке в Россию - РИА Новости Крым, 24.10.2025
Санкции ЕС не скажутся на турпотоке в Россию
Санкции Евросоюза не окажут чувствительного влияния на турпоток в Россию, так как число туристов из ЕС не превышает 5,5% от общего числа приезжающих с этой... РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T12:53
2025-10-24T12:53
дмитрий чернышенко
санкции против россии
туризм
россия
новости
европейский союз (ес)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0d/1130044407_0:0:3194:1797_1920x0_80_0_0_5ed6279f961f418df8c83b4f6de01685.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Санкции Евросоюза не окажут чувствительного влияния на турпоток в Россию, так как число туристов из ЕС не превышает 5,5% от общего числа приезжающих с этой целью в РФ. Об этом в пятницу заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.В то же время он отметил, что жители европейских стран любят путешествовать в Россию. В частности Москва, Санкт-Петербург и города Золотого кольца всегда пользовались большой популярностью у европейцев. Поэтому, если индивидуальные европейские туристы захотят приехать в Россию, то получат помощь и поддержку со стороны российских туристических компаний.23 октября Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций запретил европейским туроператорам организовывать турпоездки в РФ.
Санкции ЕС не скажутся на турпотоке в Россию

Санкции ЕС не окажут чувствительного влияния на турпоток в Россию - Чернышенко

12:53 24.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Санкции Евросоюза не окажут чувствительного влияния на турпоток в Россию, так как число туристов из ЕС не превышает 5,5% от общего числа приезжающих с этой целью в РФ. Об этом в пятницу заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

"ЕС продолжает практику введения санкций против своих же граждан. Сегодня поток туристов из стран ЕС в Россию не превышает 5,5% от общего числа иностранных туристов. Организованных туристов практически нет. Исходя из этого, чувствительного влияния на туризм в нашей стране эти санкции не окажут", - цитирует вице-премьера РИА Новости.

В то же время он отметил, что жители европейских стран любят путешествовать в Россию. В частности Москва, Санкт-Петербург и города Золотого кольца всегда пользовались большой популярностью у европейцев. Поэтому, если индивидуальные европейские туристы захотят приехать в Россию, то получат помощь и поддержку со стороны российских туристических компаний.
23 октября Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций запретил европейским туроператорам организовывать турпоездки в РФ.
