https://crimea.ria.ru/20250812/krymskaya-kazna-popolnilas-pochti-na-19-mlrd-rubley-ot-privatizatsii-1148675873.html

Крымская казна пополнилась почти на 19 млрд рублей от приватизации

Крымская казна пополнилась почти на 19 млрд рублей от приватизации - РИА Новости Крым, 12.08.2025

Крымская казна пополнилась почти на 19 млрд рублей от приватизации

За семь месяцев текущего год в крымский бюджет поступило около 18,8 миллиардов рублей от приватизации. Об этом сообщает пресс-служба минимущества республики. РИА Новости Крым, 12.08.2025

2025-08-12T21:56

2025-08-12T21:56

2025-08-12T21:06

экономика

экономика крыма

крымский бюджет

новости крыма

минимущества крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b5ad85751f268cb48caaf27522be954c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. За семь месяцев текущего год в крымский бюджет поступило около 18,8 миллиардов рублей от приватизации. Об этом сообщает пресс-служба минимущества республики.Как рассказали в региональном минимущества, на аукцион выставили 11 объектов приватизации, из них торги состоялись по четырем объектам. Доходы в республиканскую казну составили свыше 1,6 млрд руб. В свою очередь, поступления от реализации объектов преимущественного права выкупа субъектами МСП превысили 171 млн рублей.В этом году планируется приватизировать 26 объектов имущества, в том числе, в виде долей (акций), добавили в пресс-службе.Еще шесть унитарных предприятий подлежат преобразованию в хозяйственные общества. Среди наиболее крупных: "Крымавтодор", "Крымавтотранс", ГУП РК "Крымское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта", "Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция", а также госпредприятие "Универсал-Авиа", перечислили в профильном министерстве."В период 2016-2024 годов доход от продажи объектов приватизации, реализованных минимуществом Крыма, составил около 17,1 млрд рублей", - подытожили в ведомстве.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что за полгода бюджет Крыма поступил почти один миллиард рублей доходов от аренды имущества и землиПо информацииглавы республиканского парламента Владимира Константинова в казну Крыма с начала года поступило более 2,2 млрд рублей от продажи национализированного имущества.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Инфляция в России по итогам года может составить 6-7% - ПутинКрыму и еще 27 регионам списали долги по бюджетным кредитам на 58 млрдВ Крыму продали еще 25 национализированных объектов на 2,2 млрд рублей

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, экономика крыма, крымский бюджет, новости крыма, минимущества крыма