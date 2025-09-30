В сентябре в штормящем море в Крыму утонули восемь человек

https://crimea.ria.ru/20250930/v-sentyabre-v-shtormyaschem-more-v-krymu-utonuli-vosem-chelovek-1149860605.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в сентябре утонули восемь человек. Все случаи произошли во время шторма. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.Штормовой сентябрьПо его словам, в "лидеры" по происшествиям в этом купальном сезоне вырвался сентябрь. Александр Зраенко отметил, что за первый осенний месяц в Крыму было пять штормовых предупреждений.Спасатели напоминают, что на береговой линии запрещено ныряние с бун, гидротехнических сооружений, старых аварийных пирсов. Особенно с последних – в районе которых дно, как правило, не обследовано. Однако некоторых купальщиков не останавливают ни ограждения, ни предупреждающие надписи.Статистика летаПри этом в целом в этом году в Крыму специалисты зафиксировали снижение происшествий, которые случались с отдыхающими на водных объектах. По его словам, на крымских курортах в этом сезоне произошло на 10% меньше происшествий по сравнению с предыдущим годом. На воде спасли 23 человека, в пошлом году – 17, рассказал он.Как себя спасти, если унесло мореПервый и самый главный совет, который дают спасатели – не лезть в штормовое море. Даже если кажется, что хватит сил устоять и справиться. Не хватит. Стихия всегда будет сильнее человека."Как бы вы не были подготовлены, не были крепки, сильны, вы не сможете преодолеть море. Если масса воды уходит от берега, вы попали в коридор, вы не справитесь с ним", – подчеркнул главный республиканский госинспектор по маломерным судам.Он подчеркнул, что в подобной ситуации нужно прежде всего сохранять спокойствие, не паниковать, стараться привлечь внимание и ждать помощи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельный прыжок: в Севастополе утонул 22-летний мужчинаПять человек утонули в штормящем море в КрымуБезопасный отдых – советы МЧС России в Крыму

