Ответ будет ошеломляющим: Путин высказался об ударах Tomahawk по России - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Ответ будет ошеломляющим: Путин высказался об ударах Tomahawk по России
Ответ будет ошеломляющим: Путин высказался об ударах Tomahawk по России - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Ответ будет ошеломляющим: Путин высказался об ударах Tomahawk по России
Ответ Москвы в случае нанесения ударов по территории России американскими ракетами Tomahawk будет серьезным. Об этом предупредил президент страны Владимир... РИА Новости Крым, 23.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Ответ Москвы в случае нанесения ударов по территории России американскими ракетами Tomahawk будет серьезным. Об этом предупредил президент страны Владимир Путин. Он также подчеркнул, что разговоры о возможности поставок ракет Tomahawk Киеву Путин являются попыткой эскалации.Соединенным Штатам Америки тоже нужны ракеты Tomahawk, страна не может истощать свои ресурсы, заявил американский лидер Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным 16 октября.Уже на следующий день, во время встречи с Владимиром Зеленский в Белом доме в ходе беседы Трамп ясно дал понять, что США не намерены передавать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что поставки Киеву ракет Tomahawk станут серьезным витком эскалации, учитывая возможность их ядерного исполнения, однако поменять положение дел в зоне спецоперации не смогут.Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что поставка Украине ракет Tomahawk может в конечном итоге спровоцировать мировой военный конфликт. По мнению сенатора, ответ России на такие поставки будет однозначным и решительным, и пострадать может не только Украина.Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружения радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопрос поставок ракет Tomahawk Украине поставлен на паузу – депутат РадыПоставка Tomahawk Киеву может кончиться плохо для всех – МедведевБудем сбивать: Путин о возможной передаче Украине ракет Tomahawk
Ответ будет ошеломляющим: Путин высказался об ударах Tomahawk по России

В случае ударов по России ракетами Tomahawk ответ будет ошеломляющим – Путин

18:50 23.10.2025 (обновлено: 19:14 23.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Ответ Москвы в случае нанесения ударов по территории России американскими ракетами Tomahawk будет серьезным. Об этом предупредил президент страны Владимир Путин.
Он также подчеркнул, что разговоры о возможности поставок ракет Tomahawk Киеву Путин являются попыткой эскалации.

"Если таким оружием будут наносить удары по российской территории, ответ будет очень сильный. Если не сказать ошеломляющим. Пусть они об этом подумают", — сказал он во время общения с прессой по завершении заседания XVII съезда Русского географического общества.

Соединенным Штатам Америки тоже нужны ракеты Tomahawk, страна не может истощать свои ресурсы, заявил американский лидер Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным 16 октября.
Уже на следующий день, во время встречи с Владимиром Зеленский в Белом доме в ходе беседы Трамп ясно дал понять, что США не намерены передавать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что поставки Киеву ракет Tomahawk станут серьезным витком эскалации, учитывая возможность их ядерного исполнения, однако поменять положение дел в зоне спецоперации не смогут.
Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что поставка Украине ракет Tomahawk может в конечном итоге спровоцировать мировой военный конфликт. По мнению сенатора, ответ России на такие поставки будет однозначным и решительным, и пострадать может не только Украина.
Ракеты Tomahawk производства компании RTX имеют дальность до 1,6 тысячи километров. Скорость – около 880 км/ч. Высота полета – от 10 до 50 метров над землей, что позволяет ей избегать обнаружения радарами. Боевая часть в основном осколочно-фугасная, массой 450 кг. Возможны также кассетные, бетонобойные, проникающие боевые части.
