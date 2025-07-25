Рейтинг@Mail.ru
Центробанк снизил ключевую ставку - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250725/klyuchevuyu-stavku-snizili-1148222681.html
Центробанк снизил ключевую ставку
Центробанк снизил ключевую ставку - РИА Новости Крым, 25.07.2025
Центробанк снизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 18%. Это второе подряд снижение ставки – предыдущее было в июне. РИА Новости Крым, 25.07.2025
2025-07-25T13:31
2025-07-25T13:38
ключевая ставка
центробанк рф
новости
экономика
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/06/1147001108_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_47518ea5c974ff3f31bc30522e271d86.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 18%. Это второе подряд снижение ставки – предыдущее было в июне.Центробанк в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку – до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев – с конца октября прошлого года.Текущее инфляционное давление снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее, отметили в ЦБ в релизе по ставке.Годовая инфляция, по данным регулятора на 21 июля, составила 9,2%. Центробанк прогнозирует, что в 2025-м она снизится до 6-7%, а в 2026 вернется к 4%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/06/1147001108_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_5864453f974fba4699c05da77cf81766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ключевая ставка, центробанк рф, новости, экономика, деньги
Центробанк снизил ключевую ставку

Центробанк снизил ключевую ставку до 18% годовых

13:31 25.07.2025 (обновлено: 13:38 25.07.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 18%. Это второе подряд снижение ставки – предыдущее было в июне.
"Совет директоров Банка России 25 июля 2025 года принял решение снизить ключевую ставку на 200 б.п., до 18,00% годовых", – сказано в заявлении регулятора.
Центробанк в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку – до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев – с конца октября прошлого года.
Текущее инфляционное давление снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее, отметили в ЦБ в релизе по ставке.
Годовая инфляция, по данным регулятора на 21 июля, составила 9,2%. Центробанк прогнозирует, что в 2025-м она снизится до 6-7%, а в 2026 вернется к 4%.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ключевая ставкаЦентробанк РФНовостиЭкономикаДеньги
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:47ВСУ обстреливают Энергодар из артиллерии – есть погибшие
13:45Экс-глава "Черноморнефтегаза" Бейм арестован по делу о мошенничестве
13:31Центробанк снизил ключевую ставку
13:30В Симферополе горит многоэтажка – эвакуировали 12 человек
13:21Более 770 человек погибли в России от атак боевиков ВСУ
13:10Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
12:47Аномальная жара в Крыму: температура будет выше нормы на 9 градусов
12:42Утечка газа могла стать причиной обрушения дома в Саратове
12:39Групповые удары по Украине: какие объекты поражены за неделю
12:32Дело пойманных в Крыму членов неонацистской группировки рассматривает суд
12:24Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море
12:10СК возбудил дело после обрушения этажей дома в Саратове
12:09Дрон атаковал Запорожскую АЭС – есть повреждения
12:00Положена ли компенсация за задержки поездов из-за ЧП в Ростовской области
11:52Три человека погибли при взрыве газа в Саратове
11:41В Симферополе на два дня ограничат движение в центре
11:22В Феодосии мужчина украл с рыночного прилавка 14 килограммов свинины
11:09Громкие звуки в Евпатории – военные проводят учения
11:01В Ялте спасли трех прижатых к скале сапбордистов
10:43Крымчанин объявлен в международный розыск за призывы к убийству русских
Лента новостейМолния