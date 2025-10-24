На Украине гаснет свет и задерживаются поезда

https://crimea.ria.ru/20251024/na-ukraine-gasnet-svet-i-zaderzhivayutsya-poezda-1150396694.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Кировоградской области на Украине. Идут отключения света в Новоукраинском районе, в ряде областей Украины задерживаются поезда, сообщают местные власти.По данным украинской компании-перевозчика "Укрзализныця", в Кировоградской, Харьковской, Сумской областях в связи с повреждениями железнодорожной инфраструктуры задерживаются ряд поездов, которые перевели на резервные тепловозы.Как сообщает компания "Укрэнерго", бытовые и промышленные потребители в разных областях страны, в том числе и в Киеве, переведены на графики энергоснабжения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска нанесли мощные удары по объектам энергетики УкраиныМассированный удар по энергетике: на Украине наступил блэкаутПод Одессой повреждены энергообъекты и портовая инфраструктура
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Кировоградской области на Украине. Идут отключения света в Новоукраинском районе, в ряде областей Украины задерживаются поезда, сообщают местные власти.
"Этой ночью – очередная атака по объектам критической инфраструктуры области. В этот раз на территории Новоукраинского района. Без света 19 населенных пунктов", – заявил в пятницу глава областной администрации Андрей Райкович.
По данным украинской компании-перевозчика "Укрзализныця", в Кировоградской, Харьковской, Сумской областях в связи с повреждениями железнодорожной инфраструктуры задерживаются ряд поездов, которые перевели на резервные тепловозы.
Как сообщает компания "Укрэнерго", бытовые и промышленные потребители в разных областях страны, в том числе и в Киеве, переведены на графики энергоснабжения.
