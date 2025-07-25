https://crimea.ria.ru/20250725/klyuchevuyu-stavku-snizili-1148222681.html

Центробанк снизил ключевую ставку

Центробанк снизил ключевую ставку - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Центробанк снизил ключевую ставку

Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 18%. Это второе подряд снижение ставки – предыдущее было в июне. РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T13:31

2025-07-25T13:31

2025-07-25T13:38

ключевая ставка

центробанк рф

новости

экономика

деньги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/06/1147001108_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_47518ea5c974ff3f31bc30522e271d86.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. Банк России снизил ключевую ставку с 20% до 18%. Это второе подряд снижение ставки – предыдущее было в июне.Центробанк в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку – до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев – с конца октября прошлого года.Текущее инфляционное давление снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее, отметили в ЦБ в релизе по ставке.Годовая инфляция, по данным регулятора на 21 июля, составила 9,2%. Центробанк прогнозирует, что в 2025-м она снизится до 6-7%, а в 2026 вернется к 4%.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ключевая ставка, центробанк рф, новости, экономика, деньги