Верховная рада продлила военное положение на Украине - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Верховная рада продлила военное положение на Украине
Верховная рада продлила военное положение на Украине - РИА Новости Крым, 21.10.2025
Верховная рада продлила военное положение на Украине
Верховная Рада Украины продлила срок действия военного положения в стране еще на 90 дней – до 3 февраля 2026 года. Об этом сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости Крым, 21.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Верховная Рада Украины продлила срок действия военного положения в стране еще на 90 дней – до 3 февраля 2026 года. Об этом сообщает во вторник пресс-служба аппарата украинского парламента.Уточняется, что решение утверждено украинскими парламентариями во вторник после согласования Владимира Зеленского.На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизация в стране продлевают каждые 90 дней.В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.
Верховная рада продлила военное положение на Украине

Верховная рада продлила срок действия военного положения на Украине до 3 февраля

13:00 21.10.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Верховная Рада Украины продлила срок действия военного положения в стране еще на 90 дней – до 3 февраля 2026 года. Об этом сообщает во вторник пресс-служба аппарата украинского парламента.

"Срок действия военного положения на Украине продлевается с 5 часов 30 минут 5 ноября 2025 года на 90 суток", - сказано в сообщении.

Уточняется, что решение утверждено украинскими парламентариями во вторник после согласования Владимира Зеленского.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения, 25 февраля того же года Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор военное положение и всеобщая мобилизация в стране продлевают каждые 90 дней.
В апреле прошлого года глава украинского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой скандальный закон об усилении мобилизации, из которого исключили пункт о демобилизации из рядов ВСУ после трех лет службы.
