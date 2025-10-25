https://crimea.ria.ru/20251025/raketnaya-ustanovka-neptun-unichtozhena-na-ukraine-1150425922.html

Ракетная установка "Нептун" уничтожена на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Армия России уничтожила пусковую установку и транспортно-заряжающую машину берегового ракетного комплекса "Нептун" на Украине. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.Отмечается, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, в ночь на субботу групповым ударом были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие его работу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

