https://crimea.ria.ru/20250708/vysokaya-inflyatsiya--eto-shtorm-kak-tsb-upravlyaet-parusami-korablya-ekonomiki-1147804170.html

Высокая инфляция – это шторм: как ЦБ управляет парусами корабля экономики

Высокая инфляция – это шторм: как ЦБ управляет парусами корабля экономики - РИА Новости Крым, 08.07.2025

Высокая инфляция – это шторм: как ЦБ управляет парусами корабля экономики

В июне нынешнего года Андрей Перетокин возглавил одно из ключевых финансовых ведомств региона – Отделение Банка России по Республике Крым. В своем первом... РИА Новости Крым, 08.07.2025

2025-07-08T18:00

2025-07-08T18:00

2025-07-08T18:00

центробанк рф

интервью

банк

банк россии

деньги

финансы

ключевая ставка

крымский бизнес

бизнес

инфляция

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В июне нынешнего года Андрей Перетокин возглавил одно из ключевых финансовых ведомств региона – Отделение Банка России по Республике Крым. В своем первом интервью РИА Новости Крым он объяснил, как "работает" ключевая ставка в экономике, почему низкие ставки по кредитам при высокой инфляции не помогут бизнесу и что сдерживает рост цен в регионе.Андрей Валентинович, сразу о наболевшем. В Крыму и в России уже достаточно давно держится высокая инфляция. Вроде бы ЦБ должен влиять на этот процесс, а цены не снижаются…Поскольку мы с вами – в Крыму, предлагаю построить интервью на "морских" аналогиях. Представим, что высокая инфляция – шторм, вызванный столкновением бурного течения спроса с препятствиями со стороны предложения. Это и дефицит рабочей силы, и усложнение логистики и расчетов из-за санкций, и сбои в цепочках поставок, и другие причины. Чтобы вывести корабль экономики из шторма, Центробанк управляет парусами – высокой ключевой ставкой выводит его в спокойные воды.Какие процессы в экономике привели к нынешнему инфляционному шторму?Структурная трансформация в нашей экономике неизбежно приводит к тому, что в ряде отраслей спрос растет повышенными темпами, а предложение не успевает за ним. Из-за санкций многие иностранные компании прекратили поставки товаров, удлинились цепочки поставок в Россию. Наши предприятия готовы производить больше и уже активно замещают импорт. Но быстро увеличить выпуск невозможно. Одним из сдерживающих факторов является дефицит кадров. Безработица – на историческом минимуме. В условиях конкуренции продолжается гонка зарплат, которая опережает производительность труда. В итоге бизнес переносит растущие издержки в цены. А люди, видя, как быстро растут цены, стараются побыстрее купить, пока еще больше не подорожало. Мы это называем высокие "инфляционные ожидания". Они подогревают спрос и затрудняют снижение инфляции.А как ЦБ может управлять спросом?Банк России, как и центробанки многих стран, влияет на инфляцию с помощью процентных ставок. У нас ставка ЦБ называется ключевой. Представим, что ключевая ставка – это "парус" корабля, который помогает ему идти по курсу. Если инфляция высокая, ЦБ "убирает паруса" – повышает ключевую ставку, тем самым замедляя рост кредитования и спроса. И наоборот – "расправляет парус", снижая ставки в экономике для стимулирования спроса, кредитования и инвестиций.Поясню. Ключевая ставка влияет на спрос через кредиты и депозиты, что со временем отражается в ценах. Когда говорят, что политика ЦБ жесткая, это значит, что ключевая ставка высокая, а вместе с ней и ставки банков. При этом не только по кредитам, но и по депозитам. Поэтому люди предпочитают больше сберегать, а не брать кредиты на несрочные покупки. В результате спрос на товары и услуги снижается, что ведет к замедлению роста цен. Еще один инструмент влияния на инфляцию – это коммуникация, которая позволяет формировать те самые инфляционные ожидания. Когда мы объясняем обществу, какие шаги предпринимаем для стабилизации инфляции на низком уровне и когда мы к нему придем, люди и бизнес учитывают эту информацию в своих финансовых решениях. А от этого зависит, как растут спрос и цены.В июне ЦБ снизил ключевую ставку до 20%, но она остается высокой, как и ставки по кредитам. Ведь это сдерживает не только спрос, но и производство…Как я уже сказал, ставки в экономике зависят от инфляции. То есть при высокой инфляции априори не может быть дешевых кредитов. Вопреки ошибочному мнению, для бизнеса важны не столько доступные кредиты, сколько низкая инфляция. Допустим, у вас есть небольшой завод по производству лодок. Вы хотите расширить бизнес: закупить новое оборудование и выпускать катера для отдыха и рыбалки. Составляете бизнес-план, примерно рассчитываете свои расходы и предполагаемую прибыль. Но из-за непредсказуемого и сильного роста цен на металл, резину, бензин, аренду, зарплату и прочее стоимость проекта становится для вас неподъемной: своих средств не хватает, а кредиты дорогие. Вы вынуждены заморозить проект, да и сам бизнес – под угрозой. Поэтому для инвестиций в развитие главное – ценовая стабильность. Тогда можно и недорогой кредит взять, если своих средств недостаточно для реализации проекта.А разве дорогие кредиты не разгоняют еще больше инфляцию? Ведь компании переносят уплаченные проценты по кредитам в цены.Да, такое мнение бытует. И оно отчасти верно, но, как говорится, есть нюансы. Во-первых, проценты по кредитам платят только те компании, у которых есть кредиты, а это далеко не все. Треть всей себестоимости в экономике создают компании, у которых кредитов нет. Во-вторых, процентные расходы составляют очень небольшую часть затрат. Мы считали по отчетности компаний, и вышло, что это порядка 5%. Основные статьи – расходы на сырье, оборудование, грузоперевозки и зарплаты. И эти расходы сильно увеличились из-за высокой инфляции. Ведь цены разогнались не только на картошку и туризм, но и на все ресурсы для производства. И именно эти затраты компании переносят в цены, пользуясь тем, что спрос на продукцию высокий. То есть основная цель для ЦБ сейчас – достичь низкой инфляции любыми средствами, так?Стабильная инфляция вблизи 4% – это наша постоянная цель. Сейчас мы снижаем инфляцию с высокого уровня настойчиво, но плавно. Кредитование, спрос замедляются, не прекращая расти. Это называют "мягкой посадкой экономики". Экономика спускается с перегретого уровня на свой естественный. Если бы мы решили достичь низкой инфляции любой ценой, ключевая ставка была бы не 20%, а в разы больше, а экономика ушла бы в минус. Но "шоки" никому не нужны, и мы держим баланс. По нашему прогнозу, экономика продолжит расти, но тише, чем в прошлом году, а инфляция вернется к цели в следующем.Как такая политика ЦБ отразилась на крымской экономике?В Крыму впервые за 8 месяцев инфляция замедлилась до 12,4% в мае после 12,9% в апреле. Однако это все еще высокий уровень, да и динамика цен остается неоднородной. Например, расширение местного производства огурцов, помидоров и яиц сдерживает рост их стоимости, а электроника дешевеет благодаря крепкому рублю и слабому спросу. А вот, к примеру, туризм, наоборот, разгоняет цены – здесь "шторм" спроса никуда не делся.Резюмируя, скажу, что сейчас "курс", выбранный ЦБ, начинает приносить результаты: инфляционное давление снижается. Но важно, как и в море, действовать адекватно условиям, не распускать "паруса" резко, а плавно встать на верный курс. Экономике, как и кораблю, нужно время, чтобы войти в "спокойные воды" – туда, где кошельки людей защищены от обесценения и бизнес развивается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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