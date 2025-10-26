https://crimea.ria.ru/20251026/zelenskiy-zayavil-o-gotovnosti-ukrainy-voevat-esche-tri-goda-1150452911.html

Зеленский заявил о готовности Украины воевать еще три года

Зеленский заявил о готовности Украины воевать еще три года - РИА Новости Крым, 26.10.2025

Зеленский заявил о готовности Украины воевать еще три года

Глава киевского режима Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил, что Украина готова воевать еще 2-3 года. Об этом... РИА Новости Крым, 26.10.2025

2025-10-26T18:52

2025-10-26T18:52

2025-10-26T18:30

новости

дональд туск

украина

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/1a/1150453089_0:35:1280:755_1920x0_80_0_0_4a5d8af79e6a971e87d51611e4da5328.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил, что Украина готова воевать еще 2-3 года. Об этом польский политик сообщил в интервью британской газете The Sunday Times.Туск рассказал, что обсуждал с Зеленским конфликт на Украине 23 октября.Туск отметил, что не сомневается в том, что "Украина выживет как независимое государство", но главный вопрос, сколько еще будет жертв. "Сейчас главный вопрос – сколько жертв мы увидим", – подытожил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: Киев за сутки потерял более 1,5 тысяч боевиковВерховная рада продлила военное положение на УкраинеПрекращение огня на Украине не решит конфликт – Дмитриев

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, дональд туск, украина, владимир зеленский