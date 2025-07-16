https://crimea.ria.ru/20250716/v-krymu-8-chelovek-utonuli-s-nachala-goda-1147985288.html

В Крыму 8 человек утонули с начала года

В Крыму 8 человек утонули с начала года - РИА Новости Крым, 16.07.2025

В Крыму 8 человек утонули с начала года

В Крыму с начала года произошло 16 происшествий на воде, в которых погибли восемь человек, в том числе двое детей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T12:29

2025-07-16T12:29

2025-07-16T12:29

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года произошло 16 происшествий на воде, в которых погибли восемь человек, в том числе двое детей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам главного управления МЧС России по республике Александр Зраенко.По словам Зраенко, среди погибших детей – 16-летний подросток, прыгнувший со скалы в штормовое море, и 15-летняя девочка, утонувшая в Симферопольском водохранилище на минувшей неделе.Также с начала года на воде были спасены 16 человек, аварий с маломерными судами не допущено. Причинами происшествий в море чаще всего становилось купание в запрещенных и непредназначенных для этого местах, заход в воду в состоянии алкогольного опьянения и катание на сап-досках в шторм, уточнил государственный инспектор.Кроме того, в этом году людей более 70 раз уносило в открытое море на сап-бордах.Зраенко призвал туристов отдыхать только на официальных пляжах. Их в Крыму в этом году 352, на берегу дежурят более 1050 матросов-спасателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму изменят правила катания на сап-досках – что важно знать туристам Подросток утонул в Азовском море - СК начал проверку В России инспекторы смогут применять силу к хулиганам на гидроциклах

крым

черное море

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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