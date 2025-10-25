Рейтинг@Mail.ru
Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве
Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве
Серия мощных взрывов прогремела в Киеве под утро в субботу. О последствиях сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 25.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в Киеве под утро в субботу. О последствиях сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.По его данным, первые взрывы раздались в Киеве около 4 часов утра 25 октября. После он сообщил о пожарах в Деснянском и Днепропетровском районах. Около 4:20 Кличко сообщил о взрыве в Дарницком районе. По данным государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, огонь пылает во всех трех районах Киева – Деснянском, Днепровском и Дарницком.Накануне объекты критической инфраструктуры были повреждены в Кировоградской области на Украине. Начались отключения света в Новоукраинском районе, в ряде областей задерживаются поезда, сообщали местные власти.По данным украинской компании-перевозчика "Укрзализныця", в Кировоградской, Харьковской, Сумской областях в связи с повреждениями железнодорожной инфраструктуры задерживаются ряд поездов, которые перевели на резервные тепловозы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ответ за терроризм: армия РФ разгромила объекты ВПК и энергетики УкраиныМассированный удар по энергетике: на Украине наступил блэкаутНефтегазовые предприятия поражены в Полтавской области
Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве

Удары по Украине сегодня: в Киеве прогремела серия взрывов

08:47 25.10.2025
 
Украинские пожарные в Киеве
Украинские пожарные в Киеве
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Серия мощных взрывов прогремела в Киеве под утро в субботу. О последствиях сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По его данным, первые взрывы раздались в Киеве около 4 часов утра 25 октября. После он сообщил о пожарах в Деснянском и Днепропетровском районах.
Около 4:20 Кличко сообщил о взрыве в Дарницком районе.
"Большие пожары в нежилых строениях в Деснянском и Дарницком районах", - написал Кличко в пять утра.
По данным государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, огонь пылает во всех трех районах Киева – Деснянском, Днепровском и Дарницком.
"Службы работают над ликвидацией последствий. Сейчас продолжается локализация пожаров по нескольким адресам на левом берегу Днепра", - добавил начальник киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Накануне объекты критической инфраструктуры были повреждены в Кировоградской области на Украине. Начались отключения света в Новоукраинском районе, в ряде областей задерживаются поезда, сообщали местные власти.
По данным украинской компании-перевозчика "Укрзализныця", в Кировоградской, Харьковской, Сумской областях в связи с повреждениями железнодорожной инфраструктуры задерживаются ряд поездов, которые перевели на резервные тепловозы.
Лента новостейМолния