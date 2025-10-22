https://crimea.ria.ru/20251022/v-krymu-utonuli-28-chelovek-s-nachala-goda-1150356042.html

В Крыму утонули 28 человек с начала года

В Крыму утонули 28 человек с начала года - РИА Новости Крым, 22.10.2025

В Крыму утонули 28 человек с начала года

22.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт – РИА Новости Крым. С начала года в море и на других водных объектах Крыма погибли 28 человек. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым сообщил замначальника территориального органа (главного государственного инспектора по маломерным судам РК) Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.При этом Зраенко обозначил, что в течение этого курортного сезона погибли 20 человек, такие же цифры были прошлогодним летом.В 87 процентах случаев люди утонули в море, и в 73 процентах — это местные жители, треть из которых - 33 процента - находилась в состоянии алкогольного опьянения. И преобладающая часть, порядка 47%, составляли мужчины в возрасте старше 45 лет, обрисовал Зраенко среднестатистический портрет человека, погибшего на воде.Кроме того, в течение всего курортного сезона отдыхающих свыше двухсот раз уносило в море на сап-досках и прочих плавсредствах, добавил он.Ранее сообщалось, что в Крыму в сентябре утонули восемь человек. Все случаи произошли во время шторма. В Севастополе за время купального сезона спасли двадцать человек и это вдвое больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, а также привел статистику пожаров и спасения в горах.В середине июля главный госинспектор по маломерным судам главного управления МЧС России по республике Александр Зраенко сообщал, что в Крыму с начала года произошло 16 происшествий на воде. Среди погибших детей – 16-летний подросток, прыгнувший со скалы в штормовое море, и 15-летняя девочка, утонувшая в Симферопольском водохранилище.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в КрымуВ Крыму изменят правила катания на сап-досках – что важно знать туристамВ Крыму детей на сапбордах унесло в море

