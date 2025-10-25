Рейтинг@Mail.ru
Групповой удар нанесен по "оборонке" Украины – что уничтожено - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Групповой удар нанесен по "оборонке" Украины – что уничтожено
Групповой удар нанесен по "оборонке" Украины – что уничтожено - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Групповой удар нанесен по "оборонке" Украины – что уничтожено
Вооруженные силы России нанесли групповой удар по оборонному и энергетическому комплексам Украины в ответ на террористические атаки по гражданским объектам на... РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-25T12:19
2025-10-25T12:28
министерство обороны рф
украина
удары по украине
новости сво
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по оборонному и энергетическому комплексам Украины в ответ на террористические атаки по гражданским объектам на территории России. Об этом сообщили в Минобороны.Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены, добавили в оборонном ведомстве.Утром 25 октября мэр Киеве Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в украинской столице. По его данным, пожары вспыхнули в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах.
украина
министерство обороны рф, украина, удары по украине, новости сво
Групповой удар нанесен по "оборонке" Украины – что уничтожено

Армия России нанесла групповой удар по энергообъектам и оборонке Украины - Минобороны

12:19 25.10.2025 (обновлено: 12:28 25.10.2025)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные в Киеве
Украинские пожарные в Киеве
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по оборонному и энергетическому комплексам Украины в ответ на террористические атаки по гражданским объектам на территории России. Об этом сообщили в Минобороны.
"Сегодня ночью нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим его работу", - говорится в сообщении.
Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены, добавили в оборонном ведомстве.
Утром 25 октября мэр Киеве Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в украинской столице. По его данным, пожары вспыхнули в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ответ за терроризм: армия РФ разгромила объекты ВПК и энергетики Украины
На Украине гаснет свет и задерживаются поезда
Российские войска нанесли мощные удары по объектам энергетики Украины
 
Министерство обороны РФУкраинаУдары по УкраинеНовости СВО
 
