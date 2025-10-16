https://crimea.ria.ru/20251016/20-spasennykh-i-troe-pogibshikh--itogi-kupalnogo-sezona-v-sevastopole-1150231037.html

20 спасенных и трое погибших – итоги купального сезона в Севастополе

2025-10-16T20:10

2025-10-16T19:30

михаил развожаев

севастополь

новости севастополя

крым

новости крыма

мчс севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе за время купального сезона спасли двадцать человек и это вдвое больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев, а также привел статистику пожаров и спасения в горах."Несмотря на рекордное количество туристов и продление сезона до 15 октября, нам удалось значительно повысить безопасность наших жителей и гостей. В этом году зафиксировано всего 27 случаев на воде, в то время как в прошлом году их было 54. Благодаря профессионализму наших спасателей, в этом году удалось спасти 20 человек – это вдвое больше, чем в прошлом году", – написал губернатор в своем Telegram-канале.При этом, по его данным, трое человек погибли, но и это в три раза меньше, чем годом ранее. Всего в городе работали 26 оборудованных пляжей со спасателями, напомнил он. А также привел статистику спасений в горнолесной местности.Количество лесных пожаров снизилось с 17 до 13, все возгорания ликвидировали в течение суток, перехода огня на населенные пункты не допустили. Для усиления защиты Байдарской долины и южного берега Крыма в этом году открыта новая часть в Павловке, добавил он.В Крыму в сентябре утонули восемь человек. Все случаи произошли во время шторма, сообщал ранее заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Зраенко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на воде погибли 32 человека11-летний мальчик спас утопающего пенсионера в ФеодосииУберечь туристов и спасти пропавших: работа морских инспекторов в Крыму

