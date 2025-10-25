Санаторий "Симеиз" в Крыму передают в федеральную собственность

https://crimea.ria.ru/20251025/sanatoriy-simeiz-v-krymu-peredayut-v-federalnuyu-sobstvennost-1150433217.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Клинический специализированный санаторий "Симеиз" на Южном берегу Крыма передают в федеральную собственность. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Основной целью деятельности учреждения является обеспечение санаторно-курортным лечением федеральных государственных гражданских служащих и работников Минюста России и подведомственных ему организаций, а также членов их семей, сказано в документе.Функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет Минюст России. Ведомству необходимо обеспечить внесение в учредительные документы учреждения соответствующих изменений.Ранее сообщалось, объекты электросетевого хозяйства "Крымэнерго" передали в федеральную собственность. Кроме того, в бюджет Крыма с начала года поступило более 2,2 млрд рублей от продажи национализированного имущества.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

