Каким будет ответ России на новые санкции Запада

Каким будет ответ России на новые санкции Запада - РИА Новости Крым, 23.10.2025

Каким будет ответ России на новые санкции Запада

Россия оставляет за собой право отвечать на санкции Евросоюза, реакция будет адекватной, выверенной и учитывающей интересы Москвы. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 23.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Россия оставляет за собой право отвечать на санкции Евросоюза, реакция будет адекватной, выверенной и учитывающей интересы Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.По ее словам, санкции ЕС "в первую очередь работают против Европейского союза", а возможности Брюсселя по расширению санкционных режимов против РФ по "большому счету исчерпаны".Официальный представитель российского дипведомства добавила, что санкции США против компаний "Роснефть" и "Лукойл" Москва рассматривает как шаг, "имеющий исключительно контрпродуктивный характер, в том числе, с точки зрения сигнала в пользу достижения значимых переговорных развязок в украинском конфликте".Официальный представитель МИД добавила, что для России в связи с вышеупомянутым решением Минфина США "особых проблем не возникнет", поскольку Москва "выработала устойчивый иммунитет к западным рестрикциям".23 октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Ограничения вводятся в отношении 21 физического лица и 42 юридических лиц. По словам главы евродипломатии Кайи Каллас, рестрикции, помимо всего прочего, направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китае. Пакет также предусматривает запрет на импорт в Союз российского сжиженного природного газа с 2027 года.Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в него входят 34 дочерних структуры компаний "Роснефть" и "Лукойл". Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Болгарии назвали ЕС сектой из-за Украины и антироссийских санкций Пекин ответил Трампу на призыв отказаться от нефти из России Россия стала абсолютным рекордсменом мира по санкциям – Путин

