Крымская казна пополнилась почти на 19 млрд рублей от приватизации
Крымская казна пополнилась почти на 19 млрд рублей от приватизации - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Крымская казна пополнилась почти на 19 млрд рублей от приватизации
За семь месяцев текущего год в крымский бюджет поступило около 18,8 миллиардов рублей от приватизации. Об этом сообщает пресс-служба минимущества республики.
2025-08-12T21:56
2025-08-12T21:56
2025-08-12T21:06
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. За семь месяцев текущего год в крымский бюджет поступило около 18,8 миллиардов рублей от приватизации. Об этом сообщает пресс-служба минимущества республики.Как рассказали в региональном минимущества, на аукцион выставили 11 объектов приватизации, из них торги состоялись по четырем объектам. Доходы в республиканскую казну составили свыше 1,6 млрд руб. В свою очередь, поступления от реализации объектов преимущественного права выкупа субъектами МСП превысили 171 млн рублей.В этом году планируется приватизировать 26 объектов имущества, в том числе, в виде долей (акций), добавили в пресс-службе.Еще шесть унитарных предприятий подлежат преобразованию в хозяйственные общества. Среди наиболее крупных: "Крымавтодор", "Крымавтотранс", ГУП РК "Крымское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта", "Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция", а также госпредприятие "Универсал-Авиа", перечислили в профильном министерстве."В период 2016-2024 годов доход от продажи объектов приватизации, реализованных минимуществом Крыма, составил около 17,1 млрд рублей", - подытожили в ведомстве.Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал, что за полгода бюджет Крыма поступил почти один миллиард рублей доходов от аренды имущества и землиПо информацииглавы республиканского парламента Владимира Константинова в казну Крыма с начала года поступило более 2,2 млрд рублей от продажи национализированного имущества.
Новости
ru-RU
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. За семь месяцев текущего год в крымский бюджет поступило около 18,8 миллиардов рублей от приватизации. Об этом сообщает пресс-служба минимущества республики.
"Только за семь месяцев текущего года от продажи объектов приватизации на торгах и в рамках реализации преимущественного права выкупа арендуемого имущества субъектами малого и среднего предпринимательства (МСП), в бюджет Республики Крым поступило около 1,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Как рассказали в региональном минимущества, на аукцион выставили 11 объектов приватизации, из них торги состоялись по четырем объектам. Доходы в республиканскую казну составили свыше 1,6 млрд руб. В свою очередь, поступления от реализации объектов преимущественного права выкупа субъектами МСП превысили 171 млн рублей.
В этом году планируется приватизировать 26 объектов имущества, в том числе, в виде долей (акций), добавили в пресс-службе.
Еще шесть унитарных предприятий подлежат преобразованию в хозяйственные общества. Среди наиболее крупных: "Крымавтодор", "Крымавтотранс", ГУП РК "Крымское межотраслевое предприятие промышленного железнодорожного транспорта", "Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция", а также госпредприятие "Универсал-Авиа", перечислили в профильном министерстве.
"В период 2016-2024 годов доход от продажи объектов приватизации, реализованных минимуществом Крыма, составил около 17,1 млрд рублей", - подытожили в ведомстве.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщал
, что за полгода бюджет Крыма поступил почти один миллиард рублей доходов от аренды имущества и земли
По информацииглавы республиканского парламента Владимира Константинова в казну Крыма с начала года поступило более 2,2 млрд рублей от продажи национализированного имущества
.
