Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили заявления Киева о производстве дальнобойных ракет - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251026/v-kremle-otsenili-zayavleniya-kieva-o-proizvodstve-dalnoboynykh-raket-1150444983.html
В Кремле оценили заявления Киева о производстве дальнобойных ракет
В Кремле оценили заявления Киева о производстве дальнобойных ракет - РИА Новости Крым, 26.10.2025
В Кремле оценили заявления Киева о производстве дальнобойных ракет
Дальнобойные ракеты, которыми бравирует Киев, заявляя о возможностях своего ВПК, на самом деле могут быть британскими, германскими, итальянскими – какими... РИА Новости Крым, 26.10.2025
2025-10-26T13:39
2025-10-26T13:01
мнения
дмитрий песков
кремль
россия
украина
дальнобойное оружие
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
новости
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144088591_0:104:3202:1905_1920x0_80_0_0_c0e18996c0e1d434ead5fa8a03169c5a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Дальнобойные ракеты, которыми бравирует Киев, заявляя о возможностях своего ВПК, на самом деле могут быть британскими, германскими, итальянскими – какими угодно, но не украинскими, поскольку Украина не способна сейчас производить такое вооружение. Об этом в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его отрывок опубликован в Telegram-канале корреспондента.На днях глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил журналистам, что Украина производит дальнобойные ракеты, которые способны достичь целей на расстоянии 3 000 километров. Глава киевского режима заявил, что дальнобойные ракеты украинского производства уже используются, а для массового производства такого вооружения Киев нуждается в дополнительном финансировании.По словам представителя Кремля, такие ракеты "могут быть британскими... германскими, итальянскими – какими угодно". Песков отметил, что пересудов на тему дальнобойных ракет якобы украинского производства, которые способны наносить удары вглубь России, сейчас действительно очень много."Разумеется, наши вооруженные силы, Россия будет реагировать жестко на это", –отметил Песков.Он также заметил, что в словах президента РФ Владимира Путина про "ошеломляющий" ответ на попытки ударов вглубь нашей страны все предельно ясно.Ответ будет ошеломляющим: Путин высказался об ударах Tomahawk по РоссииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Британия призовет "коалицию желающих" к поставкам Киеву дальнобояБудем сбивать: Путин о возможной передаче Украине ракет TomahawkЗавершены испытания "Буревестника" – крылатая ракета прошла 14 000 км
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144088591_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_198d5863132627b0aa462e0a962709b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, дмитрий песков, кремль, россия, украина, дальнобойное оружие, удары дальнобойными ракетами вглубь россии, новости, владимир зеленский
В Кремле оценили заявления Киева о производстве дальнобойных ракет

Упомянутые Зеленским дальнобойные ракеты Украина производить не способна – Кремль

13:39 26.10.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Дальнобойные ракеты, которыми бравирует Киев, заявляя о возможностях своего ВПК, на самом деле могут быть британскими, германскими, итальянскими – какими угодно, но не украинскими, поскольку Украина не способна сейчас производить такое вооружение. Об этом в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его отрывок опубликован в Telegram-канале корреспондента.
На днях глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил журналистам, что Украина производит дальнобойные ракеты, которые способны достичь целей на расстоянии 3 000 километров. Глава киевского режима заявил, что дальнобойные ракеты украинского производства уже используются, а для массового производства такого вооружения Киев нуждается в дополнительном финансировании.
"Очевидно, что сама Украина вряд ли сейчас способна производить такие ракеты. И, как минимум, основные узлы и блоки этих ракет – это чисто импорт из Европы", – сказал Песков.
По словам представителя Кремля, такие ракеты "могут быть британскими... германскими, итальянскими – какими угодно". Песков отметил, что пересудов на тему дальнобойных ракет якобы украинского производства, которые способны наносить удары вглубь России, сейчас действительно очень много.
"Разумеется, наши вооруженные силы, Россия будет реагировать жестко на это", –отметил Песков.
Он также заметил, что в словах президента РФ Владимира Путина про "ошеломляющий" ответ на попытки ударов вглубь нашей страны все предельно ясно.
Ответ будет ошеломляющим: Путин высказался об ударах Tomahawk по России
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Британия призовет "коалицию желающих" к поставкам Киеву дальнобоя
Будем сбивать: Путин о возможной передаче Украине ракет Tomahawk
Завершены испытания "Буревестника" – крылатая ракета прошла 14 000 км
 
МненияДмитрий ПесковКремльРоссияУкраинаДальнобойное оружиеУдары дальнобойными ракетами вглубь РоссииНовостиВладимир Зеленский
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:57В Севастополе остановили катера и паромы
14:52Новости СВО: Киев за сутки потерял более 1,5 тысяч боевиков
14:20Крымский мост: быстро растет очередь с двух сторон транспортного перехода
14:07На Севастополь обрушатся сильный ветер и дождь
13:39В Кремле оценили заявления Киева о производстве дальнобойных ракет
13:12ВСУ ударили по Белгородской области – ранены 17 мирных и один погиб
12:44Россия открыта для равноправного партнерства – Лавров
12:14Олег Газманов высадил свое дерево на "Зеленом фестивале" в Крыму
11:42Путин приветствовал участников Международного форума сотрудничества
11:11Продажа и покупка недвижимости в Крыму: как обезопасить сделку
10:48Как получить прибавку к пенсии за стаж до 1997 года в России
10:07Крым расцветает с "Тавридой": стартовал третий "Зеленый фестиваль"
09:20Завершены испытания "Буревестника" – крылатая ракета прошла 14 000 км
09:11Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войск
08:48В школах Крыма появятся уроки-беседы по безопасности
08:11В Крыму сняли лимиты на продажу бензина – топливо есть на 270 заправках
07:2711 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями
07:04Крымский мост: оперативная обстановка в воскресенье утром
00:01Какой будет погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 26 октября
Лента новостейМолния