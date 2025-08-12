https://crimea.ria.ru/20250812/inflyatsiya-v-rossii-po-itogam-goda-mozhet-sostavit-6-7---putin-1148674486.html
Инфляция в России по итогам года может составить 6-7% - Путин
Инфляция в России по итогам года может составить 6-7% - Путин - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Инфляция в России по итогам года может составить 6-7% - Путин
Инфляция в России по итогам июля замедлилась до 8,8% в годовом выражении и по итогам 2025 года может составить 6-7%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T17:41
2025-08-12T17:41
2025-08-12T17:41
инфляция
владимир путин (политик)
экономика
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/0b/1119672561_0:294:3118:2048_1920x0_80_0_0_120438e84fcac774e8e52361ee7f4ed4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Инфляция в России по итогам июля замедлилась до 8,8% в годовом выражении и по итогам 2025 года может составить 6-7%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.Путин также отметил, что на рынке труда наблюдаются признаки снижения дефицита кадров. Доля предприятий с дефицитом кадров сокращается, что является важным показательным сигналом.В то же время, по словам президента, многие эксперты говорят и о формировании рисков чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии.Российский лидер подчеркнул, что Центробанк контролирует ситуацию, работает напрямую с предприятиями, и больших рисков в этой ситуации не видит.Он также отметил, что правительство приступило к подготовке федерального бюджета на предстоящую трехлетку - с 2026 по 2028 годы. Речь идет о главном финансовом документе страны, который нацелен на решение стратегических задач, включая, естественно, повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы, подчеркнул глава государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ключевой ставкой до конца года – мнение Что ждет экономику России – прогноз Центробанка Центробанк снизил ключевую ставку
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/0b/1119672561_189:259:2575:2048_1920x0_80_0_0_28c76d0703ad7d69b0f8e8cdfe2df2a4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфляция, владимир путин (политик), экономика, россия, новости
Инфляция в России по итогам года может составить 6-7% - Путин
Инфляция в России снижается и по прогнозам ЦБ может замедлиться до 6-7% – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Инфляция в России по итогам июля замедлилась до 8,8% в годовом выражении и по итогам 2025 года может составить 6-7%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Если по итогам марта она (инфляция – ред.) составляла 10,3% в годовом выражении, то в конце июня – уже 9,4%, а по итогу июля это было уже 8,8 (процента). По оценкам Банка России, к концу года динамика потребительских цен может оказаться в пределах 6-7%, то есть ниже предыдущих прогнозов", - сказал глава государства.
Путин также отметил, что на рынке труда наблюдаются признаки снижения дефицита кадров. Доля предприятий с дефицитом кадров сокращается, что является важным показательным сигналом.
В то же время, по словам президента, многие эксперты говорят и о формировании рисков чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии.
Российский лидер подчеркнул, что Центробанк контролирует ситуацию, работает напрямую с предприятиями, и больших рисков в этой ситуации не видит.
"Я прошу коллег из профильных министерств, ведомств, из регионов быть в постоянном контакте с деловыми сообществами, с предпринимательским сообществом в целом. Помогать в решении возникающих проблем, отвечать на запросы предприятий, компаний, их трудовых коллективов", - добавил Путин.
Он также отметил, что правительство приступило к подготовке федерального бюджета на предстоящую трехлетку - с 2026 по 2028 годы. Речь идет о главном финансовом документе страны, который нацелен на решение стратегических задач, включая, естественно, повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы, подчеркнул глава государства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: