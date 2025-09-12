Рейтинг@Mail.ru
Центробанк в третий раз подряд понизил ключевую ставку - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Центробанк в третий раз подряд понизил ключевую ставку
Центробанк в третий раз подряд понизил ключевую ставку - РИА Новости Крым, 12.09.2025
Центробанк в третий раз подряд понизил ключевую ставку
Банк России в третий раз подряд снизил ключевую ставку. В пятницу по итогам заседания совета директоров она утверждена на уровне 17% годовых, следует из... РИА Новости Крым, 12.09.2025
2025-09-12T13:31
2025-09-12T13:44
новости
ключевая ставка
центробанк рф
банк россии
экономика
россия
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Банк России в третий раз подряд снизил ключевую ставку. В пятницу по итогам заседания совета директоров она утверждена на уровне 17% годовых, следует из заявления регулятора. "Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания", - говорится в сообщении ЦБ.Как отмечается на сайте регулятора, дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу банка России, годовая инфляция снизится до 6,0–7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.Банк России по итогам заседания совета директоров 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта – с 20 до 18% годовых. При этом ЦБ дал "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
новости, ключевая ставка, центробанк рф, банк россии, экономика, россия
Центробанк в третий раз подряд понизил ключевую ставку

Центробанк понизил ключевую ставку с 18 до 17 процентов

13:31 12.09.2025 (обновлено: 13:44 12.09.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Банк России в третий раз подряд снизил ключевую ставку. В пятницу по итогам заседания совета директоров она утверждена на уровне 17% годовых, следует из заявления регулятора.
"Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания", - говорится в сообщении ЦБ.
Как отмечается на сайте регулятора, дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу банка России, годовая инфляция снизится до 6,0–7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.
Банк России по итогам заседания совета директоров 25 июля снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта – с 20 до 18% годовых. При этом ЦБ дал "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин ответил на вопрос о ценах и ключевой ставке в России
Какой может быть ключевая ставка в 2026 году – прогноз ЦБ
Инфляция в России по итогам года может составить 6-7% - Путин
 
