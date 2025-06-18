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В Большой Ялте мужчина упал в реку с пятиметровой высоты - РИА Новости Крым, 18.06.2025
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В Большой Ялте мужчина упал в реку с пятиметровой высоты
В Большой Ялте мужчина упал в реку с пятиметровой высоты - РИА Новости Крым, 18.06.2025
В Большой Ялте мужчина упал в реку с пятиметровой высоты
В Большой Ялте мужчина упал с пятиметровой высоты в русло реки. Об этом сообщили в МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 18.06.2025
2025-06-18T15:31
2025-06-18T15:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Большой Ялте мужчина упал с пятиметровой высоты в русло реки. Об этом сообщили в МЧС Крыма.Самостоятельно выбраться он не смог, ему на помощь выехали сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда. Похожий случай произошел ранее в Ялте. Там спасатели эвакуировали из русла реки "Водопадная" двух мужчин, упавших туда с высоты около семи метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму женщина упала со склона в долине реки КурчаВ Крыму турист сорвался с горы СоколРебенок вывихнул колено на тропе Голицына в Крыму
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крым, новости крыма, мчс крыма, происшествия, большая ялта, симеиз
В Большой Ялте мужчина упал в реку с пятиметровой высоты

В Симеизе мужчина упал в русло реки с 5-метровой высоты – МЧС Крыма

15:31 18.06.2025
 
© МЧС Республики КрымСпасатели "КРЫМ-СПАС" эвакуировали мужчину из русла реки в Ялте
Спасатели КРЫМ-СПАС эвакуировали мужчину из русла реки в Ялте
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Большой Ялте мужчина упал с пятиметровой высоты в русло реки. Об этом сообщили в МЧС Крыма.
"ЧП произошло 18 июня в поселке Симеиз. Мужчина упал в русло реки с высоты около пяти метров", – сказано в сообщении.
Самостоятельно выбраться он не смог, ему на помощь выехали сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда.
"Спасатели при помощи специальных носилок эвакуировали пострадавшего из труднодоступного места и передали медработникам", – добавили в МЧС.
Похожий случай произошел ранее в Ялте. Там спасатели эвакуировали из русла реки "Водопадная" двух мужчин, упавших туда с высоты около семи метров.
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КрымНовости КрымаМЧС КрымаПроисшествияБольшая ЯлтаСимеиз
 
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