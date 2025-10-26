Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил о готовности Украины воевать еще три года - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Зеленский заявил о готовности Украины воевать еще три года
Зеленский заявил о готовности Украины воевать еще три года - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Зеленский заявил о готовности Украины воевать еще три года
Глава киевского режима Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил, что Украина готова воевать еще 2-3 года. Об этом... РИА Новости Крым, 26.10.2025
2025-10-26T18:52
2025-10-26T18:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил, что Украина готова воевать еще 2-3 года. Об этом польский политик сообщил в интервью британской газете The Sunday Times.Туск рассказал, что обсуждал с Зеленским конфликт на Украине 23 октября.Туск отметил, что не сомневается в том, что "Украина выживет как независимое государство", но главный вопрос, сколько еще будет жертв. "Сейчас главный вопрос – сколько жертв мы увидим", – подытожил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: Киев за сутки потерял более 1,5 тысяч боевиковВерховная рада продлила военное положение на УкраинеПрекращение огня на Украине не решит конфликт – Дмитриев
Зеленский заявил о готовности Украины воевать еще три года

Зеленский заявил о готовности воевать еще три года – подробности разговора раскрыл Туск

18:52 26.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил, что Украина готова воевать еще 2-3 года. Об этом польский политик сообщил в интервью британской газете The Sunday Times.
Туск рассказал, что обсуждал с Зеленским конфликт на Украине 23 октября.

"Президент Зеленский сказал мне в четверг, что надеется, что война не продлится десять лет, но Украина готова воевать еще два-три года", – сказал премьер Польши.

Туск отметил, что не сомневается в том, что "Украина выживет как независимое государство", но главный вопрос, сколько еще будет жертв. "Сейчас главный вопрос – сколько жертв мы увидим", – подытожил он.
