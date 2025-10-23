https://crimea.ria.ru/20251023/otvet-budet-oshelomlyayuschim-putin-vyskazalsya-ob-udarakh-tomahawk-po-rossii-1150389214.html

Ответ будет ошеломляющим: Путин высказался об ударах Tomahawk по России

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Ответ Москвы в случае нанесения ударов по территории России американскими ракетами Tomahawk будет серьезным. Об этом предупредил президент страны Владимир Путин. Он также подчеркнул, что разговоры о возможности поставок ракет Tomahawk Киеву Путин являются попыткой эскалации.Соединенным Штатам Америки тоже нужны ракеты Tomahawk, страна не может истощать свои ресурсы, заявил американский лидер Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным 16 октября.Уже на следующий день, во время встречи с Владимиром Зеленский в Белом доме в ходе беседы Трамп ясно дал понять, что США не намерены передавать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что поставки Киеву ракет Tomahawk станут серьезным витком эскалации, учитывая возможность их ядерного исполнения, однако поменять положение дел в зоне спецоперации не смогут.Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что поставка Украине ракет Tomahawk может в конечном итоге спровоцировать мировой военный конфликт. По мнению сенатора, ответ России на такие поставки будет однозначным и решительным, и пострадать может не только Украина.Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружения радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопрос поставок ракет Tomahawk Украине поставлен на паузу – депутат РадыПоставка Tomahawk Киеву может кончиться плохо для всех – МедведевБудем сбивать: Путин о возможной передаче Украине ракет Tomahawk

