https://crimea.ria.ru/20250725/klyuchevuyu-stavku-snizili-1148222681.html
Центробанк снизил ключевую ставку
Центробанк снизил ключевую ставку - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Центробанк снизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 18%. Это второе подряд снижение ставки – предыдущее было в июне. РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T13:31
2025-07-25T13:31
2025-07-25T13:38
ключевая ставка
центробанк рф
новости
экономика
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/06/1147001108_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_47518ea5c974ff3f31bc30522e271d86.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 18%. Это второе подряд снижение ставки – предыдущее было в июне.Центробанк в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку – до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев – с конца октября прошлого года.Текущее инфляционное давление снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее, отметили в ЦБ в релизе по ставке.Годовая инфляция, по данным регулятора на 21 июля, составила 9,2%. Центробанк прогнозирует, что в 2025-м она снизится до 6-7%, а в 2026 вернется к 4%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/06/1147001108_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_5864453f974fba4699c05da77cf81766.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ключевая ставка, центробанк рф, новости, экономика, деньги
Центробанк снизил ключевую ставку
Центробанк снизил ключевую ставку до 18% годовых
13:31 25.07.2025 (обновлено: 13:38 25.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 18%. Это второе подряд снижение ставки – предыдущее было в июне.
"Совет директоров Банка России 25 июля 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых", – сказано в заявлении регулятора.
Центробанк в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку – до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев – с конца октября прошлого года.
Текущее инфляционное давление снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее, отметили в ЦБ в релизе по ставке.
Годовая инфляция, по данным регулятора на 21 июля, составила 9,2%. Центробанк прогнозирует, что в 2025-м она снизится до 6-7%, а в 2026 вернется к 4%.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.