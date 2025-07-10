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15-летняя девочка утонула в Симферопольском водохранилище - РИА Новости Крым, 10.07.2025
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15-летняя девочка утонула в Симферопольском водохранилище
15-летняя девочка утонула в Симферопольском водохранилище - РИА Новости Крым, 10.07.2025
15-летняя девочка утонула в Симферопольском водохранилище
В Симферопольском водохранилище обнаружено тело 15-летней девушки, следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка. Об этом сообщает главное... РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T11:23
2025-07-10T11:32
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симферопольское водохранилище
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прокуратура республики крым
следком крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Симферопольском водохранилище обнаружено тело 15-летней девушки, следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.По данным ведомства, в ночь на 9 июля в правоохранительные органы обратились родители 15-летней жительницы Симферополя с заявлением о пропаже дочери. Девушка накануне ушла из дома на прогулку, после чего о ее местонахождении ничего не было известно.Также удалось отыскать очевидцев несчастного случая, которые не имели возможности помочь девушке. В СК указали, что местность, где произошло ЧП, не предназначена для купания, а девушка не умела плавать.В рамках проверки проводятся все необходимые мероприятия, назначены экспертизы.Проверку по факту смерти подростка проводит прокуратура республики. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних, полноте и эффективности работы органов системы профилактики, а также полноте мер, принимаемых уполномоченными органами и должностными лицами к обеспечению безопасности на водных объектах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина упал в русло реки в Крыму11-летняя девочка утонула в бассейне спа-клубаВ Большой Ялте мужчина упал в реку с пятиметровой высоты
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новости крыма, срочные новости крыма, симферопольское водохранилище, происшествия, прокуратура республики крым, следком крыма и севастополя, "крым-спас"
15-летняя девочка утонула в Симферопольском водохранилище

В Симферопольском водохранилище утонула 15-летняя девочка

11:23 10.07.2025 (обновлено: 11:32 10.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферопольское водохранилище
Симферопольское водохранилище - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. В Симферопольском водохранилище обнаружено тело 15-летней девушки, следователи устанавливают обстоятельства гибели подростка. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
По данным ведомства, в ночь на 9 июля в правоохранительные органы обратились родители 15-летней жительницы Симферополя с заявлением о пропаже дочери. Девушка накануне ушла из дома на прогулку, после чего о ее местонахождении ничего не было известно.
"Вечером недалеко от дома в водоохраной зоне Симферопольского водохранилища с привлечением специалистов республиканской аварийно-спасательной службы "Крым–СПАС" обнаружено ее тело с признаками утопления в воде", – говорится в сообщении.
Также удалось отыскать очевидцев несчастного случая, которые не имели возможности помочь девушке. В СК указали, что местность, где произошло ЧП, не предназначена для купания, а девушка не умела плавать.
В рамках проверки проводятся все необходимые мероприятия, назначены экспертизы.
Проверку по факту смерти подростка проводит прокуратура республики. Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и защиты прав несовершеннолетних, полноте и эффективности работы органов системы профилактики, а также полноте мер, принимаемых уполномоченными органами и должностными лицами к обеспечению безопасности на водных объектах.
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