Высокая инфляция – это шторм: как ЦБ управляет парусами корабля экономики
Интервью управляющего крымским отделением Центробанка России Андрея Перетокина
© Фото крымского отделения Центробанка РФУправляющий крымского отделения Центробанка России Андрей Перетокин
© Фото крымского отделения Центробанка РФ
В июне нынешнего года Андрей Перетокин возглавил одно из ключевых финансовых ведомств региона – Отделение Банка России по Республике Крым. В своем первом интервью РИА Новости Крым он объяснил, как "работает" ключевая ставка в экономике, почему низкие ставки по кредитам при высокой инфляции не помогут бизнесу и что сдерживает рост цен в регионе.
Андрей Валентинович, сразу о наболевшем. В Крыму и в России уже достаточно давно держится высокая инфляция. Вроде бы ЦБ должен влиять на этот процесс, а цены не снижаются…
Поскольку мы с вами – в Крыму, предлагаю построить интервью на "морских" аналогиях. Представим, что высокая инфляция – шторм, вызванный столкновением бурного течения спроса с препятствиями со стороны предложения. Это и дефицит рабочей силы, и усложнение логистики и расчетов из-за санкций, и сбои в цепочках поставок, и другие причины. Чтобы вывести корабль экономики из шторма, Центробанк управляет парусами – высокой ключевой ставкой выводит его в спокойные воды.
В последние месяцы под влиянием высокой ключевой ставки инфляция в стране замедляется. Чтобы она продолжала устойчиво снижаться, ЦБ будет поддерживать высокие ставки в экономике. Это не значит, что цены снизятся, но они будут расти низкими темпами, которые люди и бизнес почти не ощутят. При этом какие-то товары и услуги и вовсе могут дешеветь. Ведь и сейчас при высокой инфляции в Крыму дешевле, чем год назад, стоят яйца, сахар, гречка, компьютеры, некоторые бытовые приборы, подержанные иномарки и даже поездки в зарубежные страны, например, в Эмираты и Юго-Восточную Азию.
Какие процессы в экономике привели к нынешнему инфляционному шторму?
Структурная трансформация в нашей экономике неизбежно приводит к тому, что в ряде отраслей спрос растет повышенными темпами, а предложение не успевает за ним. Из-за санкций многие иностранные компании прекратили поставки товаров, удлинились цепочки поставок в Россию. Наши предприятия готовы производить больше и уже активно замещают импорт. Но быстро увеличить выпуск невозможно. Одним из сдерживающих факторов является дефицит кадров. Безработица – на историческом минимуме. В условиях конкуренции продолжается гонка зарплат, которая опережает производительность труда. В итоге бизнес переносит растущие издержки в цены. А люди, видя, как быстро растут цены, стараются побыстрее купить, пока еще больше не подорожало. Мы это называем высокие "инфляционные ожидания". Они подогревают спрос и затрудняют снижение инфляции.
Наша задача – плавно снизить спрос, чтобы экономика не перегревалась, но и не остывала резко. Сейчас ценовое давление постепенно уменьшается, но процесс требует времени, как и поворот большого корабля.
© Фото крымского отделения Центробанка РФУправляющий крымского отделения Центробанка России Андрей Перетокин
© Фото крымского отделения Центробанка РФ
Управляющий крымского отделения Центробанка России Андрей Перетокин
А как ЦБ может управлять спросом?
Банк России, как и центробанки многих стран, влияет на инфляцию с помощью процентных ставок. У нас ставка ЦБ называется ключевой. Представим, что ключевая ставка – это "парус" корабля, который помогает ему идти по курсу. Если инфляция высокая, ЦБ "убирает паруса" – повышает ключевую ставку, тем самым замедляя рост кредитования и спроса. И наоборот – "расправляет парус", снижая ставки в экономике для стимулирования спроса, кредитования и инвестиций.
Поясню. Ключевая ставка влияет на спрос через кредиты и депозиты, что со временем отражается в ценах. Когда говорят, что политика ЦБ жесткая, это значит, что ключевая ставка высокая, а вместе с ней и ставки банков. При этом не только по кредитам, но и по депозитам. Поэтому люди предпочитают больше сберегать, а не брать кредиты на несрочные покупки. В результате спрос на товары и услуги снижается, что ведет к замедлению роста цен.
Еще один инструмент влияния на инфляцию – это коммуникация, которая позволяет формировать те самые инфляционные ожидания. Когда мы объясняем обществу, какие шаги предпринимаем для стабилизации инфляции на низком уровне и когда мы к нему придем, люди и бизнес учитывают эту информацию в своих финансовых решениях. А от этого зависит, как растут спрос и цены.
В июне ЦБ снизил ключевую ставку до 20%, но она остается высокой, как и ставки по кредитам. Ведь это сдерживает не только спрос, но и производство…
Как я уже сказал, ставки в экономике зависят от инфляции. То есть при высокой инфляции априори не может быть дешевых кредитов. Вопреки ошибочному мнению, для бизнеса важны не столько доступные кредиты, сколько низкая инфляция. Допустим, у вас есть небольшой завод по производству лодок. Вы хотите расширить бизнес: закупить новое оборудование и выпускать катера для отдыха и рыбалки. Составляете бизнес-план, примерно рассчитываете свои расходы и предполагаемую прибыль. Но из-за непредсказуемого и сильного роста цен на металл, резину, бензин, аренду, зарплату и прочее стоимость проекта становится для вас неподъемной: своих средств не хватает, а кредиты дорогие. Вы вынуждены заморозить проект, да и сам бизнес – под угрозой. Поэтому для инвестиций в развитие главное – ценовая стабильность. Тогда можно и недорогой кредит взять, если своих средств недостаточно для реализации проекта.
А разве дорогие кредиты не разгоняют еще больше инфляцию? Ведь компании переносят уплаченные проценты по кредитам в цены.
Да, такое мнение бытует. И оно отчасти верно, но, как говорится, есть нюансы. Во-первых, проценты по кредитам платят только те компании, у которых есть кредиты, а это далеко не все. Треть всей себестоимости в экономике создают компании, у которых кредитов нет. Во-вторых, процентные расходы составляют очень небольшую часть затрат.
Мы считали по отчетности компаний, и вышло, что это порядка 5%. Основные статьи – расходы на сырье, оборудование, грузоперевозки и зарплаты. И эти расходы сильно увеличились из-за высокой инфляции. Ведь цены разогнались не только на картошку и туризм, но и на все ресурсы для производства. И именно эти затраты компании переносят в цены, пользуясь тем, что спрос на продукцию высокий.
Повышая ключевую ставку, ЦБ охлаждает избыточный спрос, лишая продавцов возможности постоянно перекладывать издержки в цены. Так разрывается порочный круг непрерывного роста цен на компоненты производства, а как итог – и на сами товары.
© Фото крымского отделения Центробанка РФУправляющий крымского отделения Центробанка России Андрей Перетокин
© Фото крымского отделения Центробанка РФ
Управляющий крымского отделения Центробанка России Андрей Перетокин
То есть основная цель для ЦБ сейчас – достичь низкой инфляции любыми средствами, так?
Стабильная инфляция вблизи 4% – это наша постоянная цель. Сейчас мы снижаем инфляцию с высокого уровня настойчиво, но плавно. Кредитование, спрос замедляются, не прекращая расти. Это называют "мягкой посадкой экономики". Экономика спускается с перегретого уровня на свой естественный. Если бы мы решили достичь низкой инфляции любой ценой, ключевая ставка была бы не 20%, а в разы больше, а экономика ушла бы в минус. Но "шоки" никому не нужны, и мы держим баланс. По нашему прогнозу, экономика продолжит расти, но тише, чем в прошлом году, а инфляция вернется к цели в следующем.
Как такая политика ЦБ отразилась на крымской экономике?
В Крыму впервые за 8 месяцев инфляция замедлилась до 12,4% в мае после 12,9% в апреле. Однако это все еще высокий уровень, да и динамика цен остается неоднородной. Например, расширение местного производства огурцов, помидоров и яиц сдерживает рост их стоимости, а электроника дешевеет благодаря крепкому рублю и слабому спросу. А вот, к примеру, туризм, наоборот, разгоняет цены – здесь "шторм" спроса никуда не делся.
Резюмируя, скажу, что сейчас "курс", выбранный ЦБ, начинает приносить результаты: инфляционное давление снижается. Но важно, как и в море, действовать адекватно условиям, не распускать "паруса" резко, а плавно встать на верный курс. Экономике, как и кораблю, нужно время, чтобы войти в "спокойные воды" – туда, где кошельки людей защищены от обесценения и бизнес развивается.
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