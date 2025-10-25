Санаторий "Симеиз" в Крыму передают в федеральную собственность
Санаторий "Симеиз" на Южном берегу Крыма передают в федеральную собственность
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Клинический специализированный санаторий "Симеиз" на Южном берегу Крыма передают в федеральную собственность. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Принять в федеральную собственность государственное бюджетное учреждение Республики Крым "Клинический специализированный санаторий "Симеиз", – сказано в тексте распоряжения.
Основной целью деятельности учреждения является обеспечение санаторно-курортным лечением федеральных государственных гражданских служащих и работников Минюста России и подведомственных ему организаций, а также членов их семей, сказано в документе.
Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет Минюст России. Ведомству необходимо обеспечить внесение в учредительные документы учреждения соответствующих изменений.
"Минюсту России совместно с Росимуществом и Советом министров Республики Крым в 4-месячный срок обеспечить проведение необходимых мероприятий по принятию в федеральную собственность имущества, закрепленного за учреждением", – добавили в распоряжении.
Ранее сообщалось, объекты электросетевого хозяйства "Крымэнерго" передали в федеральную собственность. Кроме того, в бюджет Крыма с начала года поступило более 2,2 млрд рублей от продажи национализированного имущества.
