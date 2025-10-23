Рейтинг@Mail.ru
Российские войска нанесли мощные удары по объектам энергетики Украины - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Российские войска нанесли мощные удары по объектам энергетики Украины
Российские войска нанесли мощные удары по объектам энергетики Украины - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Российские войска нанесли мощные удары по объектам энергетики Украины
Российская армия поразила объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в четверг в Минобороны... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T13:40
2025-10-23T13:40
россия
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
украина
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/02/1149145909_0:88:853:568_1920x0_80_0_0_4fc9b8b3bdc08023042fe30a28cd9c0f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Российская армия поразила объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.Также поражены цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников большой дальности, склады горючего, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.В ночь на среду объекты энергетики Украины также подверглись массированному удару. По данным компании "Укрэнерго", аварийные отключения были введены в большинстве регионов страны.
россия
украина
россия, министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, украина
Российские войска нанесли мощные удары по объектам энергетики Украины

Минобороны: российские войска разгромили объекты энергетики на Украине

13:40 23.10.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Российская армия поразила объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", - проинформировали в российском оборонном ведомстве.

Также поражены цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников большой дальности, склады горючего, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.
В ночь на среду объекты энергетики Украины также подверглись массированному удару. По данным компании "Укрэнерго", аварийные отключения были введены в большинстве регионов страны.
РоссияМинистерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииУкраина
 
