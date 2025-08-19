Рейтинг@Mail.ru
Смертельный прыжок: в Севастополе утонул 22-летний мужчина - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250819/smertelnyy-pryzhok-v-sevastopole-utonul-22-letniy-muzhchina-1148832497.html
Смертельный прыжок: в Севастополе утонул 22-летний мужчина
Смертельный прыжок: в Севастополе утонул 22-летний мужчина - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Смертельный прыжок: в Севастополе утонул 22-летний мужчина
В Севастополе 22-летний мужчина утонул после прыжка с пирса, сообщает управление МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T11:30
2025-08-19T11:31
крым
новости крыма
новости севастополя
севастополь
мчс севастополя
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/14/1118961536_251:142:3107:1748_1920x0_80_0_0_b1588f8d59314b0613b8811e45c17568.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 22-летний мужчина утонул после прыжка с пирса, сообщает управление МЧС России по региону.Трагедия произошла накануне вечером на пляже Парка Победы.Это уже второй случай гибели на воде в нынешнем купальном сезоне в Севастополе. В июле у дикого побережья в районе мыса Фиолент было обнаружено тело мужчины.В МЧС напоминают севастопольцам и туристам о необходимости соблюдать меры безопасности на воде и посещать только оборудованные пляжи. Кроме того, запрещается купаться в непогоду, на диких пляжах, в состоянии алкогольного опьянения, за пределами зоны буйков, при плохом самочувствии, а также прыгать в воду в незнакомых местах.Ранее в Крыму на необорудованном пляже утонули двое туристов из Ставрополья и Кубани. Сообщалось, что пара была в состоянии алкогольного опьянения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма утонула девушка"Большая опасность": как в Крыму спасают сапбордистов и туристов в лесахОстался без присмотра: в Севастополе трехлетний мальчик утонул в бассейне
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/14/1118961536_887:99:3107:1764_1920x0_80_0_0_4fa8d026adb20f520cf45056122dbe47.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, новости севастополя, севастополь, мчс севастополя, происшествия
Смертельный прыжок: в Севастополе утонул 22-летний мужчина

В Севастополе 22-летний мужчина утонул после прыжка с пирса – МЧС

11:30 19.08.2025 (обновлено: 11:31 19.08.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Севастополь
Регионы России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 22-летний мужчина утонул после прыжка с пирса, сообщает управление МЧС России по региону.
Трагедия произошла накануне вечером на пляже Парка Победы.
"Мужчина 2003 года прыгнул с пирса в воду, но не выплыл на поверхность. Детальные обстоятельства его гибели устанавливаются", - говорится в сообщении.
Это уже второй случай гибели на воде в нынешнем купальном сезоне в Севастополе. В июле у дикого побережья в районе мыса Фиолент было обнаружено тело мужчины.
В МЧС напоминают севастопольцам и туристам о необходимости соблюдать меры безопасности на воде и посещать только оборудованные пляжи. Кроме того, запрещается купаться в непогоду, на диких пляжах, в состоянии алкогольного опьянения, за пределами зоны буйков, при плохом самочувствии, а также прыгать в воду в незнакомых местах.
Ранее в Крыму на необорудованном пляже утонули двое туристов из Ставрополья и Кубани. Сообщалось, что пара была в состоянии алкогольного опьянения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
У берегов Крыма утонула девушка
"Большая опасность": как в Крыму спасают сапбордистов и туристов в лесах
Остался без присмотра: в Севастополе трехлетний мальчик утонул в бассейне
 
КрымНовости КрымаНовости СевастополяСевастопольМЧС СевастополяПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:30Смертельный прыжок: в Севастополе утонул 22-летний мужчина
11:19На Кубани грузовик насмерть сбил дорожного рабочего
11:07"Влияние Путина": как мировые СМИ оценили встречу Трампа и Зеленского
10:48В детских садах будут проводить "Разговоры о важном"
10:00От поверхности Солнца оторвался протуберанец – что ждет землян
09:48"Времена поменялись": в Совфеде оценили итоги встречи в Белом доме
09:38Крымский мост сейчас: обстановка со стороны Керчи усложняется
09:29Краснокнижные деревья на миллион рублей вырублены в заказнике "Ласпи"
09:19Яблочный Спас – приметы и традиции
09:14Крым исторически был частью Советского Союза - американские СМИ
08:59В Крыму стало меньше краж и больше нарушений правил дорожного движения
08:41Заявления Зеленского после встречи с Трампом - главное
08:31Осквернение памятника в Симферополе - Бастрыкин поручил завести дело
08:18В крымских пещерах можно вести подготовку космонавтов
08:02Православные христиане отмечают Преображение Господне – Яблочный Спас
07:43Магнитные бури обрушились на Землю – сколько продлится шторм
07:26Отели-гиганты и глэмпинги: эксперт дала совет для туротрасли Крыма
07:14Пять вражеских беспилотников уничтожены над Крымом
06:48Трамп переговорил с Путиным
06:16Крымский мост: обстановка с очередями на утро вторника
Лента новостейМолния