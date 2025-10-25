Рейтинг@Mail.ru
121 беспилотник сбили над Россией - РИА Новости Крым, 25.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251025/121-bespilotnik-sbili-nad-rossiey-1150420243.html
121 беспилотник сбили над Россией
121 беспилотник сбили над Россией - РИА Новости Крым, 25.10.2025
121 беспилотник сбили над Россией
В ночь на субботу силы противовоздушной обороны отразили новую массированную атаку украинских беспилотников – над регионами России сбили 121 БПЛА. Об этом... РИА Новости Крым, 25.10.2025
2025-10-25T08:29
2025-10-25T09:02
пво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
обстрелы всу
безопасность
новости сво
новости
ростовская область
волгоградская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149704203_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_9385a0625cd23498a2654f6f833ffd69.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В ночь на субботу силы противовоздушной обороны отразили новую массированную атаку украинских беспилотников – над регионами России сбили 121 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что️ 20 БПЛА были перехвачены и уничтожены над территорией Ростовской области, 19 – над Волгоградской, 17 – над Брянской,️ 12 – над Калужской, 11 – над Смоленской областями,️ по девять дронов сбили над Белгородской областью и Московским регионом, в том числе 7 БПЛА, летевших на Москву; по 8 БПЛА перехвачены над территориями Воронежской и Ленинградской областей, по 2 БПЛА – над Новгородской, Рязанской и Тамбовской, по одному – над территориями Тверской и Тульской областей.Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал о массированном налете вражеских дронов. По его данным, в результате падения обломков БПЛА на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание. В Светлоярском районе повреждено частное жилое строение. Пострадавших нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
волгоградская область
брянская область
калужская область
смоленская область
белгородская область
московская область
воронежская область
ленинградская область
новгородская область
рязанская область
тамбовская область
тверская область
тульская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149704203_392:0:3123:2048_1920x0_80_0_0_ce47e95e74d4f727b39f78d127e5587a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, обстрелы всу, безопасность, новости сво, новости, ростовская область, волгоградская область, брянская область, калужская область, смоленская область, белгородская область, московская область, воронежская область, ленинградская область, новгородская область, рязанская область, тамбовская область, тверская область, тульская область
121 беспилотник сбили над Россией

Над Россией силы ПВО за ночь уничтожили 121 беспилотник

08:29 25.10.2025 (обновлено: 09:02 25.10.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкГруппа воздушного прикрытия группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Группа воздушного прикрытия группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В ночь на субботу силы противовоздушной обороны отразили новую массированную атаку украинских беспилотников – над регионами России сбили 121 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что️ 20 БПЛА были перехвачены и уничтожены над территорией Ростовской области, 19 – над Волгоградской, 17 – над Брянской,️ 12 – над Калужской, 11 – над Смоленской областями,️ по девять дронов сбили над Белгородской областью и Московским регионом, в том числе 7 БПЛА, летевших на Москву; по 8 БПЛА перехвачены над территориями Воронежской и Ленинградской областей, по 2 БПЛА – над Новгородской, Рязанской и Тамбовской, по одному – над территориями Тверской и Тульской областей.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал о массированном налете вражеских дронов. По его данным, в результате падения обломков БПЛА на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание. В Светлоярском районе повреждено частное жилое строение. Пострадавших нет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУОбстрелы ВСУБезопасностьНовости СВОНовостиРостовская областьВолгоградская областьБрянская областьКалужская областьСмоленская областьБелгородская областьМосковская областьВоронежская областьЛенинградская областьНовгородская областьРязанская областьТамбовская областьТверская областьТульская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:08Крымский мост – очередь выросла в два раза за час
10:01В жутком ДТП с большегрузом в Крыму погибла семья с 8-летним ребенком
09:50Туристов из ЕС в России заменят гости с Востока и Азии
09:36Николай Самокиш - 165 лет мастеру батальной живописи
09:15Режим локальной ЧС ввели в Сочи после взрыва газа в многоэтажке
09:07Крымский мост сейчас – обстановка к утру субботы
08:47Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве
08:29121 беспилотник сбили над Россией
08:12Бензин в Крыму в субботу есть на 150 АЗС
07:27Массированная атака на Волгоградскую область – повреждена подстанция
07:02Газ взорвался в многоэтажке в Сочи – есть жертвы
00:01Дождь с грозой: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 25 октября
22:33Удар ВСУ по Подмосковью и отмена лимита на бензин в Крыму – главное
21:47Популяция осетра на Азове восстановлена - когда подешевеет черная икра
21:31В Крыму похищенный раритетный мопед вернули владельцу
21:20В Севастополе внедрили биометрию на морском общественном транспорте
20:45Новые санкции США могут дать толчок развитию экономики России – мнение
20:33Целевой набор и цифровой контроль: новое в концепции о мигрантах в России
20:02Фальков и Развожаев в Севастополе обсудили перспективы для вузов России
Лента новостейМолния