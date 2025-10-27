https://crimea.ria.ru/20251027/tramp-sdelal-zayavlenie-ob-ispytaniyakh-rossiyskoy-rakety-burevestnik-1150460010.html

Трамп сделал заявление об испытаниях российской ракеты "Буревестник"

Трамп сделал заявление об испытаниях российской ракеты "Буревестник" - РИА Новости Крым, 27.10.2025

Трамп сделал заявление об испытаниях российской ракеты "Буревестник"

Президент США Дональд Трамп после успешных испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем заявил, что Россия "не играет с РИА Новости Крым, 27.10.2025

2025-10-27T10:20

2025-10-27T10:20

2025-10-27T10:20

россия

сша

дональд трамп

крылатые ракеты "буревестник"

дальнобойное оружие

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1a/1150448372_0:0:1916:1079_1920x0_80_0_0_efe3f04b88b567f57e11b08a044afdb0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп после успешных испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем заявил, что Россия "не играет с Америкой в игры", равно, как и Штаты с РФ. Об этом пишет РИА Новости.Накануне Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО. Российский лидер получил доклад об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" на ядерной силовой установке. Путин поручил готовить инфраструктуру для "Буревестника" в Вооруженных силах РФ.Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил, что российская делегация в США успела донести до американских коллег информацию о встрече президента РФ Владимира Путина с Генштабом.Ранее под руководством президента России проводилась и тренировка по управлению стратегическими ядерными силами с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. В ходе тренировки были выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ готова продолжить придерживаться ДСНВ после его истечения – ПутинВ Кремле оценили заявления Киева о производстве дальнобойных ракетБудем сбивать: Путин о возможной передаче Украине ракет Tomahawk

россия

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сша, дональд трамп, крылатые ракеты "буревестник", дальнобойное оружие