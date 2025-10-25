Рейтинг@Mail.ru
Ракетная установка "Нептун" уничтожена на Украине - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Ракетная установка "Нептун" уничтожена на Украине
Ракетная установка "Нептун" уничтожена на Украине - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Ракетная установка "Нептун" уничтожена на Украине
Армия России уничтожила пусковую установку и транспортно-заряжающую машину берегового ракетного комплекса "Нептун" на Украине. Об этом в субботу сообщили в... РИА Новости Крым, 25.10.2025
украина
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
противокорабельная ракета "нептун"
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Армия России уничтожила пусковую установку и транспортно-заряжающую машину берегового ракетного комплекса "Нептун" на Украине. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.Отмечается, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, в ночь на субботу групповым ударом были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие его работу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
украина, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , противокорабельная ракета "нептун", новости сво
Ракетная установка "Нептун" уничтожена на Украине

На Украине уничтожена машина берегового ракетного комплекса "Нептун" – Минобороны

12:39 25.10.2025
 
© Фото: аппарат Ради национальной безопасности и обороны УкраиныИспытания украинской крылатой ракеты "Нептун"
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
© Фото: аппарат Ради национальной безопасности и обороны Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Армия России уничтожила пусковую установку и транспортно-заряжающую машину берегового ракетного комплекса "Нептун" на Украине. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.
Отмечается, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
"Уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса "Нептун", нанесено поражение цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах", - говорится в сводке российского оборонного ведомства.
Кроме того, в ночь на субботу групповым ударом были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие его работу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
УкраинаМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУПротивокорабельная ракета "Нептун"Новости СВО
 
Лента новостейМолния