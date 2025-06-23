https://crimea.ria.ru/20250623/muzhchina-upal-v-ruslo-reki-v-krymu-1147429019.html

Мужчина упал в русло реки в Крыму

Мужчина упал в русло реки в Крыму - РИА Новости Крым, 23.06.2025

Мужчина упал в русло реки в Крыму

Мужчина упал в русло реки в Бахчисарайском районе Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций республики. РИА Новости Крым, 23.06.2025

2025-06-23T10:22

2025-06-23T10:22

2025-06-23T10:25

крым

происшествия

бахчисарайский район

мчс крыма

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"крым-спас"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. Мужчина упал в русло реки в Бахчисарайском районе Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций республики. Инцидент произошел накануне в селе Новополье.Мужчину передали работникам скорой медицинской помощи.Ранее в Большой Ялте спасатели оказали помощь мужчине, который упал с пятиметровой высоты в русло реки. Он получил травмы и был передан врачам. До этого похожий случай произошел в самом городе Ялта. Там спасатели подняли из русла реки Водопадной двух мужчин, сорвавшихся с высоты около семи метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму женщина упала со склона в долине реки КурчаВ Крыму турист сорвался с горы СоколВ Ялте мужчина упал с подпорной стены в реку

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бахчисарайский район

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, происшествия, бахчисарайский район, мчс крыма, новости крыма, "крым-спас"