Ракетная установка "Нептун" уничтожена на Украине
Ракетная установка "Нептун" уничтожена на Украине
Армия России уничтожила пусковую установку и транспортно-заряжающую машину берегового ракетного комплекса "Нептун" на Украине. Об этом в субботу сообщили в... РИА Новости Крым, 25.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Армия России уничтожила пусковую установку и транспортно-заряжающую машину берегового ракетного комплекса "Нептун" на Украине. Об этом в субботу сообщили в Минобороны.Отмечается, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, в ночь на субботу групповым ударом были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие его работу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
