Центробанк в третий раз подряд понизил ключевую ставку

Центробанк в третий раз подряд понизил ключевую ставку - РИА Новости Крым, 12.09.2025

Центробанк в третий раз подряд понизил ключевую ставку

Банк России в третий раз подряд снизил ключевую ставку. В пятницу по итогам заседания совета директоров она утверждена на уровне 17% годовых

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Банк России в третий раз подряд снизил ключевую ставку. В пятницу по итогам заседания совета директоров она утверждена на уровне 17% годовых, следует из заявления регулятора. "Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания", - говорится в сообщении ЦБ.Как отмечается на сайте регулятора, дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу банка России, годовая инфляция снизится до 6,0–7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.Банк России по итогам заседания совета директоров 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта – с 20 до 18% годовых. При этом ЦБ дал "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ответил на вопрос о ценах и ключевой ставке в РоссииКакой может быть ключевая ставка в 2026 году – прогноз ЦБИнфляция в России по итогам года может составить 6-7% - Путин

