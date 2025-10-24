ЦБ снизил ключевую ставку до 16,5% годовых

https://crimea.ria.ru/20251024/tsb-snizil-klyuchevuyu-stavku-do-165-godovykh-1150405432.html

Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% годовых. Это уже четвертое снижение с июня текущего года. РИА Новости Крым, 24.10.2025

2025-10-24T13:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Банк России снизил ключевую ставку до 16,5% годовых. Это уже четвертое снижение с июня текущего года.Отмечается, что устойчивые показатели нынешнего роста цен значимо не изменились и остаются выше 4% в пересчете на год. Инфляционные ожидания ожидаются высокими."Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели. В базовом сценарии это в том числе предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,0–15,0% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики", - информирует регулятор. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от инфляции.В сентябре Банк России в третий раз подряд снизил ключевую ставку. По итогам заседания совета директоров она была утверждена на уровне 17% годовых. По итогам заседания совета директоров 25 июля ЦБ снижал ключевую ставку на 2 процентных пункта – с 20 до 18% годовых.Следующее заседание по ставке состоится 19 декабря 2025 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

банк россии, ключевая ставка, экономика, новости, инфляция