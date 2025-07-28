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Что будет с ключевой ставкой до конца года – мнение
Что будет с ключевой ставкой до конца года – мнение - РИА Новости Крым, 28.07.2025
Что будет с ключевой ставкой до конца года – мнение
Установление ключевой ставки банка России на уровне 18% может быть не последним снижением до конца текущего года. Такое мнение на брифинге в пресс-центре РИА... РИА Новости Крым, 28.07.2025
2025-07-28T20:11
2025-07-28T20:11
2025-07-28T19:47
ключевая ставка
мнения
экономика
государственная дума рф
константин бахарев
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СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым. Установление ключевой ставки банка России на уровне 18% может быть не последним снижением до конца текущего года. Такое мнение на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым высказал первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.Он пояснил, что замедление инфляции приобрело устойчивый характер, оно наблюдается третий квартал подряд, начиная с ноября прошлого года. Это дает основания для того, чтобы Центробанк посмотрел на то, какой может быть ключевая ставка в конце текущего года, считает Бахарев.В то же время, по его мнению, осторожность регулятора в данном вопросе объясняется тем, что все еще сильны проинфляционные факторы. В частности, в некоторых сегментах остановить рост цен пока не удается. Также все еще действуют серьезные внешние ограничения. Кроме того, к числу таких факторов относится и значительное превышение расходной части госбюджета над его доходами.25 июля совет директоров Банка России снизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых. Текущее инфляционное давление снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее, отметили в ЦБ в релизе по ставке.Годовая инфляция, по данным регулятора на 21 июля, составила 9,2%. Центробанк прогнозирует, что в 2025-м она снизится до 6-7%, а в 2026 вернется к 4%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ключевая ставка, мнения, экономика, государственная дума рф, константин бахарев
Что будет с ключевой ставкой до конца года – мнение
Новое снижение ключевой ставки возможно до конца этого года – депутат Госдумы Бахарев
СИМФЕРОПОЛЬ 28 июл – РИА Новости Крым.
Установление ключевой ставки банка России на уровне 18% может быть не последним снижением до конца текущего года. Такое мнение на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым
высказал первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.
"Снижение ключевой ставки, конечно, позитивно скажется, в том числе на ипотечных ставках. И тот уровень ключевой ставки, который мы сегодня видим – 18% – думаю, в этом году это не последнее снижение", – сказал парламентарий.
Он пояснил, что замедление инфляции приобрело устойчивый характер, оно наблюдается третий квартал подряд, начиная с ноября прошлого года. Это дает основания для того, чтобы Центробанк посмотрел на то, какой может быть ключевая ставка в конце текущего года, считает Бахарев.
В то же время, по его мнению, осторожность регулятора в данном вопросе объясняется тем, что все еще сильны проинфляционные факторы. В частности, в некоторых сегментах остановить рост цен пока не удается. Также все еще действуют серьезные внешние ограничения. Кроме того, к числу таких факторов относится и значительное превышение расходной части госбюджета над его доходами.
"К сожалению, цены на нефть снижаются, чего мы не можем сказать о наших расходах. И нам нужно эти расходы финансировать, не наращивая по возможности объем государственного долга, не повышая налоги. То есть у нас не очень широкое поле для маневра", – констатировал первый замглавы профильного комитета Госдумы.
25 июля совет директоров Банка России снизил ключевую ставку с 20% до 18% годовых
. Текущее инфляционное давление снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее, отметили в ЦБ в релизе по ставке.
Годовая инфляция, по данным регулятора на 21 июля, составила 9,2%. Центробанк прогнозирует, что в 2025-м она снизится до 6-7%, а в 2026 вернется к 4%.
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