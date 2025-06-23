Мужчина упал в русло реки в Крыму
Мужчина упал в русло реки в Бахчисарайском районе Крыма
10:22 23.06.2025 (обновлено: 10:25 23.06.2025)
© РИА Новости КрымСкорая помощь
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Мужчина упал в русло реки в Бахчисарайском районе Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций республики.
Инцидент произошел накануне в селе Новополье.
"Поступило сообщение о том, что в русло реки Суаткан упал мужчина. Необходима помощь спасателей в его эвакуации из труднодоступного места. Прибывшие сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" при помощи носилок эвакуировали пострадавшего из русла реки", - говорится в сообщении.
© МЧС КрымаВ с. Новополье в русло реки Суаткан упал мужчина.
© МЧС Крыма
В с. Новополье в русло реки Суаткан упал мужчина.
Мужчину передали работникам скорой медицинской помощи.
Ранее в Большой Ялте спасатели оказали помощь мужчине, который упал с пятиметровой высоты в русло реки. Он получил травмы и был передан врачам. До этого похожий случай произошел в самом городе Ялта. Там спасатели подняли из русла реки Водопадной двух мужчин, сорвавшихся с высоты около семи метров.
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