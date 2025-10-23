Рейтинг@Mail.ru
Каким будет ответ России на новые санкции Запада - РИА Новости Крым, 23.10.2025
https://crimea.ria.ru/20251023/kakim-budet-otvet-rossii-na-novye-sanktsii-zapada-1150374747.html
Каким будет ответ России на новые санкции Запада
Каким будет ответ России на новые санкции Запада - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Каким будет ответ России на новые санкции Запада
Россия оставляет за собой право отвечать на санкции Евросоюза, реакция будет адекватной, выверенной и учитывающей интересы Москвы. Об этом заявила официальный... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T12:05
2025-10-23T12:05
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
мария захарова
санкции против россии
санкции
европейский союз (ес)
в мире
экономика
политика
внешняя политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Россия оставляет за собой право отвечать на санкции Евросоюза, реакция будет адекватной, выверенной и учитывающей интересы Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.По ее словам, санкции ЕС "в первую очередь работают против Европейского союза", а возможности Брюсселя по расширению санкционных режимов против РФ по "большому счету исчерпаны".Официальный представитель российского дипведомства добавила, что санкции США против компаний "Роснефть" и "Лукойл" Москва рассматривает как шаг, "имеющий исключительно контрпродуктивный характер, в том числе, с точки зрения сигнала в пользу достижения значимых переговорных развязок в украинском конфликте".Официальный представитель МИД добавила, что для России в связи с вышеупомянутым решением Минфина США "особых проблем не возникнет", поскольку Москва "выработала устойчивый иммунитет к западным рестрикциям".23 октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Ограничения вводятся в отношении 21 физического лица и 42 юридических лиц. По словам главы евродипломатии Кайи Каллас, рестрикции, помимо всего прочего, направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китае. Пакет также предусматривает запрет на импорт в Союз российского сжиженного природного газа с 2027 года.Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в него входят 34 дочерних структуры компаний "Роснефть" и "Лукойл".
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, мария захарова, санкции против россии, санкции, европейский союз (ес), в мире, экономика, политика, внешняя политика, новости
Каким будет ответ России на новые санкции Запада

Реакция России на новые санкции будет адекватной и выверенной – Захарова

12:05 23.10.2025
 
© РИА Новости . Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Россия оставляет за собой право отвечать на санкции Евросоюза, реакция будет адекватной, выверенной и учитывающей интересы Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.
"Россия оставляет за собой право отвечать на любые враждебные действия со стороны Европейского Союза, даже если речь идет о заведомо безуспешных попытках нанести нам вред, как мы считаем это более правильным и выгодным для нас. Реагировать, как всегда, будем адекватно, выверенно и с учетом наших коренных интересов", - сказала дипломат.
По ее словам, санкции ЕС "в первую очередь работают против Европейского союза", а возможности Брюсселя по расширению санкционных режимов против РФ по "большому счету исчерпаны".
Официальный представитель российского дипведомства добавила, что санкции США против компаний "Роснефть" и "Лукойл" Москва рассматривает как шаг, "имеющий исключительно контрпродуктивный характер, в том числе, с точки зрения сигнала в пользу достижения значимых переговорных развязок в украинском конфликте".
"Если нынешняя администрация США начнет брать пример со своих предшественников, пытавшихся вынудить, заставить Россию поступиться своими национальными интересами с помощью неправомерных санкций, то результат будет ровно таким же - провальным с внутриполитической точки зрения и негативным для стабильности мировой экономики", - отметила Захарова.
Официальный представитель МИД добавила, что для России в связи с вышеупомянутым решением Минфина США "особых проблем не возникнет", поскольку Москва "выработала устойчивый иммунитет к западным рестрикциям".
23 октября ЕС принял 19-й пакет санкций против России. Ограничения вводятся в отношении 21 физического лица и 42 юридических лиц. По словам главы евродипломатии Кайи Каллас, рестрикции, помимо всего прочего, направлены против российских банков, криптобирж, структур в Индии и Китае. Пакет также предусматривает запрет на импорт в Союз российского сжиженного природного газа с 2027 года.
Накануне США анонсировали новый пакет антироссийских санкций, в него входят 34 дочерних структуры компаний "Роснефть" и "Лукойл".
