Трамп сделал заявление об испытаниях российской ракеты "Буревестник"
Президент США Дональд Трамп после успешных испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем заявил, что Россия "не играет с
2025-10-27T10:20
2025-10-27T10:20
2025-10-27T10:20
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп после успешных испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем заявил, что Россия "не играет с Америкой в игры", равно, как и Штаты с РФ. Об этом пишет РИА Новости.Накануне Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО. Российский лидер получил доклад об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" на ядерной силовой установке. Путин поручил готовить инфраструктуру для "Буревестника" в Вооруженных силах РФ.Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил, что российская делегация в США успела донести до американских коллег информацию о встрече президента РФ Владимира Путина с Генштабом.Ранее под руководством президента России проводилась и тренировка по управлению стратегическими ядерными силами с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. В ходе тренировки были выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ готова продолжить придерживаться ДСНВ после его истечения – ПутинВ Кремле оценили заявления Киева о производстве дальнобойных ракетБудем сбивать: Путин о возможной передаче Украине ракет Tomahawk
