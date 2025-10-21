https://crimea.ria.ru/20251021/verkhovnaya-rada-prodlila-voennoe-polozhenie-na-ukraine-1150326772.html
Верховная рада продлила военное положение на Украине
Верховная рада продлила военное положение на Украине - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Верховная рада продлила военное положение на Украине
Верховная Рада Украины продлила срок действия военного положения в стране еще на 90 дней – до 3 февраля 2026 года. Об этом сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.10.2025
2025-10-21T13:00
2025-10-21T13:00
2025-10-21T13:00
украина
верховная рада украины
политика
в мире
военное положение на украине
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111750/73/1117507395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fe69ec356d8b4efef8e37f27a9951101.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Верховная Рада Украины продлила срок действия военного положения в стране еще на 90 дней – до 3 февраля 2026 года. Об этом сообщает во вторник пресс-служба аппарата украинского парламента.Уточняется, что решение утверждено украинскими парламентариями во вторник после согласования Владимира Зеленского.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизация в стране продлевают каждые 90 дней.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Молодые украинцы бегут за рубеж – погранслужбаНа Украине женщин-медиков будут объявлять в розыск за неявку в военкоматДепутат Рады предложил пополнять ряды ВСУ пенсионерами и полицейскими
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111750/73/1117507395_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_323dd67714ba24d3190dbb899ee0ac21.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, верховная рада украины, политика, в мире, военное положение на украине, новости
Верховная рада продлила военное положение на Украине
Верховная рада продлила срок действия военного положения на Украине до 3 февраля