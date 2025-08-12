Рейтинг@Mail.ru
Инфляция в России по итогам года может составить 6-7% - Путин - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Инфляция в России по итогам года может составить 6-7% - Путин
Инфляция в России по итогам года может составить 6-7% - Путин - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Инфляция в России по итогам года может составить 6-7% - Путин
Инфляция в России по итогам июля замедлилась до 8,8% в годовом выражении и по итогам 2025 года может составить 6-7%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин... РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T17:41
2025-08-12T17:41
инфляция
владимир путин (политик)
экономика
россия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Инфляция в России по итогам июля замедлилась до 8,8% в годовом выражении и по итогам 2025 года может составить 6-7%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.Путин также отметил, что на рынке труда наблюдаются признаки снижения дефицита кадров. Доля предприятий с дефицитом кадров сокращается, что является важным показательным сигналом.В то же время, по словам президента, многие эксперты говорят и о формировании рисков чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии.Российский лидер подчеркнул, что Центробанк контролирует ситуацию, работает напрямую с предприятиями, и больших рисков в этой ситуации не видит.Он также отметил, что правительство приступило к подготовке федерального бюджета на предстоящую трехлетку - с 2026 по 2028 годы. Речь идет о главном финансовом документе страны, который нацелен на решение стратегических задач, включая, естественно, повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы, подчеркнул глава государства.
инфляция, владимир путин (политик), экономика, россия, новости
Инфляция в России по итогам года может составить 6-7% - Путин

Инфляция в России снижается и по прогнозам ЦБ может замедлиться до 6-7% – Путин

17:41 12.08.2025
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМонеты
Монеты - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Инфляция в России по итогам июля замедлилась до 8,8% в годовом выражении и по итогам 2025 года может составить 6-7%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Если по итогам марта она (инфляция – ред.) составляла 10,3% в годовом выражении, то в конце июня – уже 9,4%, а по итогу июля это было уже 8,8 (процента). По оценкам Банка России, к концу года динамика потребительских цен может оказаться в пределах 6-7%, то есть ниже предыдущих прогнозов", - сказал глава государства.
Путин также отметил, что на рынке труда наблюдаются признаки снижения дефицита кадров. Доля предприятий с дефицитом кадров сокращается, что является важным показательным сигналом.
В то же время, по словам президента, многие эксперты говорят и о формировании рисков чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии.
Российский лидер подчеркнул, что Центробанк контролирует ситуацию, работает напрямую с предприятиями, и больших рисков в этой ситуации не видит.
"Я прошу коллег из профильных министерств, ведомств, из регионов быть в постоянном контакте с деловыми сообществами, с предпринимательским сообществом в целом. Помогать в решении возникающих проблем, отвечать на запросы предприятий, компаний, их трудовых коллективов", - добавил Путин.
Он также отметил, что правительство приступило к подготовке федерального бюджета на предстоящую трехлетку - с 2026 по 2028 годы. Речь идет о главном финансовом документе страны, который нацелен на решение стратегических задач, включая, естественно, повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы, подчеркнул глава государства.
