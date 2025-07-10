https://crimea.ria.ru/20250710/15-letnyaya-devochka-utonula-v-simferopolskom-vodokhranilische-1147847105.html

15-летняя девочка утонула в Симферопольском водохранилище

15-летняя девочка утонула в Симферопольском водохранилище - РИА Новости Крым, 10.07.2025

15-летняя девочка утонула в Симферопольском водохранилище

В Симферопольском водохранилище обнаружено тело 15-летней девушки, следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка. Об этом сообщает главное... РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T11:23

2025-07-10T11:23

2025-07-10T11:32

новости крыма

срочные новости крыма

симферопольское водохранилище

происшествия

прокуратура республики крым

следком крыма и севастополя

"крым-спас"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0b/1122334478_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a293476838265002b7078941b3879ab5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Симферопольском водохранилище обнаружено тело 15-летней девушки, следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, в ночь на 9 июля в правоохранительные органы обратились родители 15-летней жительницы Симферополя с заявлением о пропаже дочери. Девушка накануне ушла из дома на прогулку, после чего о ее местонахождении ничего не было известно.Также удалось отыскать очевидцев несчастного случая, которые не имели возможности помочь девушке. В СК указали, что местность, где произошло ЧП, не предназначена для купания, а девушка не умела плавать.В рамках проверки проводятся все необходимые мероприятия, назначены экспертизы.Проверку по факту смерти подростка проводит прокуратура республики. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних, полноте и эффективности работы органов системы профилактики, а также полноте мер, принимаемых уполномоченными органами и должностными лицами к обеспечению безопасности на водных объектах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина упал в русло реки в Крыму11-летняя девочка утонула в бассейне спа-клубаВ Большой Ялте мужчина упал в реку с пятиметровой высоты

симферопольское водохранилище

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, срочные новости крыма, симферопольское водохранилище, происшествия, прокуратура республики крым, следком крыма и севастополя, "крым-спас"