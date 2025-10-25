Рейтинг@Mail.ru
Новости СВО: киевский режим теряет тысячи боевиков ежедневно - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Новости СВО: киевский режим теряет тысячи боевиков ежедневно
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
группировка войск "южная"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "днепр"
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю на некоторых направлениях проведения спецоперации на Украине. За сутки ВСУ потеряли 1385 боевиков по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение украинским силам в районах населенных пунктов Ленинское, Новая Сечь, Кондратовка, Корчаковка, Гнилица и Рогозное Сумской области. На Харьковском направлении ударили по ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Ветеринарное Харьковской области. Противник потерял до 150 военнослужащих.Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, поразив формирования Киева в районах населенных пунктов Купянск, Куриловка, Кучеровка и Шийковка Харьковской области, уничтожив более 230 украинских солдат.Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение и разбили ВСУ в районах населенных пунктов Хромовка, Степановка, Северск и Плещеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 85 военнослужащих.Бойцы "Центра" продвинулись в глубину обороны противника, нанеся поражение в районах населенных пунктов Красноармейск, Артемовка, Анновка, Новониколаевка, Димитров, Торецкое, Сергеевка ДНР и Ивановка Днепропетровской области. Украинские вооруженные формирования лишились до 520 боевиков.Группировка войск "Восток" продолжила наступательные действия. Нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Даниловка, Радостное, Егоровка Днепропетровской области, Привольное и Червоное Запорожской области. Украина потеряла до 320 военнослужащих.Подразделения группировки "Днепр" вступили в бои в районах населенных пунктов Степногорск, Степовое, Новоданиловка Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области. Уничтожены более 80 военнослужащих ВСУ.Средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы и 281 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Кроме того, армия России нанесла групповой удар по энергообъектам и оборонке Украины и уничтожила пусковую установку и транспортно-заряжающую машину берегового ракетного комплекса "Нептун".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский требует от Европы комплексы ПВО Patriot вне очередиУдары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве121 беспилотник сбили над Россией
12:58 25.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России улучшили положение по переднему краю на некоторых направлениях проведения спецоперации на Украине. За сутки ВСУ потеряли 1385 боевиков по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение украинским силам в районах населенных пунктов Ленинское, Новая Сечь, Кондратовка, Корчаковка, Гнилица и Рогозное Сумской области. На Харьковском направлении ударили по ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Ветеринарное Харьковской области. Противник потерял до 150 военнослужащих.
Группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, поразив формирования Киева в районах населенных пунктов Купянск, Куриловка, Кучеровка и Шийковка Харьковской области, уничтожив более 230 украинских солдат.
Подразделения "Южной" группировки улучшили тактическое положение и разбили ВСУ в районах населенных пунктов Хромовка, Степановка, Северск и Плещеевка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 85 военнослужащих.
Бойцы "Центра" продвинулись в глубину обороны противника, нанеся поражение в районах населенных пунктов Красноармейск, Артемовка, Анновка, Новониколаевка, Димитров, Торецкое, Сергеевка ДНР и Ивановка Днепропетровской области. Украинские вооруженные формирования лишились до 520 боевиков.
Группировка войск "Восток" продолжила наступательные действия. Нанесено поражение ВСУ в районах населенных пунктов Даниловка, Радостное, Егоровка Днепропетровской области, Привольное и Червоное Запорожской области. Украина потеряла до 320 военнослужащих.
Подразделения группировки "Днепр" вступили в бои в районах населенных пунктов Степногорск, Степовое, Новоданиловка Запорожской области, Понятовка и Антоновка Херсонской области. Уничтожены более 80 военнослужащих ВСУ.
Средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы и 281 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Кроме того, армия России нанесла групповой удар по энергообъектам и оборонке Украины и уничтожила пусковую установку и транспортно-заряжающую машину берегового ракетного комплекса "Нептун".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зеленский требует от Европы комплексы ПВО Patriot вне очереди
Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве
121 беспилотник сбили над Россией
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
