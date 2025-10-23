https://crimea.ria.ru/20251023/rossiyskie-voyska-nanesli-moschnye-udary-po-obektam-energetiki-ukrainy-1150379986.html
Российские войска нанесли мощные удары по объектам энергетики Украины
Российские войска нанесли мощные удары по объектам энергетики Украины - РИА Новости Крым, 23.10.2025
Российские войска нанесли мощные удары по объектам энергетики Украины
Российская армия поразила объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в четверг в Минобороны... РИА Новости Крым, 23.10.2025
2025-10-23T13:40
2025-10-23T13:40
2025-10-23T13:40
россия
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
украина
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Российская армия поразила объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в четверг в Минобороны РФ.Также поражены цеха сборки, места хранения и запуска беспилотников большой дальности, склады горючего, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах.В ночь на среду объекты энергетики Украины также подверглись массированному удару. По данным компании "Укрэнерго", аварийные отключения были введены в большинстве регионов страны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар возмездия: "Кинжалы" разгромили объекты энергетики УкраиныНефтегазовые предприятия поражены в Полтавской областиМасштабные разрушения: в Черниговской области поврежден энергообъект
Российские войска нанесли мощные удары по объектам энергетики Украины
