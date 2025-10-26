https://crimea.ria.ru/20251026/zelenskiy-zayavil-o-gotovnosti-ukrainy-voevat-esche-tri-goda-1150452911.html
Зеленский заявил о готовности Украины воевать еще три года
2025-10-26T18:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский в разговоре с премьер-министром Польши Дональдом Туском заявил, что Украина готова воевать еще 2-3 года. Об этом польский политик сообщил в интервью британской газете The Sunday Times.Туск рассказал, что обсуждал с Зеленским конфликт на Украине 23 октября.Туск отметил, что не сомневается в том, что "Украина выживет как независимое государство", но главный вопрос, сколько еще будет жертв. "Сейчас главный вопрос – сколько жертв мы увидим", – подытожил он.
2025
