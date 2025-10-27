Рейтинг@Mail.ru
Трамп сделал заявление об испытаниях российской ракеты "Буревестник" - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Трамп сделал заявление об испытаниях российской ракеты "Буревестник"
Трамп сделал заявление об испытаниях российской ракеты "Буревестник" - РИА Новости Крым, 27.10.2025
Трамп сделал заявление об испытаниях российской ракеты "Буревестник"
Президент США Дональд Трамп после успешных испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем заявил, что Россия "не играет с РИА Новости Крым, 27.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп после успешных испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем заявил, что Россия "не играет с Америкой в игры", равно, как и Штаты с РФ. Об этом пишет РИА Новости.Накануне Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО. Российский лидер получил доклад об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" на ядерной силовой установке. Путин поручил готовить инфраструктуру для "Буревестника" в Вооруженных силах РФ.Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил, что российская делегация в США успела донести до американских коллег информацию о встрече президента РФ Владимира Путина с Генштабом.Ранее под руководством президента России проводилась и тренировка по управлению стратегическими ядерными силами с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. В ходе тренировки были выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования.
россия, сша, дональд трамп, крылатые ракеты "буревестник", дальнобойное оружие
Трамп сделал заявление об испытаниях российской ракеты "Буревестник"

Трамп оценил успешное испытание российской крылатой ракеты "Буревестник"

10:20 27.10.2025
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп после успешных испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерным двигателем заявил, что Россия "не играет с Америкой в игры", равно, как и Штаты с РФ. Об этом пишет РИА Новости.
Накануне Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО. Российский лидер получил доклад об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" на ядерной силовой установке. Путин поручил готовить инфраструктуру для "Буревестника" в Вооруженных силах РФ.

"Они не играют в игры с нами, мы с ними тоже не играем в игры", – заявил Трамп на просьбу прокомментировать испытания ракеты.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил, что российская делегация в США успела донести до американских коллег информацию о встрече президента РФ Владимира Путина с Генштабом.
Ранее под руководством президента России проводилась и тренировка по управлению стратегическими ядерными силами с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих. В ходе тренировки были выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования.
