https://crimea.ria.ru/20250728/chto-budet-s-klyuchevoy-stavkoy-do-kontsa-goda--mnenie-1148301365.html

Что будет с ключевой ставкой до конца года – мнение

Что будет с ключевой ставкой до конца года – мнение - РИА Новости Крым, 28.07.2025

Что будет с ключевой ставкой до конца года – мнение

Установление ключевой ставки банка России на уровне 18% может быть не последним снижением до конца текущего года. Такое мнение на брифинге в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 28.07.2025

2025-07-28T20:11

2025-07-28T20:11

2025-07-28T19:47

ключевая ставка

мнения

экономика

государственная дума рф

константин бахарев

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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Установление ключевой ставки банка России на уровне 18% может быть не последним снижением до конца текущего года. Такое мнение на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым высказал первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.Он пояснил, что замедление инфляции приобрело устойчивый характер, оно наблюдается третий квартал подряд, начиная с ноября прошлого года. Это дает основания для того, чтобы Центробанк посмотрел на то, какой может быть ключевая ставка в конце текущего года, считает Бахарев.В то же время, по его мнению, осторожность регулятора в данном вопросе объясняется тем, что все еще сильны проинфляционные факторы. В частности, в некоторых сегментах остановить рост цен пока не удается. Также все еще действуют серьезные внешние ограничения. Кроме того, к числу таких факторов относится и значительное превышение расходной части госбюджета над его доходами.25 июля совет директоров Банка России снизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых. Текущее инфляционное давление снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее, отметили в ЦБ в релизе по ставке.Годовая инфляция, по данным регулятора на 21 июля, составила 9,2%. Центробанк прогнозирует, что в 2025-м она снизится до 6-7%, а в 2026 вернется к 4%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250725/chto-zhdet-ekonomiku-rossii--prognoz-tsentrobanka-1148232180.html

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ключевая ставка, мнения, экономика, государственная дума рф, константин бахарев