Групповой удар нанесен по "оборонке" Украины – что уничтожено
Вооруженные силы России нанесли групповой удар по оборонному и энергетическому комплексам Украины в ответ на террористические атаки по гражданским объектам на... РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-25T12:19
2025-10-25T12:19
2025-10-25T12:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России нанесли групповой удар по оборонному и энергетическому комплексам Украины в ответ на террористические атаки по гражданским объектам на территории России. Об этом сообщили в Минобороны.Цели ударов достигнуты, все назначенные объекты поражены, добавили в оборонном ведомстве.Утром 25 октября мэр Киеве Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в украинской столице. По его данным, пожары вспыхнули в Деснянском, Днепровском и Дарницком районах.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ответ за терроризм: армия РФ разгромила объекты ВПК и энергетики УкраиныНа Украине гаснет свет и задерживаются поездаРоссийские войска нанесли мощные удары по объектам энергетики Украины
