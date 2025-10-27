https://crimea.ria.ru/20251027/ukraina-gotova-voevat-esche-3-goda-komu-zelenskiy-otchitalsya-na-samom-dele-1150462444.html
Украина готова воевать еще 3 года: кому Зеленский отчитался на самом деле
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности Украины воевать еще года три – это попытка продать остатки полумертвой страны своим западным спонсорам, центр принятия решений которых располагается не в Европе, а в Вашингтоне. Так считает профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло, своим видением ситуации он поделился в эфире радио "Спутник Крыму".Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью рассказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский в разговоре с ним заявил о готовности Украины воевать с Россией еще 2-3 года.Обыкновенная торговляПо мнению политолога, это заявление - не что иное как "обыкновенная торговля".Кровавые клоуны из одной труппыПо словам политолога, Зеленскому в этой жуткой "игре" ему, разумеется, совершенно безразлична судьба и Украины как страны, и ее населения, которое гибнет в огромном количестве. Потому ее останки он и спешит "продать спонсорам нынешнего вооруженного конфликта", сказал Манойло."Но я бы не стал здесь разделять европейцев и американцев", – заметил эксперт.По мнению политолога, главная роль в очередной волне эскалации принадлежит вовсе не европейским милитаризированным кругам, как может показаться на первый взгляд."Лидеры европейских государств по своему гротескному поведению все больше походят на Зеленского – они как будто из одной труппы все клоуны", - заметил спикер.Главную же скрипку играет американский политический истеблишмент, уверен эксперт.Следовательно, "европейцы будут делать то, что им прикажут в Белом доме – они это и делают", добавил политолог. Именно из необходимости служить Вашингтону европейские лидеры и приносят в жертву интересы своего населения", отметил он.Часть ошеломляющего ответаТем временем Украина, во главе которой стоят "обыкновенные террористы, для которых мирное население является такой же мишенью", продолжает заниматься террором и на территории РФ, пока США ведет накатами игру с "Томагавками", чтобы "прогнуть" Россию, заметил эксперт.По его мнению, как бы мы к Трампу ни относились, нет гарантий, что ракеты Tomahawk не попадут на Украину. Если это произойдет, то прибудут они вместе с пусковыми установками наземного базирования и американскими офицерами, без которых такие пуски, как недавно и признал президент США, невозможны, и которые станут в таком случае законной целью ВС РФ, подчеркнул политолог.Ловушка для Трампа: чем опасна США тема "Томагавков" для УкраиныТаким образом, по мнению эксперта, своим заявлением о готовности Украины воевать Зеленский дал понять "спонсорам" и в Европе, и в Америке, как долго еще он сам и его окружение готовы кидать украинцев в горнило конфликта.И в этой связи публичные заявления российской стороны об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем стало частью того ошеломляющего ответа, о котором упоминал президент РФ Владимир Путин."Что касается информационного плана и психологического воздействия на всех наших оппонентов, противников и недоброжелателей, то да – это часть нашего ответа", – резюмировал эксперт.Президент США Дональд Трамп после успешных испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем заявил, что Россия "не играет с Америкой в игры", равно, как и Штаты с РФ.В Кремле оценили заявления Киева о производстве дальнобойных ракетСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войскЗавершены испытания "Буревестника" – крылатая ракета прошла 14 000 км Трамп поставил условие для встречи с Путиным
Украина готова воевать еще 3 года: кому Зеленский отчитался на самом деле
Зеленский пытается продать остатки полумертвой страны своим западным спонсорам - мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым
. Слова главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности Украины воевать еще года три – это попытка продать остатки полумертвой страны своим западным спонсорам, центр принятия решений которых располагается не в Европе, а в Вашингтоне. Так считает профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло, своим видением ситуации он поделился в эфире радио "Спутник Крыму".
Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью рассказал, что глава киевского режима Владимир Зеленский в разговоре с ним заявил о готовности Украины воевать с Россией еще 2-3 года.
Обыкновенная торговля
По мнению политолога, это заявление - не что иное как "обыкновенная торговля".
"Зеленский просто торгуется. Он говорит о том, что Украина будет интересным товаром с точки зрения его использования в качестве анти-России еще 2-3 года. Он все еще пытается цинично продать то, что осталось от Украины и говорит: "Платите" – и таким образом набивает цену", – сказал Манойло.
Кровавые клоуны из одной труппы
По словам политолога, Зеленскому в этой жуткой "игре" ему, разумеется, совершенно безразлична судьба и Украины как страны, и ее населения, которое гибнет в огромном количестве. Потому ее останки он и спешит "продать спонсорам нынешнего вооруженного конфликта", сказал Манойло.
"Но я бы не стал здесь разделять европейцев и американцев", – заметил эксперт.
По мнению политолога, главная роль в очередной волне эскалации принадлежит вовсе не европейским милитаризированным кругам, как может показаться на первый взгляд.
"Лидеры европейских государств по своему гротескному поведению все больше походят на Зеленского – они как будто из одной труппы все клоуны", - заметил спикер.
Главную же скрипку играет американский политический истеблишмент, уверен эксперт.
"И в этом отношении европейцы – это симптоматика. А центр принятия решений находится в Вашингтоне", – сказал Манойло.
Следовательно, "европейцы будут делать то, что им прикажут в Белом доме – они это и делают", добавил политолог. Именно из необходимости служить Вашингтону европейские лидеры и приносят в жертву интересы своего населения", отметил он.
Часть ошеломляющего ответа
Тем временем Украина, во главе которой стоят "обыкновенные террористы, для которых мирное население является такой же мишенью", продолжает заниматься террором и на территории РФ, пока США ведет накатами игру с "Томагавками", чтобы "прогнуть" Россию, заметил эксперт.
"Игра с "Томагавками" не закончена – мы видели некую прелюдию, когда даже не сами "Томагавки", а саму идею о том, что они могут оказаться на территории Украины, разыграла в разных ракурсах американская сторона, с накатами и откатами. И эта игра будет продолжаться", – прокомментировал Манойло.
По его мнению, как бы мы к Трампу ни относились, нет гарантий, что ракеты Tomahawk не попадут на Украину. Если это произойдет, то прибудут они вместе с пусковыми установками наземного базирования и американскими офицерами, без которых такие пуски, как недавно и признал президент США, невозможны, и которые станут в таком случае законной целью ВС РФ, подчеркнул политолог.
Таким образом, по мнению эксперта, своим заявлением о готовности Украины воевать Зеленский дал понять "спонсорам" и в Европе, и в Америке, как долго еще он сам и его окружение готовы кидать украинцев в горнило конфликта.
И в этой связи публичные заявления российской стороны об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем
стало частью того ошеломляющего ответа
, о котором упоминал президент РФ Владимир Путин.
"Что касается информационного плана и психологического воздействия на всех наших оппонентов, противников и недоброжелателей, то да – это часть нашего ответа", – резюмировал эксперт.
Президент США Дональд Трамп после успешных испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем заявил
, что Россия "не играет с Америкой в игры", равно, как и Штаты с РФ.
