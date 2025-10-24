https://crimea.ria.ru/20251024/ekonomika-rf-v-pervom-polugodii-2026-goda-vyydet-iz-sostoyaniya-peregreva-1150410412.html
Экономика РФ в первом полугодии 2026 года выйдет из состояния перегрева
2025-10-24T15:56
2025-10-24T15:56
2025-10-24T15:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Экономика России выйдет из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года. Такое заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.По ее словам, Россия находится в цикле смягчения денежно-кредитной политики, которое может происходить с паузами. Но траектория ставки – это смягчение денежно-кредитной политики."Мы учитываем ситуацию в реальном секторе при принятии решений по ключевой ставке. Экономика, по нашим оценкам, в первом полугодии следующего года выйдет из состояния перегрева, с учетом ее фактической динамики, мы снизили прогноз по росту ВВП на этот год до 0,5-1%", – добавила Набиуллина.Она также уточнила, что снижение ключевой ставки Центрально Банка России в декабре не предопределено.В пятницу стало известно, что Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% годовых. Это уже четвертое снижение с июня текущего года. В сентябре Банк России в третий раз подряд снизил ключевую ставку. По итогам заседания совета директоров она была утверждена на уровне 17% годовых. По итогам заседания совета директоров 25 июля ЦБ снижал ключевую ставку на 2 процентных пункта – с 20 до 18% годовых.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вывести бизнес из тени: что изменится в правилах налогообложения в РоссииВ Крыму предприниматели могут взять кредитные каникулы на новых условиях Крыму и еще 24 регионам России спишут долги на миллиарды рублей
россия
Новости
15:56 24.10.2025 (обновлено: 15:59 24.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Экономика России выйдет из состояния перегрева в первом полугодии 2026 года. Такое заявление сделала глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу.
"Мы видим, что замедляется рост спроса, перегрев спроса уходит, и мы ожидаем в первом полугодии следующего года, что разрыв спроса закроется. И это предполагает наш базовый прогноз и поэтому мы считаем, что можно двигаться вперед, но более аккуратно", – рассказала глава Центробанка.
По ее словам, Россия находится в цикле смягчения денежно-кредитной политики, которое может происходить с паузами. Но траектория ставки – это смягчение денежно-кредитной политики.
"Мы учитываем ситуацию в реальном секторе при принятии решений по ключевой ставке. Экономика, по нашим оценкам, в первом полугодии следующего года выйдет из состояния перегрева, с учетом ее фактической динамики, мы снизили прогноз по росту ВВП на этот год до 0,5-1%", – добавила Набиуллина.
Она также уточнила, что снижение ключевой ставки Центрально Банка России в декабре не предопределено.
"Я обращаю внимание на то, что сигнал совета директоров на ближайшие заседания нейтрален. Это означает, что продолжение снижения на ближайших заседаниях не предопределено по умолчанию", – рассказала глава Центробанка.
В пятницу стало известно, что Банк России снизил ключевую ставку
до 16,5% годовых. Это уже четвертое снижение с июня текущего года. В сентябре Банк России в третий раз подряд снизил ключевую ставку. По итогам заседания совета директоров она была утверждена на уровне 17% годовых
. По итогам заседания совета директоров 25 июля ЦБ снижал ключевую ставку на 2 процентных пункта – с 20 до 18% годовых.
