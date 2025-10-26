https://crimea.ria.ru/20251026/novosti-svo-kiev-za-sutki-poteryal-bolee-15-tysyach-boevikov-1150445645.html
Новости СВО: Киев за сутки потерял более 1,5 тысяч боевиков
Новости СВО: Киев за сутки потерял более 1,5 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Новости СВО: Киев за сутки потерял более 1,5 тысяч боевиков
ВСУ за сутки потеряли более 1500 боевиков, подразделения российской армии наступают и продвигаются вглубь обороны противника. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.10.2025
2025-10-26T14:52
2025-10-26T14:52
2025-10-26T14:30
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:560:1280:1280_1920x0_80_0_0_8d7c5f37f32f6a37fb0f6a59719cb24a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли более 1500 боевиков, подразделения российской армии наступают и продвигаются вглубь обороны противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.Самые большие потери – до 505 военнослужащих – ВСУ понесли в боях с российскими подразделениями группировки войск "Центр", которые заняли более выгодные рубежи и позиции.Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области.Еще 300 боевиков ВСУ потеряли в ходе наступления российских подразделений группировки войск "Восток", которые продвинулись в глубину обороны противника в районах шести населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады и трех штурмовых полков ВСУ.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах пяти населенных пунктов. Противник потерял на данном направлении выше 240 военнослужащих.Еще 230 боевиков ВСУ выбыли из строя в шести украинских бригадах в районе шести населенных пунктов ДНР и Харьковской области при наступлении российских бойцов группировки войск "Запад".В течение минувших суток подразделения группировки войск "Север" поразили формирования четырех механизированных бригад, а также егерской и десантно-штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах семи населенных пунктов Сумской области.На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах двух населенных пунктов. ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и четыре склада материальных средств.Также сообщается, что еще 50 боевиков ВСУ и техника противника уничтожены подразделениями группировки войск "Днепр". По данным российского военного ведомства, бойцы ВС РФ на данном направлении нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской области.Также, по данным МО РФ, за сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены объекты энергетики и подвижный железнодорожный состав, задействованный для перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и месту их запуска, складу хранения безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 147 районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войскЗавершены испытания "Буревестника" – крылатая ракета прошла 14 000 км11 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями
новые регионы россии
харьковская область
сумская область
днепропетровская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/18/1142090076_0:148:1280:1108_1920x0_80_0_0_123fbb1a7ac3562266e971191596b45b.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, потери всу
Новости СВО: Киев за сутки потерял более 1,5 тысяч боевиков
Новости СВО – армия России рвет оборону противника и громит киевских боевиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли более 1500 боевиков, подразделения российской армии наступают и продвигаются вглубь обороны противника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Самые большие потери – до 505 военнослужащих – ВСУ понесли в боях с российскими подразделениями группировки войск "Центр", которые заняли более выгодные рубежи и позиции.
Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, егерской, аэромобильной, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах семи населенных пунктов Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области.
Еще 300 боевиков ВСУ потеряли в ходе наступления российских подразделений группировки войск "Восток", которые продвинулись в глубину обороны противника в районах шести населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей. Нанесено поражение формированиям механизированной бригады и трех штурмовых полков ВСУ.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах пяти населенных пунктов. Противник потерял на данном направлении выше 240 военнослужащих.
Еще 230 боевиков ВСУ выбыли из строя в шести украинских бригадах в районе шести населенных пунктов ДНР и Харьковской области при наступлении российских бойцов группировки войск "Запад".
В течение минувших суток подразделения группировки войск "Север" поразили формирования четырех механизированных бригад, а также егерской и десантно-штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах семи населенных пунктов Сумской области.
На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах двух населенных пунктов. ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и четыре склада материальных средств.
Также сообщается, что еще 50 боевиков ВСУ и техника противника уничтожены подразделениями группировки войск "Днепр". По данным российского военного ведомства, бойцы ВС РФ на данном направлении нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады ВСУ в районах трех населенных пунктов Запорожской области.
Также, по данным МО РФ, за сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражены объекты энергетики и подвижный железнодорожный состав, задействованный для перевозок вооружения и военной техники в районы боевых действий на Донбассе, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и месту их запуска, складу хранения безэкипажных катеров, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 147 районах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: