https://crimea.ria.ru/20251026/novosti-svo-kiev-za-sutki-poteryal-bolee-15-tysyach-boevikov-1150445645.html

Новости СВО: Киев за сутки потерял более 1,5 тысяч боевиков

Новости СВО: Киев за сутки потерял более 1,5 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 26.10.2025

Новости СВО: Киев за сутки потерял более 1,5 тысяч боевиков

ВСУ за сутки потеряли более 1500 боевиков, подразделения российской армии наступают и продвигаются вглубь обороны противника. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.10.2025

2025-10-26T14:52

2025-10-26T14:52

2025-10-26T14:30

новости сво

вооруженные силы россии

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_8d7c5f37f32f6a37fb0f6a59719cb24a.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли более 1500 боевиков, подразделения российской армии наступают и продвигаются вглубь обороны противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Самые большие потери – до 505 военнослужащих – ВСУ понесли в боях с российскими подразделениями группировки войск "Центр", которые заняли более выгодные рубежи и позиции.Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области.Еще 300 боевиков ВСУ потеряли в ходе наступления российских подразделений группировки войск "Восток", которые продвинулись в глубину обороны противника в районах шести населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады и трех штурмовых полков ВСУ.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах пяти населенных пунктов. Противник потерял на данном направлении выше 240 военнослужащих.Еще 230 боевиков ВСУ выбыли из строя в шести украинских бригадах в районе шести населенных пунктов ДНР и Харьковской области при наступлении российских бойцов группировки войск "Запад".В течение минувших суток подразделения группировки войск "Север" поразили формирования четырех механизированных бригад, а также егерской и десантно-штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах семи населенных пунктов Сумской области.На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах двух населенных пунктов. ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и четыре склада материальных средств.Также сообщается, что еще 50 боевиков ВСУ и техника противника уничтожены подразделениями группировки войск "Днепр". По данным российского военного ведомства, бойцы ВС РФ на данном направлении нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской области.Также, по данным МО РФ, за сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены объекты энергетики и подвижный железнодорожный состав, задействованный для перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и месту их запуска, складу хранения безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 147 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войскЗавершены испытания "Буревестника" – крылатая ракета прошла 14 000 км11 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями

новые регионы россии

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, потери всу