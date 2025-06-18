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В Большой Ялте мужчина упал в реку с пятиметровой высоты

В Большой Ялте мужчина упал в реку с пятиметровой высоты - РИА Новости Крым, 18.06.2025

В Большой Ялте мужчина упал в реку с пятиметровой высоты

В Большой Ялте мужчина упал с пятиметровой высоты в русло реки. Об этом сообщили в МЧС Крыма. РИА Новости Крым, 18.06.2025

2025-06-18T15:31

2025-06-18T15:31

2025-06-18T15:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости Крым. В Большой Ялте мужчина упал с пятиметровой высоты в русло реки. Об этом сообщили в МЧС Крыма.Самостоятельно выбраться он не смог, ему на помощь выехали сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда. Похожий случай произошел ранее в Ялте. Там спасатели эвакуировали из русла реки "Водопадная" двух мужчин, упавших туда с высоты около семи метров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму женщина упала со склона в долине реки КурчаВ Крыму турист сорвался с горы СоколРебенок вывихнул колено на тропе Голицына в Крыму

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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