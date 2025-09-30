Рейтинг@Mail.ru
В сентябре в штормящем море в Крыму утонули восемь человек
В сентябре в штормящем море в Крыму утонули восемь человек
В сентябре в штормящем море в Крыму утонули восемь человек - РИА Новости Крым, 30.09.2025
В сентябре в штормящем море в Крыму утонули восемь человек
В Крыму в сентябре утонули восемь человек. Все случаи произошли во время шторма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель руководителя... РИА Новости Крым, 30.09.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1a/1139888069_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2f090f60a3bb5d064393f92505d90dc9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в сентябре утонули восемь человек. Все случаи произошли во время шторма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.Штормовой сентябрьПо его словам, в "лидеры" по происшествиям в этом купальном сезоне вырвался сентябрь. Александр Зраенко отметил, что за первый осенний месяц в Крыму было пять штормовых предупреждений.Спасатели напоминают, что на береговой линии запрещено ныряние с бун, гидротехнических сооружений, старых аварийных пирсов. Особенно с последних – в районе которых дно, как правило, не обследовано. Однако некоторых купальщиков не останавливают ни ограждения, ни предупреждающие надписи.Статистика летаПри этом в целом в этом году в Крыму специалисты зафиксировали снижение происшествий, которые случались с отдыхающими на водных объектах. По его словам, на крымских курортах в этом сезоне произошло на 10% меньше происшествий по сравнению с предыдущим годом. На воде спасли 23 человека, в пошлом году – 17, рассказал он.Как себя спасти, если унесло мореПервый и самый главный совет, который дают спасатели – не лезть в штормовое море. Даже если кажется, что хватит сил устоять и справиться. Не хватит. Стихия всегда будет сильнее человека."Как бы вы не были подготовлены, не были крепки, сильны, вы не сможете преодолеть море. Если масса воды уходит от берега, вы попали в коридор, вы не справитесь с ним", – подчеркнул главный республиканский госинспектор по маломерным судам.Он подчеркнул, что в подобной ситуации нужно прежде всего сохранять спокойствие, не паниковать, стараться привлечь внимание и ждать помощи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный прыжок: в Севастополе утонул 22-летний мужчинаПять человек утонули в штормящем море в КрымуБезопасный отдых – советы МЧС России в Крыму
В сентябре в штормящем море в Крыму утонули восемь человек

В Крыму в сентябре утонули восемь человек – МЧС

21:43 30.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в сентябре утонули восемь человек. Все случаи произошли во время шторма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.

Штормовой сентябрь

По его словам, в "лидеры" по происшествиям в этом купальном сезоне вырвался сентябрь. Александр Зраенко отметил, что за первый осенний месяц в Крыму было пять штормовых предупреждений.
"За сентябрь на водных объектах погибли восемь человек. Это треть от всех погибших за год. Все это связано с купанием в штормовом море", – рассказал Александр Зраенко.
Спасатели напоминают, что на береговой линии запрещено ныряние с бун, гидротехнических сооружений, старых аварийных пирсов. Особенно с последних – в районе которых дно, как правило, не обследовано. Однако некоторых купальщиков не останавливают ни ограждения, ни предупреждающие надписи.
"Люди все равно повсеместно ныряют. Также не стоит выходить на гидротехнические сооружения, когда идет шторм ради красивых селфи-фотографий. У нас в текущем году два случая сноса с бун, один из которых был с летальным исходом, женщина утонула. Красивая фотография обошлась ценою в жизнь", – предупредил сотрудник МЧС.

Статистика лета

При этом в целом в этом году в Крыму специалисты зафиксировали снижение происшествий, которые случались с отдыхающими на водных объектах.
По его словам, на крымских курортах в этом сезоне произошло на 10% меньше происшествий по сравнению с предыдущим годом. На воде спасли 23 человека, в пошлом году – 17, рассказал он.
"В текущем году у нас было 38 происшествий, в прошлом – 42 происшествия. К сожалению, погибло в 2025 году 28 человек, в прошлом – 31 человек, снижение – 11 процентов", – сообщил гость эфира.

Как себя спасти, если унесло море

Первый и самый главный совет, который дают спасатели – не лезть в штормовое море. Даже если кажется, что хватит сил устоять и справиться. Не хватит. Стихия всегда будет сильнее человека.
"Как бы вы не были подготовлены, не были крепки, сильны, вы не сможете преодолеть море. Если масса воды уходит от берега, вы попали в коридор, вы не справитесь с ним", – подчеркнул главный республиканский госинспектор по маломерным судам.
Он подчеркнул, что в подобной ситуации нужно прежде всего сохранять спокойствие, не паниковать, стараться привлечь внимание и ждать помощи.
Лента новостейМолния