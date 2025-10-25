https://crimea.ria.ru/20251025/121-bespilotnik-sbili-nad-rossiey-1150420243.html

121 беспилотник сбили над Россией

121 беспилотник сбили над Россией - РИА Новости Крым, 25.10.2025

121 беспилотник сбили над Россией

В ночь на субботу силы противовоздушной обороны отразили новую массированную атаку украинских беспилотников – над регионами России сбили 121 БПЛА. Об этом... РИА Новости Крым, 25.10.2025

2025-10-25T08:29

2025-10-25T08:29

2025-10-25T09:02

пво

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

обстрелы всу

безопасность

новости сво

новости

ростовская область

волгоградская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149704203_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_9385a0625cd23498a2654f6f833ffd69.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В ночь на субботу силы противовоздушной обороны отразили новую массированную атаку украинских беспилотников – над регионами России сбили 121 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что️ 20 БПЛА были перехвачены и уничтожены над территорией Ростовской области, 19 – над Волгоградской, 17 – над Брянской,️ 12 – над Калужской, 11 – над Смоленской областями,️ по девять дронов сбили над Белгородской областью и Московским регионом, в том числе 7 БПЛА, летевших на Москву; по 8 БПЛА перехвачены над территориями Воронежской и Ленинградской областей, по 2 БПЛА – над Новгородской, Рязанской и Тамбовской, по одному – над территориями Тверской и Тульской областей.Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал о массированном налете вражеских дронов. По его данным, в результате падения обломков БПЛА на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание. В Светлоярском районе повреждено частное жилое строение. Пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

волгоградская область

брянская область

калужская область

смоленская область

белгородская область

московская область

воронежская область

ленинградская область

новгородская область

рязанская область

тамбовская область

тверская область

тульская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, обстрелы всу, безопасность, новости сво, новости, ростовская область, волгоградская область, брянская область, калужская область, смоленская область, белгородская область, московская область, воронежская область, ленинградская область, новгородская область, рязанская область, тамбовская область, тверская область, тульская область