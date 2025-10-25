Туристов из ЕС в России заменят гости с Востока и Азии

https://crimea.ria.ru/20251025/turistov-iz-es-v-rossii-zamenyat-gosti-s-vostoka-i-azii-1150409056.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Число европейских туристов в России за пять лет уменьшилось в 10 раз, и к 2030 году их доля сможет быть полностью замещена гостями из Востока и Азии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.По его словам, ежегодное число туристов из европейских стран до 2019 года составляло в среднем 500−700 тысяч, и это была существенная доля из общего числа гостей нашей страны. Однако за последние пять лет это число уменьшилось в 10 раз, сказал Волков."Сейчас европейцев приблизительно на 2025-й год, за полугодие, около 50-60 тысяч", – сказал Волков.Потому новые санкции Евросоюза против России, включившие на этот раз ограничения для европейских туроператоров, ударят по самим европейцам, считает он.По словам эксперта, туристы из Европы ездили и едут в Россию как правило с деловыми целями либо культурно-познавательными, причем 90% из них отдыхает в европейской части страны, то есть "обходится без пляжей Северного либо Черного морей"."И в случае, если организованные группы туристов к нам не приедут, то индивидуальные все равно будут ехать. Потому что Москва, Санкт-Петербург, европейская часть России для европейцев очень интересны", – отметил Волков.В общей сложности сегодня в Россию из разных стран приезжает около 1 млн 680 человек в год, сказал он. Причем, если говорить о Дальнем Востоке, то это преимущественно японские, корейские и китайские гости, уточнил эксперт.Что касается других регионов, то и там переориентация на Восток уже происходит, и ожидается, что через несколько лет доля европейских туристов будет полностью замещена без потерь для отрасли, отметил Волков.По его словам, гостеприимство и сервис в России, в особенности в Москве и Санкт-Петербурге, которые так любят европейцы, сегодня уже существенно выше, чем в самой Европе. При этом европейские туристы в Россию "никаких миллиардов, конечно, не везут", заметил Волков."Европейский турист платежеспособен, но со странами Персидского залива даже сравнивать не с чем. Арабы оставляют гораздо больше в России, чем европейцы", – отметил он."Поэтому мы скептично отнеслись к этим санкциям. Уже пакеты с пакетами, мы думали, закончились. Нет, продолжают они сами себя ограничивать от тех условий, которые мы здесь, в России, создаем", – резюмировал эксперт.Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, заявил, что санкции Евросоюза не окажут чувствительного влияния на турпоток в Россию, так как число туристов из ЕС не превышает 5,5% от общего числа приезжающих с этой целью в нашу страну.Евросоюз 23 октября в рамках 19-го пакета санкций запретил европейским туроператорам организовывать туристические поездки в Россию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия антироссийских санкций станут понятны через полгода – ТрампКаким будет ответ России на новые санкции ЗападаВ Болгарии назвали ЕС сектой из-за Украины и антироссийских санкций
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым
. Число европейских туристов в России за пять лет уменьшилось в 10 раз, и к 2030 году их доля сможет быть полностью замещена гостями из Востока и Азии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
По его словам, ежегодное число туристов из европейских стран до 2019 года составляло в среднем 500−700 тысяч, и это была существенная доля из общего числа гостей нашей страны. Однако за последние пять лет это число уменьшилось в 10 раз, сказал Волков.
"Сейчас европейцев приблизительно на 2025-й год, за полугодие, около 50-60 тысяч", – сказал Волков.
Потому новые санкции Евросоюза против России, включившие на этот раз ограничения для европейских туроператоров, ударят по самим европейцам, считает он.
"Для нас это потеря небольшая. А консульскую помощь, скорее, сворачивают сами европейцы, и ограничение ее сказывается как для россиян, так и для своих граждан. Поэтому здесь мы не видим никаких потерь для отрасли, скорее, это точно потери для самих европейцев", – добавил Волков.
По словам эксперта, туристы из Европы ездили и едут в Россию как правило с деловыми целями либо культурно-познавательными, причем 90% из них отдыхает в европейской части страны, то есть "обходится без пляжей Северного либо Черного морей".
"И в случае, если организованные группы туристов к нам не приедут, то индивидуальные все равно будут ехать. Потому что Москва, Санкт-Петербург, европейская часть России для европейцев очень интересны", – отметил Волков.
В общей сложности сегодня в Россию из разных стран приезжает около 1 млн 680 человек в год, сказал он. Причем, если говорить о Дальнем Востоке, то это преимущественно японские, корейские и китайские гости, уточнил эксперт.
Что касается других регионов, то и там переориентация на Восток уже происходит, и ожидается, что через несколько лет доля европейских туристов будет полностью замещена без потерь для отрасли, отметил Волков.
"Сейчас страны Персидского залива, Иран, Китай, Индия постепенно этот поток замещают. И уже в общем-то, мы выходим к тем цифрам, что на 2030-й год – для себя цели такие поставили – все-таки полностью будет замещен этот поток", – сказал Волков.
По его словам, гостеприимство и сервис в России, в особенности в Москве и Санкт-Петербурге, которые так любят европейцы, сегодня уже существенно выше, чем в самой Европе. При этом европейские туристы в Россию "никаких миллиардов, конечно, не везут", заметил Волков.
"Европейский турист платежеспособен, но со странами Персидского залива даже сравнивать не с чем. Арабы оставляют гораздо больше в России, чем европейцы", – отметил он.
"Поэтому мы скептично отнеслись к этим санкциям. Уже пакеты с пакетами, мы думали, закончились. Нет, продолжают они сами себя ограничивать от тех условий, которые мы здесь, в России, создаем", – резюмировал эксперт.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, заявил
, что санкции Евросоюза не окажут чувствительного влияния на турпоток в Россию, так как число туристов из ЕС не превышает 5,5% от общего числа приезжающих с этой целью в нашу страну.
Евросоюз 23 октября в рамках 19-го пакета санкций
запретил европейским туроператорам организовывать туристические поездки в Россию.
