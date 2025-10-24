https://crimea.ria.ru/20251024/ekonomika-rf-v-pervom-polugodii-2026-goda-vyydet-iz-sostoyaniya-peregreva-1150410412.html

Экономика РФ в первом полугодии 2026 года выйдет из состояния перегрева

Экономика РФ в первом полугодии 2026 года выйдет из состояния перегрева - РИА Новости Крым, 24.10.2025

Экономика РФ в первом полугодии 2026 года выйдет из состояния перегрева

Экономика России выйдет из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года. Такое заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе... РИА Новости Крым, 24.10.2025

2025-10-24T15:56

2025-10-24T15:56

2025-10-24T15:59

эльвира набиуллина

центробанк рф

ключевая ставка

экономика

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/15/1123011501_0:0:3124:1757_1920x0_80_0_0_c4765c15bfe6738831105b7d4004cf1f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Экономика России выйдет из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года. Такое заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.По ее словам, Россия находится в цикле смягчения денежно-кредитной политики, которое может происходить с паузами. Но траектория ставки – это смягчение денежно-кредитной политики."Мы учитываем ситуацию в реальном секторе при принятии решений по ключевой ставке. Экономика, по нашим оценкам, в первом полугодии следующего года выйдет из состояния перегрева, с учетом ее фактической динамики, мы снизили прогноз по росту ВВП на этот год до 0,5-1%", – добавила Набиуллина.Она также уточнила, что снижение ключевой ставки Центрально Банка России в декабре не предопределено.В пятницу стало известно, что Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% годовых. Это уже четвертое снижение с июня текущего года. В сентябре Банк России в третий раз подряд снизил ключевую ставку. По итогам заседания совета директоров она была утверждена на уровне 17% годовых. По итогам заседания совета директоров 25 июля ЦБ снижал ключевую ставку на 2 процентных пункта – с 20 до 18% годовых.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывести бизнес из тени: что изменится в правилах налогообложения в РоссииВ Крыму предприниматели могут взять кредитные каникулы на новых условиях Крыму и еще 24 регионам России спишут долги на миллиарды рублей

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльвира набиуллина, центробанк рф, ключевая ставка, экономика, новости, россия