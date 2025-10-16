https://crimea.ria.ru/20251016/v-krymu-predprinimateli-mogut-vzyat-kreditnye-kanikuly-na-novykh-usloviyakh-1150228390.html

В Крыму предприниматели могут взять кредитные каникулы на новых условиях

С октября бизнес в Крыму может оформить кредитные каникулы на обновленных условиях. Об этом РИА Новости Крым рассказал управляющий Отделением Банка России по... РИА Новости Крым, 16.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. С октября бизнес в Крыму может оформить кредитные каникулы на обновленных условиях. Об этом РИА Новости Крым рассказал управляющий Отделением Банка России по Крыму Андрей Перетокин.По его словам, ранее подобная льгота предоставлялась только в отдельных ситуациях – во время пандемии COVID-19, после введения международных санкций или при мобилизации предпринимателя.Максимальная сумма кредита, по которому можно оформить каникулы, зависит от размера бизнеса: до 10 млн рублей – для самозанятых, до 60 млн – для микропредприятий, до 400 млн – для малых компаний и до 1 млрд рублей – для средних."Каникулы можно взять один раз в 5 лет сроком на 6 месяцев по каждому из кредитов, если у предпринимателя их несколько. Этот закон распространяется на кредиты и займы, выданные с 1 марта 2024 года", – уточнил Перетокин.Он также добавил, что во время каникул предприниматель освобождается от уплаты основного долга и процентов, однако последние продолжают начисляться по договорной ставке. Банки и микрофинансовые организации не начисляют штрафы, пени и не требуют досрочного возврата долга. Также они не имеют права взыскать залог или предъявлять требования поручителям.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

