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В Крыму 8 человек утонули с начала года - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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В Крыму 8 человек утонули с начала года
В Крыму 8 человек утонули с начала года - РИА Новости Крым, 16.07.2025
В Крыму 8 человек утонули с начала года
В Крыму с начала года произошло 16 происшествий на воде, в которых погибли восемь человек, в том числе двое детей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T12:29
2025-07-16T12:29
крым
гу мчс рф по республике крым
происшествия
александр зраенко
новости крыма
черное море
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года произошло 16 происшествий на воде, в которых погибли восемь человек, в том числе двое детей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам главного управления МЧС России по республике Александр Зраенко.По словам Зраенко, среди погибших детей – 16-летний подросток, прыгнувший со скалы в штормовое море, и 15-летняя девочка, утонувшая в Симферопольском водохранилище на минувшей неделе.Также с начала года на воде были спасены 16 человек, аварий с маломерными судами не допущено. Причинами происшествий в море чаще всего становилось купание в запрещенных и непредназначенных для этого местах, заход в воду в состоянии алкогольного опьянения и катание на сап-досках в шторм, уточнил государственный инспектор.Кроме того, в этом году людей более 70 раз уносило в открытое море на сап-бордах.Зраенко призвал туристов отдыхать только на официальных пляжах. Их в Крыму в этом году 352, на берегу дежурят более 1050 матросов-спасателей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму изменят правила катания на сап-досках – что важно знать туристам Подросток утонул в Азовском море - СК начал проверку В России инспекторы смогут применять силу к хулиганам на гидроциклах
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РИА Новости Крым
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крым, гу мчс рф по республике крым, происшествия, александр зраенко, новости крыма, черное море, общество
В Крыму 8 человек утонули с начала года

В Крыму с начала года на воде погибли шестеро взрослых и двое детей – МЧС

12:29 16.07.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие занимаются парасейлингом на Черном море
Отдыхающие занимаются парасейлингом на Черном море - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года произошло 16 происшествий на воде, в которых погибли восемь человек, в том числе двое детей. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам главного управления МЧС России по республике Александр Зраенко.
"С начала года на водных объектах Республики Крым произошло 16 происшествий, погибли восемь человек, в том числе двое детей", - сказал он.
По словам Зраенко, среди погибших детей – 16-летний подросток, прыгнувший со скалы в штормовое море, и 15-летняя девочка, утонувшая в Симферопольском водохранилище на минувшей неделе.
Также с начала года на воде были спасены 16 человек, аварий с маломерными судами не допущено.
Причинами происшествий в море чаще всего становилось купание в запрещенных и непредназначенных для этого местах, заход в воду в состоянии алкогольного опьянения и катание на сап-досках в шторм, уточнил государственный инспектор.
Кроме того, в этом году людей более 70 раз уносило в открытое море на сап-бордах.
Зраенко призвал туристов отдыхать только на официальных пляжах. Их в Крыму в этом году 352, на берегу дежурят более 1050 матросов-спасателей.
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КрымГУ МЧС РФ по Республике КрымПроисшествияАлександр ЗраенкоНовости КрымаЧерное мореОбщество
 
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