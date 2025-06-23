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Мужчина упал в русло реки в Крыму - РИА Новости Крым, 23.06.2025
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Мужчина упал в русло реки в Крыму
Мужчина упал в русло реки в Крыму - РИА Новости Крым, 23.06.2025
Мужчина упал в русло реки в Крыму
Мужчина упал в русло реки в Бахчисарайском районе Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций республики. РИА Новости Крым, 23.06.2025
2025-06-23T10:22
2025-06-23T10:25
крым
происшествия
бахчисарайский район
мчс крыма
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Мужчина упал в русло реки в Бахчисарайском районе Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций республики. Инцидент произошел накануне в селе Новополье.Мужчину передали работникам скорой медицинской помощи.Ранее в Большой Ялте спасатели оказали помощь мужчине, который упал с пятиметровой высоты в русло реки. Он получил травмы и был передан врачам. До этого похожий случай произошел в самом городе Ялта. Там спасатели подняли из русла реки Водопадной двух мужчин, сорвавшихся с высоты около семи метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму женщина упала со склона в долине реки КурчаВ Крыму турист сорвался с горы СоколВ Ялте мужчина упал с подпорной стены в реку
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крым, происшествия, бахчисарайский район, мчс крыма, новости крыма, "крым-спас"
Мужчина упал в русло реки в Крыму

Мужчина упал в русло реки в Бахчисарайском районе Крыма

10:22 23.06.2025 (обновлено: 10:25 23.06.2025)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Мужчина упал в русло реки в Бахчисарайском районе Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций республики.
Инцидент произошел накануне в селе Новополье.
"Поступило сообщение о том, что в русло реки Суаткан упал мужчина. Необходима помощь спасателей в его эвакуации из труднодоступного места. Прибывшие сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" при помощи носилок эвакуировали пострадавшего из русла реки", - говорится в сообщении.
© МЧС КрымаВ с. Новополье в русло реки Суаткан упал мужчина.
В с. Новополье в русло реки Суаткан упал мужчина.
© МЧС Крыма
В с. Новополье в русло реки Суаткан упал мужчина.
Мужчину передали работникам скорой медицинской помощи.
Ранее в Большой Ялте спасатели оказали помощь мужчине, который упал с пятиметровой высоты в русло реки. Он получил травмы и был передан врачам. До этого похожий случай произошел в самом городе Ялта. Там спасатели подняли из русла реки Водопадной двух мужчин, сорвавшихся с высоты около семи метров.
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