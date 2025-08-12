https://crimea.ria.ru/20250812/inflyatsiya-v-rossii-po-itogam-goda-mozhet-sostavit-6-7---putin-1148674486.html

Инфляция в России по итогам года может составить 6-7% - Путин

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Инфляция в России по итогам июля замедлилась до 8,8% в годовом выражении и по итогам 2025 года может составить 6-7%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.Путин также отметил, что на рынке труда наблюдаются признаки снижения дефицита кадров. Доля предприятий с дефицитом кадров сокращается, что является важным показательным сигналом.В то же время, по словам президента, многие эксперты говорят и о формировании рисков чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии.Российский лидер подчеркнул, что Центробанк контролирует ситуацию, работает напрямую с предприятиями, и больших рисков в этой ситуации не видит.Он также отметил, что правительство приступило к подготовке федерального бюджета на предстоящую трехлетку - с 2026 по 2028 годы. Речь идет о главном финансовом документе страны, который нацелен на решение стратегических задач, включая, естественно, повышение качества жизни людей, развитие социальной сферы, подчеркнул глава государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет с ключевой ставкой до конца года – мнение Что ждет экономику России – прогноз Центробанка Центробанк снизил ключевую ставку

