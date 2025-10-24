Рейтинг@Mail.ru
На Украине гаснет свет и задерживаются поезда - РИА Новости Крым, 24.10.2025
На Украине гаснет свет и задерживаются поезда
На Украине гаснет свет и задерживаются поезда - РИА Новости Крым, 24.10.2025
На Украине гаснет свет и задерживаются поезда
Объекты критической инфраструктуры повреждены в Кировоградской области на Украине. Идут отключения света в Новоукраинском районе, в ряде областей Украины... РИА Новости Крым, 24.10.2025
2025-10-24T08:26
2025-10-24T08:26
удары по украине
новости сво
кировоградская область
новости
энергосистема украины
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/0b/1136469870_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a009185f760d44ba1300eebc0da17e3d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Кировоградской области на Украине. Идут отключения света в Новоукраинском районе, в ряде областей Украины задерживаются поезда, сообщают местные власти.По данным украинской компании-перевозчика "Укрзализныця", в Кировоградской, Харьковской, Сумской областях в связи с повреждениями железнодорожной инфраструктуры задерживаются ряд поездов, которые перевели на резервные тепловозы.Как сообщает компания "Укрэнерго", бытовые и промышленные потребители в разных областях страны, в том числе и в Киеве, переведены на графики энергоснабжения.
Новости
На Украине гаснет свет и задерживаются поезда

На Украине повреждены энергетические объекты и железная дорога

08:26 24.10.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Кировоградской области на Украине. Идут отключения света в Новоукраинском районе, в ряде областей Украины задерживаются поезда, сообщают местные власти.
"Этой ночью – очередная атака по объектам критической инфраструктуры области. В этот раз на территории Новоукраинского района. Без света 19 населенных пунктов", – заявил в пятницу глава областной администрации Андрей Райкович.
По данным украинской компании-перевозчика "Укрзализныця", в Кировоградской, Харьковской, Сумской областях в связи с повреждениями железнодорожной инфраструктуры задерживаются ряд поездов, которые перевели на резервные тепловозы.
Как сообщает компания "Укрэнерго", бытовые и промышленные потребители в разных областях страны, в том числе и в Киеве, переведены на графики энергоснабжения.
Российские войска нанесли мощные удары по объектам энергетики Украины
Массированный удар по энергетике: на Украине наступил блэкаут
Под Одессой повреждены энергообъекты и портовая инфраструктура
 
Лента новостейМолния