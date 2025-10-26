Рейтинг@Mail.ru
Завершены испытания "Буревестника" – крылатая ракета прошла 14 000 км - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Завершены испытания "Буревестника" – крылатая ракета прошла 14 000 км
Завершены испытания "Буревестника" – крылатая ракета прошла 14 000 км - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Завершены испытания "Буревестника" – крылатая ракета прошла 14 000 км
На недавней тренировке ядерных сил ВС РФ испытали новые образцы вооружений. Финальные тесты крылатых ракет с ядерной энергетической установкой "Буревестник"... РИА Новости Крым, 26.10.2025
2025-10-26T09:20
2025-10-26T10:26
владимир путин (политик)
валерий герасимов
новости сво
генштаб мо рф
ядерное оружие
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1a/1125104086_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_71e85208386579d06f320bb041907e6a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. На недавней тренировке ядерных сил ВС РФ испытали новые образцы вооружений. Финальные тесты крылатых ракет с ядерной энергетической установкой "Буревестник" завершены – ракета пролетела 14 тысяч километров и находилась в воздухе около 15 часов. Об этом президенту РФ, Верховному Главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину на совещании доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов.Он напомнил, что испытание крылатой ракеты неограниченной в дальности "Буревестник" на ядерной силовой установке было проведено 21 октября.И подчеркнул, что технические характеристики "Буревестника" позволяют применять такие ракеты с гарантированной точностью по высоко защищенным объектам на любом расстоянии."В ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры. И тем самым продемонстрировали высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны", – проинформировал начальник Генштаба ВС РФ.При этом в воздухе ракета находилась в общей сложности около 15 часов, что не является пределом, уточнил Герасимов.Путин отметил, что "Буревестник" – уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет. Верховный Главнокомандующий ВС РФ напомнил, что в реальности создания этого оружия в такие сроки сомневались даже специалисты высокого уровня.Президент подчеркнул, что предстоит еще большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство, тем не менее тем не менее ключевые задачи сейчас достигнуты.В этой связи глава государства поручил готовить инфраструктуру для "Буревестника" в Вооруженных силах РФ.В ходе совещания Путин отметил, что современность российских сил ядерного сдерживания сил сегодня находится на самом высоком уровне, что хорошо известно в мире и подтверждено экспертам.Что касается недавней тренировки стратегических наступательных сил, то она в очередной подтвердила надежность ядерного щита России, сказал российский лидер.Под данным Генштаба ВС РФ, в ходе проведенной на днях тренировки стратегических ядерных сил были выполнены также учебно-боевые пуски межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" и "Синева", а также двух крылатых ракет воздушного базирования Х-102. "Цели тренировки достигнуты", – доложил Герасимов президенту РФ.Ранее сообщалось, что Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин провел тренировку стратегических ядерных сил – видеоРФ готова продолжить придерживаться ДСНВ после его истечения – Путин"Орешник": что известно о новейшей российской баллистической ракете
владимир путин (политик), валерий герасимов, новости сво, генштаб мо рф, ядерное оружие
Завершены испытания "Буревестника" – крылатая ракета прошла 14 000 км

Испытания крылатых ракет "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены

09:20 26.10.2025 (обновлено: 10:26 26.10.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ
Тренировки стратегических сил сдерживания РФ
Тренировки стратегических сил сдерживания РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. На недавней тренировке ядерных сил ВС РФ испытали новые образцы вооружений. Финальные тесты крылатых ракет с ядерной энергетической установкой "Буревестник" завершены – ракета пролетела 14 тысяч километров и находилась в воздухе около 15 часов. Об этом президенту РФ, Верховному Главнокомандующему ВС РФ Владимиру Путину на совещании доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов.
Он напомнил, что испытание крылатой ракеты неограниченной в дальности "Буревестник" на ядерной силовой установке было проведено 21 октября.
"Отличие от предыдущих испытаний, что был осуществлен многочасовой полет ракеты, в ходе которого она преодолела расстояние 14 тысяч километров. И это не предел", – сказал Герасимов.
И подчеркнул, что технические характеристики "Буревестника" позволяют применять такие ракеты с гарантированной точностью по высоко защищенным объектам на любом расстоянии.
"В ходе полета ракеты были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры. И тем самым продемонстрировали высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны", – проинформировал начальник Генштаба ВС РФ.
При этом в воздухе ракета находилась в общей сложности около 15 часов, что не является пределом, уточнил Герасимов.
Путин отметил, что "Буревестник" – уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет. Верховный Главнокомандующий ВС РФ напомнил, что в реальности создания этого оружия в такие сроки сомневались даже специалисты высокого уровня.
"Я помню прекрасно, когда мы заявили о том, что у нас разрабатывается такое оружие, тогда даже специалисты очень высокого уровня и класса говорили мне о том, что это цель хорошая, достойная, но в исторической ближайшей перспективе нереализуемая... И вот сейчас решающие испытания завершены", – сказал Путин.
Президент подчеркнул, что предстоит еще большая работа по тому, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство, тем не менее тем не менее ключевые задачи сейчас достигнуты.
В этой связи глава государства поручил готовить инфраструктуру для "Буревестника" в Вооруженных силах РФ.

"Нам нужно будет определиться, к какому классу оружия эта новая система относится. Надо определить возможные способы применения. И начать готовить инфраструктуру для размещения этого оружия в наших вооруженных силах", – сказал Верховный Главнокомандующий ВС РФ.

В ходе совещания Путин отметил, что современность российских сил ядерного сдерживания сил сегодня находится на самом высоком уровне, что хорошо известно в мире и подтверждено экспертам.
Что касается недавней тренировки стратегических наступательных сил, то она в очередной подтвердила надежность ядерного щита России, сказал российский лидер.
"Наши... стратегические силы способны обеспечить национальную безопасность Российской Федерации и Союзного государства в полном объеме", – заявил Путин.
Под данным Генштаба ВС РФ, в ходе проведенной на днях тренировки стратегических ядерных сил были выполнены также учебно-боевые пуски межконтинентальных баллистических ракет "Ярс" и "Синева", а также двух крылатых ракет воздушного базирования Х-102. "Цели тренировки достигнуты", – доложил Герасимов президенту РФ.
Ранее сообщалось, что Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО.
