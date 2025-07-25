https://crimea.ria.ru/20250725/chto-zhdet-ekonomiku-rossii--prognoz-tsentrobanka-1148232180.html

Что ждет экономику России – прогноз Центробанка

Что ждет экономику России – прогноз Центробанка - РИА Новости Крым, 25.07.2025

Что ждет экономику России – прогноз Центробанка

Центробанк намерен сохранять жесткую денежно-кредитную политику столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить устойчивое возвращение инфляции к целевому уровню РИА Новости Крым, 25.07.2025

2025-07-25T15:53

2025-07-25T15:53

2025-07-25T15:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля – РИА Новости Крым. Центробанк намерен сохранять жесткую денежно-кредитную политику столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить устойчивое возвращение инфляции к целевому уровню 4% в 2026 году. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила председатель банка России Эльвира Набиуллина.Прогноз инфляции на конец 2026 года снижен до 6-7%. По словам Набиуллиной, такое решение было принято на фоне ускоренного снижения цен и замедления внутреннего спроса. Также Банк России обновил прогноз по средней ключевой ставке: она ожидается на уровне 18,18-19,6% в 2025-м и 12-13% в 2026-м.Она добавила, что в мае и июне текущий темп роста приблизился к 4% в годовом выражении. Устойчивые компоненты инфляции также снизились до 4-6%, что стало неожиданно быстрым сигналом замедления. Годовая инфляция уже опустилась до 9,2%.Замедление темпов роста цен зафиксировано в таких сегментах, как медицинские и бытовые услуги, а также в сфере электроники и бытовой техники, где наблюдается даже снижение цен. В то же время, в общественном питании и туризме инфляционное давление сохраняется."Разброс темпов роста цен по основным группам товаров и услуг, а также по регионам, несколько снизился. Но он еще значительно выше, чем в тот период, когда инфляция была низкой. Рост цен на чувствительные для людей товары или услуги может влиять на ожидания населения по инфляции, а это отразится на общем росте цен", – пояснила Набиуллина.В ЦБ также отмечают, что спрос постепенно замедляется, что способствует возвращению экономики к более сбалансированному росту. Инвестиционная активность остается высокой, но темпы ее роста снижаются. Напряженность на рынке труда ослабла, однако нехватка кадров остается фактором риска.По оценке регулятора, годовой рост кредитования продолжает замедляться, особенно в сегменте потребительских кредитов. Зато интерес к срочным вкладам остается высоким, и сберегательная модель поведения домохозяйств сохраняется."Если смотреть на все эти тенденции в совокупности, можно сказать, что сберегательная модель поведения сохраняется, и склонность людей к сбережению остается на исторически высоких уровнях. По мере снижения жесткости денежно-кредитной политики нормы сбережений будут сокращаться, но это будет происходить плавно", – отметила Набиуллина.Центробанк также понизил прогноз по ценам на российскую нефть до 55 долларов за баррель. Это связано с ростом предложения со стороны стран ОПЕК+ и снижением внешнего спроса. При этом высокие процентные ставки делают рублевые активы привлекательными, что стабилизирует курс.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Центробанк снизил ключевую ставку Высокая инфляция – это шторм: как ЦБ управляет парусами корабля экономикиВ Крыму замедлилась инфляция: дешевеют яйца и техника

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центробанк рф, экономика, мнения, новости, инфляция