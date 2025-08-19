https://crimea.ria.ru/20250819/smertelnyy-pryzhok-v-sevastopole-utonul-22-letniy-muzhchina-1148832497.html
Смертельный прыжок: в Севастополе утонул 22-летний мужчина
Смертельный прыжок: в Севастополе утонул 22-летний мужчина - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Смертельный прыжок: в Севастополе утонул 22-летний мужчина
В Севастополе 22-летний мужчина утонул после прыжка с пирса, сообщает управление МЧС России по региону. РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T11:30
2025-08-19T11:30
2025-08-19T11:31
крым
новости крыма
новости севастополя
севастополь
мчс севастополя
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/14/1118961536_251:142:3107:1748_1920x0_80_0_0_b1588f8d59314b0613b8811e45c17568.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 22-летний мужчина утонул после прыжка с пирса, сообщает управление МЧС России по региону.Трагедия произошла накануне вечером на пляже Парка Победы.Это уже второй случай гибели на воде в нынешнем купальном сезоне в Севастополе. В июле у дикого побережья в районе мыса Фиолент было обнаружено тело мужчины.В МЧС напоминают севастопольцам и туристам о необходимости соблюдать меры безопасности на воде и посещать только оборудованные пляжи. Кроме того, запрещается купаться в непогоду, на диких пляжах, в состоянии алкогольного опьянения, за пределами зоны буйков, при плохом самочувствии, а также прыгать в воду в незнакомых местах.Ранее в Крыму на необорудованном пляже утонули двое туристов из Ставрополья и Кубани. Сообщалось, что пара была в состоянии алкогольного опьянения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма утонула девушка"Большая опасность": как в Крыму спасают сапбордистов и туристов в лесахОстался без присмотра: в Севастополе трехлетний мальчик утонул в бассейне
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/14/1118961536_887:99:3107:1764_1920x0_80_0_0_4fa8d026adb20f520cf45056122dbe47.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, новости севастополя, севастополь, мчс севастополя, происшествия
Смертельный прыжок: в Севастополе утонул 22-летний мужчина
В Севастополе 22-летний мужчина утонул после прыжка с пирса – МЧС
11:30 19.08.2025 (обновлено: 11:31 19.08.2025)