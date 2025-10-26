https://crimea.ria.ru/20251026/v-kremle-otsenili-zayavleniya-kieva-o-proizvodstve-dalnoboynykh-raket-1150444983.html

В Кремле оценили заявления Киева о производстве дальнобойных ракет

В Кремле оценили заявления Киева о производстве дальнобойных ракет - РИА Новости Крым, 26.10.2025

В Кремле оценили заявления Киева о производстве дальнобойных ракет

Дальнобойные ракеты, которыми бравирует Киев, заявляя о возможностях своего ВПК, на самом деле могут быть британскими, германскими, итальянскими – какими... РИА Новости Крым, 26.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Дальнобойные ракеты, которыми бравирует Киев, заявляя о возможностях своего ВПК, на самом деле могут быть британскими, германскими, итальянскими – какими угодно, но не украинскими, поскольку Украина не способна сейчас производить такое вооружение. Об этом в интервью тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его отрывок опубликован в Telegram-канале корреспондента.На днях глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил журналистам, что Украина производит дальнобойные ракеты, которые способны достичь целей на расстоянии 3 000 километров. Глава киевского режима заявил, что дальнобойные ракеты украинского производства уже используются, а для массового производства такого вооружения Киев нуждается в дополнительном финансировании.По словам представителя Кремля, такие ракеты "могут быть британскими... германскими, итальянскими – какими угодно". Песков отметил, что пересудов на тему дальнобойных ракет якобы украинского производства, которые способны наносить удары вглубь России, сейчас действительно очень много."Разумеется, наши вооруженные силы, Россия будет реагировать жестко на это", –отметил Песков.Он также заметил, что в словах президента РФ Владимира Путина про "ошеломляющий" ответ на попытки ударов вглубь нашей страны все предельно ясно.Ответ будет ошеломляющим: Путин высказался об ударах Tomahawk по РоссииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Британия призовет "коалицию желающих" к поставкам Киеву дальнобояБудем сбивать: Путин о возможной передаче Украине ракет TomahawkЗавершены испытания "Буревестника" – крылатая ракета прошла 14 000 км

