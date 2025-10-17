https://crimea.ria.ru/20251017/v-bolgarii-nazvali-es-sektoy-iz-za-ukrainy-i-antirossiyskikh-sanktsiy-1150253302.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Европейский Союз ведет себя как секта, принимая выгодные США, но самоубийственные для экономик стран Европы антироссийские санкции. И все это ради милитаризации для противостояния России и помощи Украине. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила журналист из Болгарии Ася Зуан."Европейский Союз чисто психологически ведет себя как секта. Принимаются антироссийские санкции в ущерб (своих - ред.) экономик. Это каждый европейский народ может сказать, что эти антироссийские санкции вредят единственной Европе – Россия показала, что она справляется", – сказала Зуан.По ее словам, "в Европе на сегодняшний день идет полным ходом милитаризация", и Болгария оказывается втянутой в этот процесс против воли народа. О необходимости вооружаться, чтобы противостоять России, не умолкая твердят западные СМИ, тогда как "впервые в современной истории Болгарии запретили вещание российских телеканалов", подчеркнула Зуан.По мнению болгарской журналистки, происходящее является совместным планом руководства ЕС и США, чтобы втянуть Европу в военное противостояние с Россией, а Америка на этом заработала."Это пиар-ход, показать, что США не при делах. В то же время ЕС их очень удобный придаток. По сути такой план: Трамп выходит: "Я миротворец", – а в то же время Европейский Союз начинает выступать как радетель справедливости с позиции милитаризации", – поделилась мнением Зуан.Накануне директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ им. Вернадского Олег Шевченко в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что самая большая выгода США от конфликта на Украине – это не ресурсная сделка с Киевом, а то, что европейцы согласились вкладывать деньги в военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Путин рассказал о последствиях отказа от российских энергоносителей в ЕС Трамп назвал неподходящим время для новых санкций против России
Евросоюз ведет себя по отношению к России как секта – мнение из Болгарии
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым
. Европейский Союз ведет себя как секта, принимая выгодные США, но самоубийственные для экономик стран Европы антироссийские санкции. И все это ради милитаризации для противостояния России и помощи Украине. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявила журналист из Болгарии Ася Зуан.
"Европейский Союз чисто психологически ведет себя как секта. Принимаются антироссийские санкции в ущерб (своих - ред.) экономик. Это каждый европейский народ может сказать, что эти антироссийские санкции вредят единственной Европе – Россия показала, что она справляется", – сказала Зуан.
По ее словам, "в Европе на сегодняшний день идет полным ходом милитаризация", и Болгария оказывается втянутой в этот процесс против воли народа. О необходимости вооружаться, чтобы противостоять России, не умолкая твердят западные СМИ, тогда как "впервые в современной истории Болгарии запретили вещание российских телеканалов", подчеркнула Зуан.
"Нам повторяют: "Нехватка вооружения... Мы не можем доставить его Киеву... Мы должны защитить демократию, повысить обороноспособность". Для чего такие мантры? Создается внешняя угроза, что якобы злая и страшная Россия вот-вот нападет на милое и доброе НАТО. И надо нам всем подключиться и мобилизоваться, забыть про все проблемы, связанные с обычной жизнью, здравоохранением и образованием, и подчинить весь бюджет военным нуждам НАТО", – рассказала Зуан.
По мнению болгарской журналистки, происходящее является совместным планом руководства ЕС и США, чтобы втянуть Европу в военное противостояние с Россией, а Америка на этом заработала.
"Это пиар-ход, показать, что США не при делах. В то же время ЕС их очень удобный придаток. По сути такой план: Трамп выходит: "Я миротворец", – а в то же время Европейский Союз начинает выступать как радетель справедливости с позиции милитаризации", – поделилась мнением Зуан.
Накануне директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ им. Вернадского Олег Шевченко в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что самая большая выгода США от конфликта на Украине
– это не ресурсная сделка с Киевом, а то, что европейцы согласились вкладывать деньги в военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов.
