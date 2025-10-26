https://crimea.ria.ru/20251026/putin-provel-soveschanie-v-punkte-upravleniya-obedinennoy-gruppirovki-voysk-1150441535.html
Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войск
Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войск - РИА Новости Крым, 26.10.2025
Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войск
Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба... РИА Новости Крым, 26.10.2025
2025-10-26T09:11
2025-10-26T09:11
2025-10-26T10:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО, сообщили в Кремле.Президенту подробно доложили о ситуации на линии соприкосновения, в частности, по купянскому и красноармейскому направлениям. Отмечено, что на купянском направлении в окружении находится до 5 тысяч военнослужащих ВСУ, а на красноармейском направлении – 5,5 тысячи украинских военных. Особо выделено два направления.Первое – это полоса ответственности группировки "Центр". Завершили окружение противника в районе Красноармейска и Димитрово. Блокирована крупная группировка вооруженных сил Украины в составе 31 батальона, проинформировал Герасимов. Успешному проведению операции по окружению противника способствовало нанесение комплексного огневого поражения формированиям вооруженных сил Украины на всю глубину их оперативного построения, отметил начальник Генштаба ВС РФ. В настоящее время перед группировкой войск "Центр" стоит не менее важная задача по уничтожению окруженных вооруженных сил Украины в районе Красноармейско-Димитровской агломерации.На направлении действия группировки войск "Запад" окружен город Купянск – блокирована группировка ВСУ восточнее города, в окружении находятся 18 боевых батальонов украинских военных, сообщил Герасимов. Кроме того, российские военнослужащие продолжают успешно наступать на Красно-Лиманском направлении, завершается освобождение населенного пункта Ямполь. Также ведутся наступательные действия на остальных направлениях.Группировка войск "Север" успешно продвигается в южной части Волчанска. На сегодняшний день освобождено более 70% города. Штурмовые отряды "Южной" группировки войск продолжают ведение городских боев в Северске и Константинополе. Подразделение группировки войск "Восток" развивает наступление в Днепропетровской и Запорожской областях.
владимир путин (политик), новости сво, валерий герасимов, вооруженные силы россии, генштаб мо рф
Путин провел совещание в пункте управления объединенной группировки войск
Путин провел совещание с командующими группировками войск в СВО и начальником Генштаба
09:11 26.10.2025 (обновлено: 10:00 26.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Верховный Главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск и провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО, сообщили в Кремле.
Президенту подробно доложили о ситуации на линии соприкосновения, в частности, по купянскому и красноармейскому направлениям. Отмечено, что на купянском направлении в окружении находится до 5 тысяч военнослужащих ВСУ, а на красноармейском направлении – 5,5 тысячи украинских военных. Особо выделено два направления.
Первое – это полоса ответственности группировки "Центр". Завершили окружение противника в районе Красноармейска и Димитрово. Блокирована крупная группировка вооруженных сил Украины в составе 31 батальона, проинформировал Герасимов. Успешному проведению операции по окружению противника способствовало нанесение комплексного огневого поражения формированиям вооруженных сил Украины на всю глубину их оперативного построения, отметил начальник Генштаба ВС РФ. В настоящее время перед группировкой войск "Центр" стоит не менее важная задача по уничтожению окруженных вооруженных сил Украины в районе Красноармейско-Димитровской агломерации.
На направлении действия группировки войск "Запад" окружен город Купянск – блокирована группировка ВСУ восточнее города, в окружении находятся 18 боевых батальонов украинских военных, сообщил Герасимов. Кроме того, российские военнослужащие продолжают успешно наступать на Красно-Лиманском направлении, завершается освобождение населенного пункта Ямполь. Также ведутся наступательные действия на остальных направлениях.
Группировка войск "Север" успешно продвигается в южной части Волчанска. На сегодняшний день освобождено более 70% города. Штурмовые отряды "Южной" группировки войск продолжают ведение городских боев в Северске и Константинополе. Подразделение группировки войск "Восток" развивает наступление в Днепропетровской и Запорожской областях.
