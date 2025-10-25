https://crimea.ria.ru/20251025/gruppovoy-udar-nanesen-po-oboronke-ukrainy--chto-unichtozheno-1150425478.html

Групповой удар нанесен по "оборонке" Украины – что уничтожено

Групповой удар нанесен по "оборонке" Украины – что уничтожено - РИА Новости Крым, 25.10.2025

Групповой удар нанесен по "оборонке" Украины – что уничтожено

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по оборонному и энергетическому комплексам Украины в ответ на террористические атаки по гражданским объектам на... РИА Новости Крым, 25.10.2025

2025-10-25T12:19

2025-10-25T12:19

2025-10-25T12:28

министерство обороны рф

украина

удары по украине

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/19/1150420867_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_515d321ccb707028d86dfcf196ea065f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по оборонному и энергетическому комплексам Украины в ответ на террористические атаки по гражданским объектам на территории России. Об этом сообщили в Минобороны.Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены, добавили в оборонном ведомстве.Утром 25 октября мэр Киеве Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в украинской столице. По его данным, пожары вспыхнули в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ответ за терроризм: армия РФ разгромила объекты ВПК и энергетики УкраиныНа Украине гаснет свет и задерживаются поездаРоссийские войска нанесли мощные удары по объектам энергетики Украины

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, украина, удары по украине, новости сво